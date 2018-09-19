 Правоохранительные органы вручили повестку на допрос секретарю комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, - "ЛБ" (обновлено)

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил источник LB.ua.

По словам источника, ей инкриминируется злоупотребление служебным положением, а именно оформление и выдача зарплат сотрудникам, которые только формально числились в комитете.

В то же время сама Блыстив сообщила, что ее вызывают в качестве свидетеля, а не подозреваемой.

"Мне никто ничего не вручал, кроме как повестки в качестве свидетеля по делу", - сказала она и показала LB.ua повестку.

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Уголовное производство, по которому вызывают Блыстив, расследуется по ч.1 ст.15, ч.1 ст.190 (покушение на мошенничество), ч.1 ст.191, ч.3 ст.191 (хищение), ст.366-1 (недостоверное декларирование) Уголовного кодекса.

Блыстив фигурирует в нем как центральный фигурант.

В фабуле дела говорится, что один из помощников-консультантов Сергея Пашинского работает в регионах и получает зарплату через кассу бухгалтерии раз в несколько месяцев. В сентябре 2017 года Блистив предложила получить деньги из кассы за него и отправить денежным переводом.

Помощник отказался и в декабре 2017 года сам получил деньги. Оказалось, что ему начислили больше, чем должны были. Блыстив сказала, что деньги зачислили ему для того, чтобы заплатить другим лицам, которые, с ее слов, выполняли за него работу как помощники-консультанты.

Мужчина не поверил и обратился к Пашинскому.

Так выяснилось, что у Пашинского появились два новых помощника, о которых он не знал.

После этого депутат нашел в Аппарате Рады ряд документов от его имени, связанных в том числе с начислением оплаты труда его помощникам-консультантам. В достоверности подписи на них депутат усомнился.

Напомним, в июле 2018 года Блыстив пожаловалась правоохранительным органам об угрозе физической расправы со стороны Сергея Пашинского, главы комитета. Она утверждала, что 4 июля в помещении комитета Пашинский угрожал убийством ей и ее семье.

Пашинский назвал это заявление ложью и сообщил, что в отношении Блыстив открыто уголовное дело по факту мошенничества и злоупотребления служебным положением.

"Речь шла о необоснованном начислении и получении денег в кассе Верховной Рады. Возбуждено дело, насколько я понимаю, в начале месяца [июля]. После того, как я об этом узнал, я пригласил ее и потребовал объяснений, а также порекомендовал ей уволиться. Вместо объяснений я услышал, что она не собирается увольняться и "я об этом еще пожалею", - заявил депутат в комментарии LB.ua.