 Холодницкий заявил о новой прослушке со стороны НАБУ: кабель тянули с "Охматдета"

Об этом "Украинской правде" сообщили источники в правоохранительных органах, а впоследствии эту информацию подтвердил и руководитель САП Назар Холодницкий.
"УГОшники" обнаружили прокладка кабеля от помещения "Охмадета" в направлении САП. На другом конце кабеля был закрытый кабинет. Полиция вскрыла. Там сейф, из которого выходят кабели", - отметил собеседник издания.
Источник добавил, что на месте происшествия работает киберполиция.
В свою очередь Назар Холодницкий подтвердил эту информацию и намекнул, что за этим может стоять НАБУ. "Это правда, могу сказать, что происходят следственные действия", - отметил он.
"Рядом с САП сейчас стоит микроавтобус Ford с людьми внутри, они не представляются, закрылись в авто. По нашей информации, похоже, что номера авто зарегистрированы на НАБУ", - подытожил Холодницкий и пообещал обратиться по этому поводу в СБУ.
Пусть проверит, не сидит ли у него в тумбе письменного стола карлик с бумагой и ручкой...)))
И что это за старые технологии - кабель, кабинет... Что, ФБР не могло современную аппаратуру передать?
Росія - це корупція, корупція, корупція, окупаційні війни, тупе населення.
Україна - це корупція, корупція, корупція, війна з окупантами, і...
Побачимо, яке населення...
Знову все залежить виключно від людей...
Ну, что сказать? Ну, что сказать?
Устроены так люди,
Дебилы, бля! Дебилы, бля!
Так было и так будет.