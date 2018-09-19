 Пашинский обратился в ГПУ и Минюст с требованием рассекретить экспертизы по взрыву "Молота" на полигоне

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил на заседании комитета его председатель, представитель "Народного фронта" Сергей Пашинский.

"Мы не Российская Федерация, где о погибших забывают, а чиновников покрывают. Мы страна, которая заслужила знать правду и в рамках этой правды принимать надлежащие решения в рамках каждой структуры", - заявил Пашинский.

Впрочем, как стало известно, Главная военная прокуратура заблокировала этот вопрос, засекретив результаты экспертиз взрыва.

"У меня есть письмо от военной прокуратуры Западного региона, что она запрещает разглашать результаты экспертиз. Это недопустимая ситуация. Я прошу секретариат срочно связаться с Юрием Витальевичем Луценко. Секретариат, свяжитесь с его приемной, чтобы срочно провести встречу. Почему военная прокуратура скрывает от общества результаты экспертиз, зачем военная прокуратура скрывает от общества ответы, поставленные нами, как комитетом и следователями", - заявил народный депутат.

"Я обращаюсь публично к Петренко Павлу Дмитриевича, министру юстиции с просьбой разблокировать этот вопрос. И после заседания тоже буду требовать встречи. И обращаюсь в комитет, давайте создадим рабочую группу. Если надо, мы к ним приедем, у нас есть допуск к государственной тайне и не их дело скрывать результаты исследования от общества", - резюмировал председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

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"Мне наплевать, уважают те, кто не пришел на комитет. Майор из Западной военной прокуратуры запрещает обнародовать результаты экспертиз. Вопрос почему?", - подчеркнул нардеп.

Пашинский предложил депутатам посетить Киевский институт экспертиз и ГПУ и получить результаты хотя бы в рамках комитета.

"Окна бить никто не будет, мы будем действовать вежливо. Надо будет высидеть 6 часов под кабинетом в очереди, мы это сделаем ... Завтра найдем окно и сходим", - предложил членам комитета Пашинский.

Комитет по вопросам нацбезопасности утвердил решение обратиться к Генпрокурору Луценко с просьбой вмешаться в ситуацию с засекречиванием экспертиз и открыть их обществу.

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Напомним, в результате взрыва 120-мм миномета "Молот" 6 июля погибли трое военнослужащих. Девять человек получили ранения. Шесть из них - средние и легкие.

После проведения эксперимента 11 июля, военная прокуратура озвучила три версии: человеческий фактор (двойное заряжание миномета), ненадлежащее техническое состояние миномета "Молот", ненадлежащее техническое состояние мины, которая заряжалась в миномет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Молот" - это первое украинское летальное оружие, поэтому ему так и досталось, - Чорновол о критике миномета после ЧП на Ривненском полигоне