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 Палестина может признать оккупированный Крым территорей Российской Федерации, - посол в РФ

Палестинские делегации не раз посещали полуостров, заявил дипломат.

Палестина может официально признать оккупированный россиянами Крым территорией Российской Федерации. Об этом посол Палестины в России заявил в интервью газете "Известия", сообщает Цензор.НЕТ.

Абдель Хафиз Нофаль заявил, что руководство Палестины поддерживает Россию в вопросе легитимности референдума (напомним, оккупанты устроили псевдо-"голосование" в 2014 году после того, как фактически взяли полуостров под свой контроль).

Читайте на Цензор.НЕТ: Посольство Украины в Чехии добилось исправления тиража атласов с "неукраинским" Крымом, - Перебийнис. ФОТО

По словам посла Палестины, право народов на самоопределение является неотъемлемым для всех без исключения.

"Наша позиция по этой теме достаточно четкая. Мы прекрасно понимаем, что произошло в Крыму, и мы подтверждаем нашу позицию поддержать действия России по этому вопросу. Мы выступаем за наше право на самоопределение и считаем, что и любой другой народ имеет такое право", – заявил палестинский посол.

Дипломат отметил, что делегации из Палестины неоднократно посещали Крым. И добавил, что официальное признание может последовать в результате "обсуждения насущных вопросов на двусторонней основе".

Как известно, Палестина признана 136 из 193 государств-членов ООН. В 2012 году эта международная организация де-факто признала Палестину государством. В ряде стран действуют представительства Палестины. В ООН она принимает участие на особом положении – в роли государства-наблюдателя.

Также на Цензор.НЕТ: После оккупации в Крыму зафиксировано 42 случая насильственных исчезновений, 2 из них - в 2018 году, - доклад ООН

Источник: https://censor.net.ua/n3087034
 
 
 Топ комментарии
 
Какова "страна" такое и признание.
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Может, как два пальца. Вот только кто признаёт саму Палестину?..
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Напомню, что в чудо государстве Палэстын нет своих денег,армии,языка,электричества,воды и очистных сооружений,заводов,и каких бы то ни было существенных производств,университетов,банков, бюджет состоит из подачек ООН и богатых арабских стран.А жители этого супергосударства жрут, срут и плодятся как кролики ,да еще и гадят соседям уже так лет 50.
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Пока не признание. Пока только "может признать". Пока. Вот дружественная зимбабва тоже могла, да не успела: поперла великолепного мугабу вездесущая жыдобэндэровская хунта. Беда крымнашу с признанием...
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Певно вони бажають пізнати бандерівський газават. Перекладіть їм історію про захерченка та іншіх "батирів". .В чайхану будут боятися зайти "чаю попити".
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Це, напевне, обіцяне "путіном" покарання Ізраїлю, яке всі помітять
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Может, как два пальца. Вот только кто признаёт саму Палестину?..
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нет. это маленький кусок гавна прилипший к Исраэлю.
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Палестина не боится санкций ? Им расия про это не сказала ))
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Понятно, надо подоить москвабад немного.
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Ну чурки всегда за своих стоят и поддерживают.
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А якщо так, то "палєстіна" існує лише в уяві міжнародних терористів. Крапка.
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Ну що ж тоді, у України менше стане зобов"язень перед Палестиною
Бонус + використовувати це під час різних голосування Україною, на боці Ізраїлю. Буде вигідне України у відносинах з Ізраїлем
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Перевод с палестинского:
Путин дэнэг дай рракэта дай ИсраИль бамбиль буду тебя любил буду! Дэнег очэн многа дай!
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Ну всё, пипец, осталось ИГИЛу признать Крым российским и крымчанам можно смело вступать в ООН! Палестина может признать оккупированный Крым российским, - посол в России - Цензор.НЕТ 4302
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БССР и Армянская ССР это уже сделали. Знают, что порошенко дружить не перестанет.
Не покупайте некачественную белорусскую продукцию и не посещайте армянские быдлоналивайки!
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"Палестина может признать оккупированный Крым российским, - посол в России" - в таком случае можно расставить все точки над "и" - Палестина фейковое недо государство, а значит подлежит ликвидации.
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На посла гляньте---ой сурЁвый гром-громыко! Но сурово брови мы насупим---если враг захочет нас сламать, как невесту бабело мы любим, бережём как ласковую -лядь!
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В одесском зоопарке, мартышки, вроде бы тоже признали Крым расейским...
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Напомню, что в чудо государстве Палэстын нет своих денег,армии,языка,электричества,воды и очистных сооружений,заводов,и каких бы то ни было существенных производств,университетов,банков, бюджет состоит из подачек ООН и богатых арабских стран.А жители этого супергосударства жрут, срут и плодятся как кролики ,да еще и гадят соседям уже так лет 50.
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А если рашисты построят террористам два туалета и четыре химзавода? И одну АЭС? И подарят 200 ракет? Что на это скажут разработчики дронов? А особенно продавцы их технологий?
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Так может пора прекратить все ето и подкармливать падальщиков
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ужас то какой.... как жить дальше..
перенесем посольство в Иерусалим....
...
расскажу анекдот исторический
Заседание комиссии ООН по палестинскому вопросу.
Выступает представительИзраиля. " Когда евреи пришли в нынешнюю Палестину, то они решили помыться в реке. И в этот момент палестинцы украли у них одежду !"
представитель Палестины(вскакмвая) "Это наглая ложь! Тогда палестинцев еще не было !"
представительИзраиля. "Ну я собственно это и хотел сказать.."
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Переносим украинское посольство в Израиле в город Иерусалим,в таком случае.

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Как минимум нашему МИДу нужно объявить о таком намерении. На любые наезды со стороны "озабоченных" отвечать, что не мы это начали. Как только Палестина заявит, что признала Крым российским - в этот момент перенос посольства должен быть выполнен как чисто техническая процедура.
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Русня вопит про подставу Израиля и тут же палестинцы приходят на помощь единоверцам, совпадение?
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Есть 100% уверенность, что они и раньше предлагали Рашке такую платную услугу. И тем не менее Хуйло отказалось. Почему?
Денег нет?
Палестина меньше чем ничто?
Израиль важный партнёр в деле укрепления дрономики России?

У кого какие есть варианты ещё?
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не, с неделю назад Трамп закрыл им помощь. ищут чурки новую кормушку.
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Что-то я не помню такого, чтоб американцы да кормили палестинцев. Но могу ошибаться, сейчас поищу, "помощь США палестинцам".
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вах, баюс баюс... та признавайте на здаровье. признание со стороны палестины будет иметь вес не больший чем признание со стороны лунатиков, марсиан или альфа цынтавры
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эта гдета между атлантидой и шамбалой
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Это там, где сектор Газа, где не дожить до 40-ка.
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думаю что в ближайшие полгода-год это уже станет не актуально. По истечении некоторого времени после ноябрьского пакета санкций США или в Рашке изменится правительство и самом попросит Украину принять назад Крым и Донбасс + выплата компенсации за материальный и моральный ущерб, либо Рашка просто начнёт разваливаться под давлением санкций.
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Для наяала нужно что бы прзнали Палестину
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Ну,що,ж, палестина має цілковите право на,те,щоб,її було Знищено !!! Підтримую, її, Знищеня !
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Ну что ж так и быть, Палестина - ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЕ образование...!
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Вот и встретились два террористических образования - Россия и Палестина. Американцы сократили типа помощь арабам, на которую они не школы строят, а убивают евреев, так теперь арабы хотят продать свое признание Крыма за русские денюшки
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я знову ж, в 2304-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!
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Опаньки! А что такое "Палестина"? Кто-то слышал о такой местности? И откуда у песчаной дюны взялся посол?
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Интересная ситуация. Всё повторяется 1 к 1, как в СССР. К совку просто таки липло множество тогдашних недогосударств людоедско-коммунистического толка, всяких ангол, никарагуа, куб, панам, мозамбиков и прочих кампучий... Липло исключительно за деньги и военную помощь. Которая тоже деньги. Они высосали из совка всё. Потом война в Афганистане, никому не нужный ворованный Буран и Чернобыль. Фсё. Совок исчерпался и подох.
Что по Рашке? Так-с. Войны есть, полно. Прилипал из террористических недогосударств хватает. Что там ещё осталось? Буран и Чернобыль. Ну, вместо краденого Бурана - есть крымский мост к краденому Крыму.
Остаётся крупная техногенная катастрофа, которую какие-нибудь рогозины организуют в наилучший способ. Чисто по тупости.
Подождём...
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Армянск не катит - украинская территория, к тому же слишком локально.
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Пожалуй, уже очень близко. Армянск - звоночек.
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В идеале для начала какой-нибудь шторм или землетрясение должны снести Керченский мост.
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К сожалению, мы не можем уповать на милости природы. Но мы знаем способности рогозиных. Например, с Саяно-Шушенской ГЭС едва-едва не вышло. Только одна турбина накрылась... А могла уйти и плотина. И всё, что ниже её.
Вполне возможно, это будет химкомбинат, или АЭС или атомоход. Или военная лабораторий с жуткой гадостью... Вмлюбом случае, что-то очень масштабное по последствиям. Почему? Потому что процессы-то идут аналогичные, как перед распадом совка. И просматривается какая-то удивительная, просто мистическая связь между этими периодами времени...
Но впадать в мистику мы не будем. Мы просто анализируем и наблюдаем. И тем, кому положено по работе, должны реагировать. Правильно реагировать, соответсивующим образом. В интересах цивилизации.
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Это пусть палестинцы своим единоверцам - крымским татарам пояснят, что Крымская автономная республика не им принадлежит, а русским. По этой же логике Палестине пора признать, что они не автономное государство, а часть другой страны. Глупые палестинцы сами не поняли, что наделали.
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самоопределение по-палестински это когда кацапы поменяли всю свою страну на Крым.
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А, ну тогда не зря вас израильтяны ебошат как курчат. Гниды есть гниды.
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Ну, як кажуть - летят утки, а что с них толку. Дай - ка мне мама мою двустволку. Возьму я винтовку и стрельну в стаю, чтоб эти суки (I beg your pardon) утки здесь больше НЕ летали.
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Как говорят палестинцы, желаем крысчанам такой же судьбы и процветания как в палестине.
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Сперва пусть Ичкерию признают, раз они за "право народов на самоопределение".
В отличие от крымняша в Ичкерии отдельный народ есть.
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"Мы выступаем за наше право на самоопределение и считаем, что и любой другой народ имеет такое право". Мне одному кажется, что российский народ уже давно самоопределился в государстве под названием Россия? Все остальные т.н. русские, проживающие вне РФ, должны определяться путем выезда из страны пребывания в РФ.
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Посланник из "Палисадника" что-то там "признает"... кацапы уже докатились до того, что стали клоунов из недоразвитых уголков планеты к пропаганде подключать, видать бабло на
европейских медиа шлюх типа Маруси Ле-ПенЬ закончилось, перешли на чабанов из "Палисадника" и прочих "зимбабве" ... Палестина може визнати окупований Крим російським, - посол в Росії - Цензор.НЕТ 1603 Что ж, ждем-с теперь "заявлений" от стратегического партнера Рашки - "государства Науру" Палестина може визнати окупований Крим російським, - посол в Росії - Цензор.НЕТ 7921Палестина може визнати окупований Крим російським, - посол в Росії - Цензор.НЕТ 7921 Палестина може визнати окупований Крим російським, - посол в Росії - Цензор.НЕТ 6434
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В таком случае государства Вейшнория, Весбария и Лубения откроют свои посольства в Иерусалиме.
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Этим долбодятлам проблем мало?
Они и так пересрались практически со всем арабским миром, еще за несколько лимонов бакинских + оружие, еще в одно дерьмо лезут?
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Палестина 12 друг хуйла в ООН? Глупо и недальновидно, так как Израилю такие понты до лампочки, а вот палестинцам сочуствия не будет никакого и придется выгребать вместе с хуйлом полной ложкой. Они маленькие. Захлебнутся...
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У путинской РФ только ситуативные союзники - те, кто хочет поиметь от РФ или поиметь саму РФ.
Вот еще один, на антисемитских настроениях обьявился. Маленькие стратегически проиграют, запачкавшись в русский фашизм. Крупные, как Китай - отымеют РФ.
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А Украина сможет безболезненно разорвать дипотношения с "палестиной". И перенести диппредставительство в Ершалаим.
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Провокация РФ перед Йом-Кипуром: звучат призывы уничтожить Израиль

Москва всегда выражала «удивление и возмущение» в связи с тем, что кремлевский режим обвиняли в каких-либо неблаговидных поступках «без тщательного и всестороннего расследования».
Между тем, как информировал Курсор, утром 18 сентября официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил об «окончательных выводах» уже через несколько часов после очередного сирийского инцидента.
«Расцениваем данные провокационные действия Израиля как враждебные. В результате безответственных действий израильских военных погибло 15 российских военнослужащих. Это абсолютно не отвечает духу российско-израильского партнерства», - сказал Конашенков.
Как и следовало ожидать, в российских СМИ немедленно поднялась волна антисемитских и антиизраильських настроений - в том числе и в «солидных изданиях».
РИА Новости, andrej1325
Сколько уже можно сопли то жевать, когда будет адекватный ответ Израилю? Стыдно за такую власть, когда твоих союзников бомбят надо отвечать а не оправдываться тем что в наших военных ведь не попали, смех да и только (11:30 18.09.2018, 59 «лайков» в поддержку).
Деловая газета «Взгляд»:
Алексей Алексеев, Саратов, 13 минут назад:
«Нужно спокойно и хладнокровно обдумать ответ и нанести удар по израилю из всех стволов. Дипломатически, экономически и военным способом конечно. Удар максимальной силы. такой подлый ход израиля не простим. Свернуть все виды отношений с израилем. поставить сирийцам пво и прочие виды вооружений. Вернуть голанские высоты» (стилистика и орфография оригинала сохранены).
Речь идет лишь об относительно культурных откликах, количество которых растет как снежный ком.
Напомним, что 45 лет назад, под руководством кремлевских военных советников армии Египта и Сирии напали на Израиль (Война Судного дня). Этой войне предшествовала грязная антисемитская кампания в советской прессе

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Да ладно!!!
Такая "сверхдержавища" как палестина?!
Фсьооо, капец ЕС, ООН и НАТО...
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У нас до біса палестинців, сирійців та інших персонаженй по країні вештається. Може пора всіх по домам відправити.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПалестина может признать оккупированный Крым территорей Российской Федерации, - посол в РФ
 
 
 
 
 
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