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Все про:Россия (70501) самолет (2101) учения (1863) Минобороны РФ (470) крушение (374)

 Российский истребитель-перехватчик Миг-31 разбился во время тренировочного полета в Нижегородской области

Самолет загорелся в воздухе, летчики успели катапультироваться.

Истребитель-перехватчик Миг-31 разбился в Нижегородской области РФ в районе поселка Молочная ферма, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН. Летчики успели катапультироваться.

Самолет выполнял учебно-тренировочный полет.

"Перед падением самолет загорелся в воздухе. Пилоты живы, вышли на связь с базой после приземления. Борт упал в лесном массиве, жертв и разрушений на земле нет", – говорится в сообщении.

Напомним, 17 сентября над Средиземным морем в 35 километрах от побережья Сирии пропал самолет Ил-70 Минобороны РФ. На борту находились 14 военнослужащих.

Позднее выяснилось, что самолет был сбит системой ПВО Сирии. По данным Минобороны РФ, под сирийский огонь Ил-70 подставили израильские летчики.

Израиль назвал причиной катастрофы российского Ил-20 беспорядочный огонь сирийских ПВО.

После этого первый заместитель председателя комитета Госдумы России по обороне Александр Шерин призвал нанести удар по Израилю. А Путин пригрозил "шагами, которые заметят все".

Читайте на Цензор.НЕТ: "Россия вправе снести даже не один, а два аэродрома плюс пару алюминиевых заводов", - на росТВ обсуждают месть Израилю за сбитый войсками Асада российский Ил-20. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3087018
 
   
 Топ комментарии
 
Помстилися Ізравлю таки! Чудово, як все чудово! козломорді, давайте ще!
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А израильских самолётов не было поблизости? Или инопланетян с дрелью?
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Сьогодні чудовий день стільки приємних новин
Дякую Богу що карає кацапів
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Помстилися Ізравлю таки! Чудово, як все чудово! козломорді, давайте ще!
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А израильских самолётов не было поблизости? Или инопланетян с дрелью?
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не дотянули ж до Воронежа... значит будут еще попытки... мсти
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А це вже Моссад до кацапів приїхав. Вони взагалі оперативно працюють
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Летчиков наказать. Так герои не делают. Тем более,что матери все рожают и рожают ))
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Эти жопорукие кацапы всюду кричат что у них самое лучшее оружие в мире, а самолеты почему-то постоянно падают Российский истребитель-перехватчик Миг-31 разбился во время тренировочного полета в Нижегородской области - Цензор.НЕТ 9210 Выпускайте танцующего енота!!!
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инженеру гарину больше не наливайте и гиперболоид детям верните...
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Снова подстава израильских ассов?)))
Ой вей! Шо творят то...шо творят))))
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Да шо ж такое... Вот это поперло так поперло...
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Надеюсь завтрашний день будет ещё удачнее на хорошие новости, а там и пятница. Российский истребитель-перехватчик Миг-31 разбился во время тренировочного полета в Нижегородской области - Цензор.НЕТ 1197
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Путлер же сказал, что об ответке узнают фсе.
Вот и узнали!
Прекрасная неделька. До чего же погода хорошая, начиная с Кобзона...
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Как теперь петь песню - "...есть только Миг - за него и держись ..." )))
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хахаха ура ура ,праздник блин какой то
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А вот то, что козломордые успели сдрыснуть, не есть хорошо... Но есть надежда, что они ухайдокают новополученный самолет... Желательно вместе с собой.
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Дедушка МакКейн это же ты,спасибо
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Да, походу Маккейн получил на небесах какую-то боевую должность!!
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Не совсем вам повезло - пилоты успели катапультироваться, но с другой стороны - у вас второй день свадьбы, что не обсуждается.
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Будешь идти домой - смотри под ноги, Аннушка уже разлила масло.
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Сюжет московский, писатель кацапский. Мимо кассы.)
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Летів з Ніжегородської області в Вищегородську і сопку не помітив.
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Да-да-да... летел с Вилабаджи в Виларибу !!!!! МАЛАДЦА, кацапы рукожопые, уебывайте вашу рухлядь на своей территории, не фиг мусорить на чужой земле!!!!!! Чем больше утилизируете, тем меньше мир загадите собой.....
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Чуть праздник не испортили, вот же какие.)
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добре, що не останній!!!
слава русокриворуким) пілотам, вони зможуть збити)) ще не один кацяпський літачок)! Российский истребитель-перехватчик Миг-31 разбился во время тренировочного полета в Нижегородской области - Цензор.НЕТ 6897
добре вони живі) - це надія на нові збиті)) літачки!
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Порошенко и Турчинов стали Бандеровцами...Валят Рюсскае БЫДЛО что ГЕНЕРАЛ Джохар Дудаев и майор Масхадов Российский истребитель-перехватчик Миг-31 разбился во время тренировочного полета в Нижегородской области - Цензор.НЕТ 6922 Российский истребитель-перехватчик Миг-31 разбился во время тренировочного полета в Нижегородской области - Цензор.НЕТ 6922
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Нижегородскую область тоже передали Украине и она попала в летящий мимо Миг-31.
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хуйло тупое как валенок! максимальная скорость пешехода 4-7 км/час, умножаем на 48 часов - получаем около 330 км
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Так вот он оказывется какой ответ хуйла за сбитый Ил! Который все обязательно увидят. Пусть продолжает в том же духе...
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Скоро все мокшанские Суши уйдут морковкой в землю рожденный ползать летать не может... Российский истребитель-перехватчик Миг-31 разбился во время тренировочного полета в Нижегородской области - Цензор.НЕТ 5956
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По ходу началось все рушится, главное что бы нас обломками не задело.
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На сегодня лучшим бандеровцем Украины считается Плешивый Педофил...только он сплотил УКРАИНСКИЙ народ против КРЕМЛЕСКОГО БЫДЛА.
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нЕ УСТАЮТ РАДОВАТЬ ВИНТОРОГИЕ, СПАСИБО!
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Що ж це за тиждень такий? В Україні скоро вже буде дефіцит баянів.. Кияни - там літачки на Повітрянофлотський не несете?
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Предлагаю объединить две новости!
Подполковник СБУ занимался мастурбацией на детской площадке в центре Херсона. В результате мастурбации российский истребитель-перехватчик Миг-31 разбился в Нижегородской области
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Чуть не каждый день праздник. Так и спиться на радостях недолго...)))
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Вы смеётесь, а попробуйте сидя на бутылке и в засцаном состоянии управлять летающей лоханкой, которую собрали рукожопые алкоголики?
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Ощущение незавершённости не покидает....лётчик катапультировался.
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та вот я ж тоже думаю...можит хоть ногу сламал?...
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И заорал - "отцепитесь, бл*ди!"
Но от похотливых сук отцепиться было непросто... Российский истребитель-перехватчик Миг-31 разбился во время тренировочного полета в Нижегородской области - Цензор.НЕТ 3534
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тЫ ИМЕЕШЬ В ВИДУ, ЧТО РАСХЕРЯЧИСЯ С ГОРЯ?
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В 1967 году у нас в части рабился МИГ-19,плакали все...я нет...,я знал что падать это гоффно будет и дальше........,всего за 3 года службы упало 9 Миг-19 и 7 Як-28
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Походу, это Воронеж допрыгался. А ведь предупреждали...
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Да что ж за день-то такой! Пойду, лотерейных билетов накуплю.
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А какой тонкий стеб самых русиян на ленте.сру...
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Это Ясир Арафат сбил за не предоставление ПАЛЕСТИНе стату ДАУНетской республики... Российский истребитель-перехватчик Миг-31 разбился во время тренировочного полета в Нижегородской области - Цензор.НЕТ 5014 Российский истребитель-перехватчик Миг-31 разбился во время тренировочного полета в Нижегородской области - Цензор.НЕТ 5014
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Кацапы, не останавливайтесь, продолжайте ответные действия!!!
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Чеченская Респудлика Джохара Дудаева и ДАУНетская респулика Захарченки...Объясните мне разницу???
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Сам написал шесть разных слов, и ищет разницу между ними. Ты в КПСС состоял?
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Ну блин, опять надо бежать за бутылкой, отметить же событие надо.
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Рюсскае быдло...вы когда думать научитесь...,православные чЛЕНИН-Джугашвильцы)))))))))))))) Российский истребитель-перехватчик Миг-31 разбился во время тренировочного полета в Нижегородской области - Цензор.НЕТ 8786
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пообещали отмстить еврейцам и разбили свой Миг ? Российский истребитель-перехватчик Миг-31 разбился во время тренировочного полета в Нижегородской области - Цензор.НЕТ 8948 даже не знаю как теперь на это Израиль отреагирует Российский истребитель-перехватчик Миг-31 разбился во время тренировочного полета в Нижегородской области - Цензор.НЕТ 6009
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссийский истребитель-перехватчик Миг-31 разбился во время тренировочного полета в Нижегородской области
 
 
 
 
 
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