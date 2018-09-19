 Турчинов и Вице-премьер Молдовы Лесник обсудили организацию контроля международных наблюдателей за хранилищем боеприпасов в Приднестровье

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СНБО.











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Во время встречи собеседники обсудили двустороннее сотрудничество в урегулировании вопроса Приднестровья.



Кроме того, стороны уделили внимание вопросу организации контроля международных наблюдателей за расположенным в 1,5 км от украинской границы хранилищем боеприпасов в селе Колбасна на территории Приднестровья.



По словам Турчинова, РФ грубо нарушила взятые на себя обязательства по вывозу находящихся на российской военной базе боеприпасов и оружия, а также "удерживая там незаконно свой военный контингент, который является центром дестабилизации в регионе".



"Мы поддерживали и будем поддерживать Молдову, с которой у нас один евроинтеграционный путь", - подчеркнул Турчинов, добавив, что наша страна готова к активному сотрудничеству по затронутым вопросам.



В свою очередь, К. Лесник отметила, что Молдова предана европейским ценностям и считает нашу страну надежным партнером, поэтому "заинтересована в еще большей интенсификации сотрудничества с Украиной, в том числе и в вопросах демилитаризации Приднестровья и его дальнейшей интеграции в Молдову".