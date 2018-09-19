EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Политика Украины
  1640  6
Все про:комитет (349) нацбезопасность (167) Пашинский (580)

 Правоохранительные органы вручили повестку на допрос секретарю комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, - "ЛБ" (обновлено)

Правоохранительные органы в среду, 19 сентября, вручили повестку на допрос руководителю секретариата парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Татьяне Блыстив.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил источник LB.ua.

По словам источника, ей инкриминируется злоупотребление служебным положением, а именно оформление и выдача зарплат сотрудникам, которые только формально числились в комитете.

В то же время сама Блыстив сообщила, что ее вызывают в качестве свидетеля, а не подозреваемой.

"Мне никто ничего не вручал, кроме как повестки в качестве свидетеля по делу", - сказала она и показала LB.ua повестку.

Правоохранительные органы вручили повестку на допрос секретарю комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, - ЛБ 01

Также читайте: 19 сентября Комитет ВР по обороне заслушает отчет компетентных органов по расследованию взрыва "Молота" на полигоне, - Пашинский

Уголовное производство, по которому вызывают Блыстив, расследуется по ч.1 ст.15, ч.1 ст.190 (покушение на мошенничество), ч.1 ст.191, ч.3 ст.191 (хищение), ст.366-1 (недостоверное декларирование) Уголовного кодекса.

Блыстив фигурирует в нем как центральный фигурант.

В фабуле дела говорится, что один из помощников-консультантов Сергея Пашинского работает в регионах и получает зарплату через кассу бухгалтерии раз в несколько месяцев. В сентябре 2017 года Блистив предложила получить деньги из кассы за него и отправить денежным переводом.

Помощник отказался и в декабре 2017 года сам получил деньги. Оказалось, что ему начислили больше, чем должны были. Блыстив сказала, что деньги зачислили ему для того, чтобы заплатить другим лицам, которые, с ее слов, выполняли за него работу как помощники-консультанты.

Мужчина не поверил и обратился к Пашинскому.

Так выяснилось, что у Пашинского появились два новых помощника, о которых он не знал.

После этого депутат нашел в Аппарате Рады ряд документов от его имени, связанных в том числе с начислением оплаты труда его помощникам-консультантам. В достоверности подписи на них депутат усомнился.

Напомним, в июле 2018 года Блыстив пожаловалась правоохранительным органам об угрозе физической расправы со стороны Сергея Пашинского, главы комитета. Она утверждала, что 4 июля в помещении комитета Пашинский угрожал убийством ей и ее семье.

Пашинский назвал это заявление ложью и сообщил, что в отношении Блыстив открыто уголовное дело по факту мошенничества и злоупотребления служебным положением.

"Речь шла о необоснованном начислении и получении денег в кассе Верховной Рады. Возбуждено дело, насколько я понимаю, в начале месяца [июля]. После того, как я об этом узнал, я пригласил ее и потребовал объяснений, а также порекомендовал ей уволиться. Вместо объяснений я услышал, что она не собирается увольняться и "я об этом еще пожалею", - заявил депутат в комментарии LB.ua.

Источник: https://censor.net.ua/n3087014
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Пашинскому - верить нельзя! Мразь конченая... хотя все, кто вокруг него или под ним ходят, тоже еще те, млять комбинаторы на гос.деньгах!
 показать весь комментарий
 
 
Сотрудницу парламента задерживать не стали.

Та на місці ж треба видавать мідалі. Скільки можна писати. Можна ще створити мідальний комітет.
Источник: https://censor.net.ua/n3087014
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПравоохранительные органы вручили повестку на допрос секретарю комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, - "ЛБ" (обновлено)
 
 
 
 
 
 вверх