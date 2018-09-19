 Палестина может признать оккупированный Крым территорей Российской Федерации, - посол в РФ

Палестина может официально признать оккупированный россиянами Крым территорией Российской Федерации. Об этом посол Палестины в России заявил в интервью газете "Известия", сообщает Цензор.НЕТ.
Абдель Хафиз Нофаль заявил, что руководство Палестины поддерживает Россию в вопросе легитимности референдума (напомним, оккупанты устроили псевдо-"голосование" в 2014 году после того, как фактически взяли полуостров под свой контроль).
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По словам посла Палестины, право народов на самоопределение является неотъемлемым для всех без исключения.
"Наша позиция по этой теме достаточно четкая. Мы прекрасно понимаем, что произошло в Крыму, и мы подтверждаем нашу позицию поддержать действия России по этому вопросу. Мы выступаем за наше право на самоопределение и считаем, что и любой другой народ имеет такое право", – заявил палестинский посол.
Дипломат отметил, что делегации из Палестины неоднократно посещали Крым. И добавил, что официальное признание может последовать в результате "обсуждения насущных вопросов на двусторонней основе".
Как известно, Палестина признана 136 из 193 государств-членов ООН. В 2012 году эта международная организация де-факто признала Палестину государством. В ряде стран действуют представительства Палестины. В ООН она принимает участие на особом положении – в роли государства-наблюдателя.
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БУДУТ.
Бонус + використовувати це під час різних голосування Україною, на боці Ізраїлю. Буде вигідне України у відносинах з Ізраїлем
Путин дэнэг дай рракэта дай ИсраИль бамбиль буду тебя любил буду! Дэнег очэн многа дай!
Не покупайте некачественную белорусскую продукцию и не посещайте армянские быдлоналивайки!
перенесем посольство в Иерусалим....
...
расскажу анекдот исторический
Заседание комиссии ООН по палестинскому вопросу.
Выступает представительИзраиля. " Когда евреи пришли в нынешнюю Палестину, то они решили помыться в реке. И в этот момент палестинцы украли у них одежду !"
представитель Палестины(вскакмвая) "Это наглая ложь! Тогда палестинцев еще не было !"
представительИзраиля. "Ну я собственно это и хотел сказать.."
Денег нет?
Палестина меньше чем ничто?
Израиль важный партнёр в деле укрепления дрономики России?
У кого какие есть варианты ещё?
Что по Рашке? Так-с. Войны есть, полно. Прилипал из террористических недогосударств хватает. Что там ещё осталось? Буран и Чернобыль. Ну, вместо краденого Бурана - есть крымский мост к краденому Крыму.
Остаётся крупная техногенная катастрофа, которую какие-нибудь рогозины организуют в наилучший способ. Чисто по тупости.
Подождём...
Вполне возможно, это будет химкомбинат, или АЭС или атомоход. Или военная лабораторий с жуткой гадостью... Вмлюбом случае, что-то очень масштабное по последствиям. Почему? Потому что процессы-то идут аналогичные, как перед распадом совка. И просматривается какая-то удивительная, просто мистическая связь между этими периодами времени...
Но впадать в мистику мы не будем. Мы просто анализируем и наблюдаем. И тем, кому положено по работе, должны реагировать. Правильно реагировать, соответсивующим образом. В интересах цивилизации.
суки(I beg your pardon) утки здесь больше НЕ летали.
В отличие от крымняша в Ичкерии отдельный народ есть.
европейских медиа шлюх типа Маруси Ле-ПенЬ закончилось, перешли на чабанов из "Палисадника" и прочих "зимбабве" ... Что ж, ждем-с теперь "заявлений" от стратегического партнера Рашки - "государства Науру"
Они и так пересрались практически со всем арабским миром, еще за несколько лимонов бакинских + оружие, еще в одно дерьмо лезут?
Вот еще один, на антисемитских настроениях обьявился. Маленькие стратегически проиграют, запачкавшись в русский фашизм. Крупные, как Китай - отымеют РФ.
Москва всегда выражала «удивление и возмущение» в связи с тем, что кремлевский режим обвиняли в каких-либо неблаговидных поступках «без тщательного и всестороннего расследования».
Между тем, как информировал Курсор, утром 18 сентября официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил об «окончательных выводах» уже через несколько часов после очередного сирийского инцидента.
«Расцениваем данные провокационные действия Израиля как враждебные. В результате безответственных действий израильских военных погибло 15 российских военнослужащих. Это абсолютно не отвечает духу российско-израильского партнерства», - сказал Конашенков.
Как и следовало ожидать, в российских СМИ немедленно поднялась волна антисемитских и антиизраильських настроений - в том числе и в «солидных изданиях».
РИА Новости, andrej1325
Сколько уже можно сопли то жевать, когда будет адекватный ответ Израилю? Стыдно за такую власть, когда твоих союзников бомбят надо отвечать а не оправдываться тем что в наших военных ведь не попали, смех да и только (11:30 18.09.2018, 59 «лайков» в поддержку).
Деловая газета «Взгляд»:
Алексей Алексеев, Саратов, 13 минут назад:
«Нужно спокойно и хладнокровно обдумать ответ и нанести удар по израилю из всех стволов. Дипломатически, экономически и военным способом конечно. Удар максимальной силы. такой подлый ход израиля не простим. Свернуть все виды отношений с израилем. поставить сирийцам пво и прочие виды вооружений. Вернуть голанские высоты» (стилистика и орфография оригинала сохранены).
Речь идет лишь об относительно культурных откликах, количество которых растет как снежный ком.
Напомним, что 45 лет назад, под руководством кремлевских военных советников армии Египта и Сирии напали на Израиль (Война Судного дня). Этой войне предшествовала грязная антисемитская кампания в советской прессе
Такая "сверхдержавища" как палестина?!
Фсьооо, капец ЕС, ООН и НАТО...