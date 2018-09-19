 Холодницкий заявил о новой прослушке со стороны НАБУ: кабель тянули с "Охматдета"

Об этом "Украинской правде" сообщили источники в правоохранительных органах, а впоследствии эту информацию подтвердил и руководитель САП Назар Холодницкий.

"УГОшники" обнаружили прокладка кабеля от помещения "Охмадета" в направлении САП. На другом конце кабеля был закрытый кабинет. Полиция вскрыла. Там сейф, из которого выходят кабели", - отметил собеседник издания.

Источник добавил, что на месте происшествия работает киберполиция.

В свою очередь Назар Холодницкий подтвердил эту информацию и намекнул, что за этим может стоять НАБУ. "Это правда, могу сказать, что происходят следственные действия", - отметил он.

"Рядом с САП сейчас стоит микроавтобус Ford с людьми внутри, они не представляются, закрылись в авто. По нашей информации, похоже, что номера авто зарегистрированы на НАБУ", - подытожил Холодницкий и пообещал обратиться по этому поводу в СБУ.

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