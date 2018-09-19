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Все про:комитет (349) нацбезопасность (167) Пашинский (580)

 Правоохранительные органы вручили повестку на допрос руководителю секретариата комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, - "ЛБ" (обновлено)

Правоохранительные органы в среду, 19 сентября, вручили повестку на допрос руководителю секретариата парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Татьяне Блыстив.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил источник LB.ua.

По словам источника, ей инкриминируется злоупотребление служебным положением, а именно оформление и выдача зарплат сотрудникам, которые только формально числились в комитете.

В то же время сама Блыстив сообщила, что ее вызывают в качестве свидетеля, а не подозреваемой.

"Мне никто ничего не вручал, кроме как повестки в качестве свидетеля по делу", - сказала она и показала LB.ua повестку.

Правоохранительные органы вручили повестку на допрос руководителю секретариата комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, - ЛБ 01

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Уголовное производство, по которому вызывают Блыстив, расследуется по ч.1 ст.15, ч.1 ст.190 (покушение на мошенничество), ч.1 ст.191, ч.3 ст.191 (хищение), ст.366-1 (недостоверное декларирование) Уголовного кодекса.

Блыстив фигурирует в нем как центральный фигурант.

В фабуле дела говорится, что один из помощников-консультантов Сергея Пашинского работает в регионах и получает зарплату через кассу бухгалтерии раз в несколько месяцев. В сентябре 2017 года Блистив предложила получить деньги из кассы за него и отправить денежным переводом.

Помощник отказался и в декабре 2017 года сам получил деньги. Оказалось, что ему начислили больше, чем должны были. Блыстив сказала, что деньги зачислили ему для того, чтобы заплатить другим лицам, которые, с ее слов, выполняли за него работу как помощники-консультанты.

Мужчина не поверил и обратился к Пашинскому.

Так выяснилось, что у Пашинского появились два новых помощника, о которых он не знал.

После этого депутат нашел в Аппарате Рады ряд документов от его имени, связанных в том числе с начислением оплаты труда его помощникам-консультантам. В достоверности подписи на них депутат усомнился.

Напомним, в июле 2018 года Блыстив пожаловалась правоохранительным органам об угрозе физической расправы со стороны Сергея Пашинского, главы комитета. Она утверждала, что 4 июля в помещении комитета Пашинский угрожал убийством ей и ее семье.

Пашинский назвал это заявление ложью и сообщил, что в отношении Блыстив открыто уголовное дело по факту мошенничества и злоупотребления служебным положением.

"Речь шла о необоснованном начислении и получении денег в кассе Верховной Рады. Возбуждено дело, насколько я понимаю, в начале месяца [июля]. После того, как я об этом узнал, я пригласил ее и потребовал объяснений, а также порекомендовал ей уволиться. Вместо объяснений я услышал, что она не собирается увольняться и "я об этом еще пожалею", - заявил депутат в комментарии LB.ua.

Источник: https://censor.net.ua/n3087014
 
 
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.... а як живуть - тому у працючих Людей ЗП як подачки по невмиранню...
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Пашинскому - верить нельзя! Мразь конченая... хотя все, кто вокруг него или под ним ходят, тоже еще те, млять комбинаторы на гос.деньгах!
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Сотрудницу парламента задерживать не стали.

Та на місці ж треба видавать мідалі. Скільки можна писати. Можна ще створити мідальний комітет.
Источник: https://censor.net.ua/n3087014
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Звичайна практика. Раніше називалися московською "подснежники". Люди, які не працюють а отримують гроші і частину віддають тим, хто ті гроші їм виписував. Якби той помічник не приїхав по зарплату сам (дивно, бо у майже всіх фірмах і організаціях гроші перечисляють на зарплатну картку), то Блистів би й далі отримувала ліві гроші. Чи віддавала їх Пашинському? - Навряд чи Пашинський, маючи хороший бізнес, позариться на ту мєлочь. А от воні від такого може бути дуже багато.
Якщо у ВР до сих пір існує практика отримувати заробітну плату з каси, то є підозра, що там багато зловживань із виплатами.
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О, а есть еще секретарь комитета по нацбезпеке и обороне Ваня Виннык.

Украинская википедия У 2007 році Іван Вінник заснував ТОВ «Завод будматеріалів № 1» («ЗБМ № 1»), який мав 360 робітників і випускав 450 тис. м³ бетону на рік[1]. Для будівництва заводу та купівлі обладнання підприємець взяв у «Альфа-Банку» кредит на суму 322 млн гривень[2]. Поручителем кредиту виступив Іван Вінник. Однак підприємство не виплатило повністю кредит, а сам Вінник 2013-у був усунутий акціонерами з посади гендиректора[1]. Кредитори, у свою чергу, звернулися до Новокаховського міського суду, який постановив стягнути з підприємця 335 млн гривень[2]. Вінник оскаржив це рішення в Апеляційному суді Херсонської області, але 29 січня 2015-го його апеляція була відхилена[1]. До погашення заборгованості Івану Віннику було заборонено покидати територію України, а його спроби оскаржити заборону були відхилені судами різних інстанцій, включаючи Верховний суд[3].
А тут еще подробней про данного "честного депутата". Униан.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПравоохранительные органы вручили повестку на допрос руководителю секретариата комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, - "ЛБ" (обновлено)
 
 
 
 
 
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