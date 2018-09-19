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 Турчинов и Вице-премьер Молдовы Лесник обсудили организацию контроля международных наблюдателей за хранилищем боеприпасов в Приднестровье

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов провел встречу с Вице-премьер-министром по вопросам реинтеграции Республики Молдова Кристиной Лесник.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СНБО.

Турчинов и Вице-премьер Молдовы Лесник обсудили организацию контроля международных наблюдателей за хранилищем боеприпасов в Приднестровье 01
Турчинов и Вице-премьер Молдовы Лесник обсудили организацию контроля международных наблюдателей за хранилищем боеприпасов в Приднестровье 02
Турчинов и Вице-премьер Молдовы Лесник обсудили организацию контроля международных наблюдателей за хранилищем боеприпасов в Приднестровье 03
Турчинов и Вице-премьер Молдовы Лесник обсудили организацию контроля международных наблюдателей за хранилищем боеприпасов в Приднестровье 04
Турчинов и Вице-премьер Молдовы Лесник обсудили организацию контроля международных наблюдателей за хранилищем боеприпасов в Приднестровье 05

Смотрите: Усиление наших оборонительных позиций - это усиление обороноспособности и безопасности Европы, - Турчинов на встрече с эстонскими депутатами. ФОТОрепортаж

Во время встречи собеседники обсудили двустороннее сотрудничество в урегулировании вопроса Приднестровья.

Кроме того, стороны уделили внимание вопросу организации контроля международных наблюдателей за расположенным в 1,5 км от украинской границы хранилищем боеприпасов в селе Колбасна на территории Приднестровья.

По словам Турчинова, РФ грубо нарушила взятые на себя обязательства по вывозу находящихся на российской военной базе боеприпасов и оружия, а также "удерживая там незаконно свой военный контингент, который является центром дестабилизации в регионе".

"Мы поддерживали и будем поддерживать Молдову, с которой у нас один евроинтеграционный путь", - подчеркнул Турчинов, добавив, что наша страна готова к активному сотрудничеству по затронутым вопросам.

В свою очередь, К. Лесник отметила, что Молдова предана европейским ценностям и считает нашу страну надежным партнером, поэтому "заинтересована в еще большей интенсификации сотрудничества с Украиной, в том числе и в вопросах демилитаризации Приднестровья и его дальнейшей интеграции в Молдову".

Источник: https://censor.net.ua/n3087025
 
 
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1,5 км від кордону. Склад зброї. Російський. В селі Ковбасна.
Ковбасна, тікай. Хапай ковбаси і тікай. Буде ковбасити!
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свои склады пронаблюдал...организатор,блин.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТурчинов и Вице-премьер Молдовы Лесник обсудили организацию контроля международных наблюдателей за хранилищем боеприпасов в Приднестровье
 
 
 
 
 
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