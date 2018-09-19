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Все про:суд (21347) арест имущества (180) Омелян (526)

 Суд наложил арест на имущество Омеляна, - СМИ

Соломенский районный суд Киева принял решение об аресте имущества министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, которого подозревают в незаконном обогащении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря суда Яну Квитченко.

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Квитченко рассказала, что в суд поступило 2 ходатайства, одно из которых было удовлетворено полностью, а второе – частично. На уточняющий вопрос, касались ли оба ходатайства ареста имущества Омеляна, пресс-секретарь суда дала утвердительный ответ.

Квитченко также отметила, что пока не может озвучить деталей ходатайств, поскольку не присутствовала на заседании, и вся информация появится позже.

По словам самого Омеляна, он тоже еще не знает подробностей ареста своего имущества, ведь узнал об этом из новостей.

Напомним, 13 сентября сотрудники НАБУ вручили министру инфраструктуры Омеляну подозрение за "незаконное обогащение" десять лет назад, "пользование или приобретения" машины для брата и недекларирование проживания в доме в течение двух недель 2016 года.

Сам министр заявил о сотрудничестве руководства Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) с украинскими политиками и намерении подать на бюро в суд. Он категорически отверг коррупционные обвинения в своей адрес и заявил, что не будет подавать в отставку с должности.

В свою очередь, в НАБУ назвали заявления министра Омеляна о предъявленном ему подозрении "манипуляцией фактами".

14 сентября Соломенский районный суд города Киева решил отпустить министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна на поруки.

Источник: https://censor.net.ua/n3087021
 
 
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Видать Кроли за что-то голосовать не хотят
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Не ожидал такого от украинцев - человек очень нравился.
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І це в той час, як цей здібний патріот вже почав малювати олівцем тунель через центр Землі до США!?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд наложил арест на имущество Омеляна, - СМИ
 
 
 
 
 
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