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Все про:Венгрия (669) гражданство (839) Закарпатье (1409) МИД (4720) паспорт (618)

 "Держим руку на пульсе", - МИД готовит ответ на раздачу венгерских паспортов в Берегово

Украинский МИД ознакомлен с ситуацией в Берегово Закарпатской области с выдачей венгерских паспортов гражданам Украины с принесением присяги украинцами на верность Венгрии, и данный вопрос сейчас находится на рассмотрении у профильных специалистов министерства.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Как уточнили в пресс-службе, сейчас формируется и готовится официальная позиция МИД Украины относительного нового инцидента в Берегово, которая будет озвучена в ближайшее время.

"Кроме того, возможно, ситуацию в ближайшее время официально лично прокомментирует министр иностранных дел Павел Климкин, который принимает участие в заседании Комитета Рады по иностранным делам. Возможно, этот вопрос также будет подниматься на заседании и обсужден парламентариями. Ситуация не останется без нашего внимания, мы держим руку на пульсе и озвучим свою официальную позицию по этой проблеме", – проинформировали в пресс-службе.

Ранее сегодня стало известно, что в консульстве Венгрии в Берегово гражданам Украины выдают венгерские паспорта, а сама процедура сопровождается торжествами в честь получения второго гражданства и инструкциями – не сообщать о получении документов украинской власти.

Журналисты попросили консульство Венгрии в городе Берегово прокомментировать в установленном законом порядке эту информацию, а именно – подтвердить или опровергнуть факт выдачи паспортов Венгрии украинским гражданам, а также факт предоставления соответствующих рекомендаций.

Письменный запрос пока остался без ответа, а попытка связаться по телефону с учреждением была безуспешной: абонент, с которым медийщиков связал оператор, не понимала украинского языка, а предоставлен другой номер не отвечал.

Зато в посольстве Венгрии в Киеве подтвердили факт получения письма, но отказались его комментировать.

"Мы отослали ваш запрос в нашу министерство. Если там захотят, то, возможно, вам ответят", – ответила работница диппредставительства на русском языке и при этом подчеркнула, что украинским не владеет.

Источник: https://censor.net.ua/n3087012
 
 
 Топ комментарии
 
Вже одні тримали руку на пульсі в Криму і що з того вийшло всім відомо - якщо так само будеш Клімкін тримати на Закарпатті є всі підстави вважати що і результат буде таким як в Криму!
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Руку надо держать в кулаке, а те руки, что брали венгерскую вонючую паспортину надо держать в наручниках.
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Это гибридная война против Украины. То же самое делала Россия перед захватом Осетии и Абхазии.
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ідуть по рашкіним стопам
вони фактично роблять те самп
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Да нет же. Россиянцы продавали билеты в Орду, а венгры бесплатно раздают билеты в Европу! Неужели ты против того, что бы украинские дети и взрослые жили в Европе?
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Так нехай забирають тих громадян до себе. Вони мають втратити право обирати укр.владу.
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Правильно, я поддерживаю концепции чемодан-вокзал-Россия/Венгрия/Польша.

Вiтаю, панночка.
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Якщо присягнули на вірність іншій країні, то так, на Угорщину.
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Поедешь в Россию? Здесь хорошо
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...руснявый, а на Донбассе еще лучше! Приезжай, в сафари поучаствуешь... "Тримаємо руку на пульсі", - МЗС готує відповідь на інцидент з роздаванням угорських паспортів у Береговому - Цензор.НЕТ 3846
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Не мешай ухаживать за девушкой!

PS: Всех учёных/инженеров/рабочих и преподавателей мы уже вывезли.
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Закрити консульство за антиукраїнську діяльність "Тримаємо руку на пульсі", - МЗС готує відповідь на інцидент з роздаванням угорських паспортів у Береговому - Цензор.НЕТ 186
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Зачем? Создавать авиационные двигатели. И турбины для кораблей. Квалифицированный инженер (по настоящему спец) от 2000 баксов. Возможность заниматься любимым делом в родной культурной среде.

ЗЫ: Я получаю меньше.
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Ну если человек так легко переходит на работу к врагу, то он заслуживает наказания переездом на россию, даже если он в чем то специалист. ЗЫ: я зарабатываю больше.
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Ну это в твоём мировоззрении - враг. А три миллиона украинцев которые работаю в России так не считают. Это слова Климкина.

Моё дело привлекать украинских учёных и инженеров. Рабочих по авиационному профилю тоже.
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...ухаживалку сначала себе отрасти, перевозчик фуев...
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...пока только одного со званием "проффесор" - этого на всю "науку" эрэфии хватит... "Тримаємо руку на пульсі", - МЗС готує відповідь на інцидент з роздаванням угорських паспортів у Береговому - Цензор.НЕТ 5094
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ах вот оно что... Держат руку на пульсе ? )))

Ну и как, бизнес по выдаче венгерских паспортов процветает ?
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а может некоторые представители украинско власти на местах в доле? Не верю что местное сбу не знает об этом безобразии... Это наверное так интересно "держать руку на пульсе"
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Многое местное СБУ рождено в венгерских семьях и имеет родню с венгерскими паспортами , и это вековое древо. Эту тему надо решать очень толерантно. Хуйлу выгодно устроить в закарпатье бардак. А Закарпатские венгры от Венгрии не откажутся. В Венгрии , если поймают когото с паспортом , а он по венгерски не в зуб ногой- сразу депортация и Лишение гражданства . А венгерский выучить трудно. Так что паспорта только у коренных венгров.
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А что мешает Украине депортировать оборзевших мадьяр-коллаборантов на историческую родину и лишить украинского гражданства? Толерантность,мать её? С одними уже дотолерастились,б@я.
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"Если там захотят, то, возможно, вам ответят", - ответила работница диппредставительства на русском языке и при этом подчеркнула, что украинским не владеет.",- тогда что она там делает?
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Мадяры хрен в задницу наполовину засунули, а вы руку на пульсе держите ?
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Вже одні тримали руку на пульсі в Криму і що з того вийшло всім відомо - якщо так само будеш Клімкін тримати на Закарпатті є всі підстави вважати що і результат буде таким як в Криму!
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Крим віджали коли в Україні було безвладдя.
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На днях Х**ло встречался с Орбаном и пообещал поставки газа на перспективу а тот подтвердил намерение строить какую-то ветку газопровода.
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Это гибридная война против Украины. То же самое делала Россия перед захватом Осетии и Абхазии.
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Руку надо держать в кулаке, а те руки, что брали венгерскую вонючую паспортину надо держать в наручниках.
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Та їх треба виСрати з України, як громадян іноземної держави, якщо вони не відмовляться від подвійного громадянства.
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После отсидки. Сразу из ИТК с пакетиков вещей и в вЯликую ХУ..нгарию.
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"Держим руку на пульсе", - МИД готовит ответ на инцидент с раздачей венгерских паспортов в Берегово


Никакую руку на пульсе они не держат, раз подобное происходит.
Может хватит играться с Венгрией, иначе Закарпатья у Украины скоро не будет, европартнеры об этом позаботятся.


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Неужели украинцы против того что бы жители Берегово пользовались всеми преимуществами европейцев? Вы против того, что бы они могли работать и растить детей в Германии?
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Безвиз не даёт право работать в Германии и Франции, а венгерский паспорт такое право даёт.
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Дает, заезжаешь в контору, если ты нужен, дадут разрешение хоть по всей еврозоне.
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а эта рука с пульсом держит вас за яйца.
в Крыму кацапы тоже паспорта раздавали, а за венгерским миром побегут еще охотнее, чем за срусским.
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для начала уберите консульства из райцентров и сёл...да и из областых також...
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"Держим руку на пульсе"
ПРимерно то же мы слышали в первые дни захвата Крыма. Типа у власти все под контролем.
А потом, только разводили руками... ((
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В Крыму уже довыдавались паспорта - результата известен. Неужели печальный опыт ничему не учит. Закрыть нахер это консульство. ПРОЯВИТЕ ЖЕСТКОСТЬ.
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Ну и что МИД так возбудился. У большинства депутатов и министров тоже по два паспорта, а простым смертным нельзя что-ли?
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а не пора ли некоторым украинцам с венгерской кровью один раз пересечь украино-венгерскую границу со сдачей паспорта Украины
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Венгерские и румынские "дипломаты", работающие на территории Украины - сотрудники спецслужб. Их основная задача - способствовать выдаче паспортов гражданам Украины, проживыющим на приграничных территориях, поощрять стремление к изучению их языков гражданами Украины, активно вербовать.
Преследуют несколько целей: формирование лояльно настроенного большинства, приобретение агентуры, подготовка (в случае возникновения благоприятных обстоятельств) к массовым акциям, митингам для получения автономии с возможностью последующего отделенияя данных территорий от Украины.
Считаю, что в Берегово необходимо в блайшее время отстроить военную часть, укрепить и усилить несколькими арт дивизионами.
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Для начала пусть закроют рашкины консульства и посольство. ВСЁ-ТАКИ ОНА УБИВАЕТ РЕБЯТ НА ВРСТОКЕ И КРЫМ СПЕРЛА.
Во вторых надо ввести визы с рашей.
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Интересно они границу с двумя папспортами пересекают?
Если по венгерскому то по отпечатку пальцев можно индефицировать в один момент что имеет и Украинское гражданство, и прямиком в каталажку, лишение гражданства Украины и вокзал, чемодан, будапешт
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Венгры ГРУБО вмешиваются во внутренние дела Украины( срут на голову) ,а вы держите"пальчик в сраке,что бы дать дяде венгру здрасте" ,вместо руки на пульсе.
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В Херсоне сбу держит руку на кое-чем другом. Судя по всему на Закарпатье тоже.
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точно)) с той новости я вообще проржал!!
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Во первых нада усилить присутствие нацгвардии что бы видели.Во вторых реально предьявить ультиматум в плоть до закрытия венгерских посольств.Далее,Все кто получал двойные паспорта штрафонуть по полной программе вплоть до уголовного наказания.Эту заразу нада реально сразу душить в корень !
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Кстати провести реально показательные учения в регионе что будет и как будет если рыпнуться или будут продолжать в таком духе.Кстати уже реально пора там менять всю верхушку вплоть до голов сельрад.
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Сподіваюся, наші, на європейській хвилі давання під*рачників венграм, і собі надають Будапешту. Мінімум - закриття консульства і висилка всіх причетних з забороною. Максимум висилка дипломатів з Києва також.
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А что там думать? Закрыть представительство и выслать вон.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Держим руку на пульсе", - МИД готовит ответ на раздачу венгерских паспортов в Берегово
 
 
 
 
 
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