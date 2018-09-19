 Российский истребитель-перехватчик Миг-31 разбился во время тренировочного полета в Нижегородской области

Истребитель-перехватчик Миг-31 разбился в Нижегородской области РФ в районе поселка Молочная ферма, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН. Летчики успели катапультироваться.

Самолет выполнял учебно-тренировочный полет.

"Перед падением самолет загорелся в воздухе. Пилоты живы, вышли на связь с базой после приземления. Борт упал в лесном массиве, жертв и разрушений на земле нет", – говорится в сообщении.

Напомним, 17 сентября над Средиземным морем в 35 километрах от побережья Сирии пропал самолет Ил-70 Минобороны РФ. На борту находились 14 военнослужащих.

Позднее выяснилось, что самолет был сбит системой ПВО Сирии. По данным Минобороны РФ, под сирийский огонь Ил-70 подставили израильские летчики.

Израиль назвал причиной катастрофы российского Ил-20 беспорядочный огонь сирийских ПВО.

После этого первый заместитель председателя комитета Госдумы России по обороне Александр Шерин призвал нанести удар по Израилю. А Путин пригрозил "шагами, которые заметят все".

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