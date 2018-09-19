 Палестина может признать оккупированный Крым территорей Российской Федерации, - посол в РФ

Палестина может официально признать оккупированный россиянами Крым территорией Российской Федерации. Об этом посол Палестины в России заявил в интервью газете "Известия", сообщает Цензор.НЕТ.

Абдель Хафиз Нофаль заявил, что руководство Палестины поддерживает Россию в вопросе легитимности референдума (напомним, оккупанты устроили псевдо-"голосование" в 2014 году после того, как фактически взяли полуостров под свой контроль).

Читайте на Цензор.НЕТ: Посольство Украины в Чехии добилось исправления тиража атласов с "неукраинским" Крымом, - Перебийнис. ФОТО

По словам посла Палестины, право народов на самоопределение является неотъемлемым для всех без исключения.

"Наша позиция по этой теме достаточно четкая. Мы прекрасно понимаем, что произошло в Крыму, и мы подтверждаем нашу позицию поддержать действия России по этому вопросу. Мы выступаем за наше право на самоопределение и считаем, что и любой другой народ имеет такое право", – заявил палестинский посол.

Дипломат отметил, что делегации из Палестины неоднократно посещали Крым. И добавил, что официальное признание может последовать в результате "обсуждения насущных вопросов на двусторонней основе".

Как известно, Палестина признана 136 из 193 государств-членов ООН. В 2012 году эта международная организация де-факто признала Палестину государством. В ряде стран действуют представительства Палестины. В ООН она принимает участие на особом положении – в роли государства-наблюдателя.

Также на Цензор.НЕТ: После оккупации в Крыму зафиксировано 42 случая насильственных исчезновений, 2 из них - в 2018 году, - доклад ООН