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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2455) прослушка (229) Холодницкий (550) САП (862)

 Холодницкий заявил о новой прослушке со стороны НАБУ: кабель тянули с "Охматдета"

Управление государственной охраны обнаружило кабель для прослушивания, который из здания Национальной детской больницы "Охматдет" прокладывали в здание Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом "Украинской правде" сообщили источники в правоохранительных органах, а впоследствии эту информацию подтвердил и руководитель САП Назар Холодницкий.

"УГОшники" обнаружили прокладка кабеля от помещения "Охмадета" в направлении САП. На другом конце кабеля был закрытый кабинет. Полиция вскрыла. Там сейф, из которого выходят кабели", - отметил собеседник издания.

Источник добавил, что на месте происшествия работает киберполиция.

В свою очередь Назар Холодницкий подтвердил эту информацию и намекнул, что за этим может стоять НАБУ. "Это правда, могу сказать, что происходят следственные действия", - отметил он.

"Рядом с САП сейчас стоит микроавтобус Ford с людьми внутри, они не представляются, закрылись в авто. По нашей информации, похоже, что номера авто зарегистрированы на НАБУ", - подытожил Холодницкий и пообещал обратиться по этому поводу в СБУ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3087019
 
 
 Топ комментарии
 
Молодец, Порошенко, делает все возможное чтобы не было в стране реальной борьбы с коррупцией. Натравливает своих псов на НАБУ, а коррупционеры ручки от удовольствия потирают.
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В наше время ...кабель????? Бред!!!.....Учите матчасть.
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Кабели для прослушки? Он в каком веке застрял?)))
Пусть проверит, не сидит ли у него в тумбе письменного стола карлик с бумагой и ручкой...)))
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Не слушал американцев - теперь сам трусы стирай.Набрали идиотов. Толку - ноль...
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Молодец, Порошенко, делает все возможное чтобы не было в стране реальной борьбы с коррупцией. Натравливает своих псов на НАБУ, а коррупционеры ручки от удовольствия потирают.
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это юрка лЮценко тянет кабель, чтобы дурик не взболтнул лишнего.
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В наше время ...кабель????? Бред!!!.....Учите матчасть.
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Ну. Попросили бы Матиоса - он все тайны через тепловизор прослушал
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Кабели для прослушки? Он в каком веке застрял?)))
Пусть проверит, не сидит ли у него в тумбе письменного стола карлик с бумагой и ручкой...)))
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Тогда пусть бежит сдаваться психиатрам...)))
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"В направлении САП"...
И что это за старые технологии - кабель, кабинет... Что, ФБР не могло современную аппаратуру передать?
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Якось зблід краснощокий хлопчик. Мабуть зарплати не вистачає... Ти хоч як, генпркурор, якісь підозри напівгучні вручи (про які всі знають).
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Все, абсолютно все робиться для дискредитації самої ідеї антикорупційних органів... БУДЬ-ЯКИХ. СБУ і Попошенко не знають? Смішно навіть думати про це.
Росія - це корупція, корупція, корупція, окупаційні війни, тупе населення.
Україна - це корупція, корупція, корупція, війна з окупантами, і...
Побачимо, яке населення...
Знову все залежить виключно від людей...
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Так можно и план по взяткам не выполнить, пора стрелку забить и поделить зоны сбора между силовыми структурами....деньги любят тишину
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Чомусь згадалася стара пісенька, щоправда з деякою корекцією.
Ну, что сказать? Ну, что сказать?
Устроены так люди,
Дебилы, бля! Дебилы, бля!
Так было и так будет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныХолодницкий заявил о новой прослушке со стороны НАБУ: кабель тянули с "Охматдета"
 
 
 
 
 
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