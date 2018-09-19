 "Держим руку на пульсе", - МИД готовит ответ на раздачу венгерских паспортов в Берегово

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как уточнили в пресс-службе, сейчас формируется и готовится официальная позиция МИД Украины относительного нового инцидента в Берегово, которая будет озвучена в ближайшее время.
"Кроме того, возможно, ситуацию в ближайшее время официально лично прокомментирует министр иностранных дел Павел Климкин, который принимает участие в заседании Комитета Рады по иностранным делам. Возможно, этот вопрос также будет подниматься на заседании и обсужден парламентариями. Ситуация не останется без нашего внимания, мы держим руку на пульсе и озвучим свою официальную позицию по этой проблеме", – проинформировали в пресс-службе.
Ранее сегодня стало известно, что в консульстве Венгрии в Берегово гражданам Украины выдают венгерские паспорта, а сама процедура сопровождается торжествами в честь получения второго гражданства и инструкциями – не сообщать о получении документов украинской власти.
Журналисты попросили консульство Венгрии в городе Берегово прокомментировать в установленном законом порядке эту информацию, а именно – подтвердить или опровергнуть факт выдачи паспортов Венгрии украинским гражданам, а также факт предоставления соответствующих рекомендаций.
Письменный запрос пока остался без ответа, а попытка связаться по телефону с учреждением была безуспешной: абонент, с которым медийщиков связал оператор, не понимала украинского языка, а предоставлен другой номер не отвечал.
Зато в посольстве Венгрии в Киеве подтвердили факт получения письма, но отказались его комментировать.
"Мы отослали ваш запрос в нашу министерство. Если там захотят, то, возможно, вам ответят", – ответила работница диппредставительства на русском языке и при этом подчеркнула, что украинским не владеет.
вони фактично роблять те самп
Вiтаю, панночка.
PS: Всех учёных/инженеров/рабочих и преподавателей мы уже вывезли.
ЗЫ: Я получаю меньше.
Моё дело привлекать украинских учёных и инженеров. Рабочих по авиационному профилю тоже.
Ну и как, бизнес по выдаче венгерских паспортов процветает ?
Никакую руку на пульсе они не держат, раз подобное происходит.
Может хватит играться с Венгрией, иначе Закарпатья у Украины скоро не будет, европартнеры об этом позаботятся.
в Крыму кацапы тоже паспорта раздавали, а за венгерским миром побегут еще охотнее, чем за срусским.
ПРимерно то же мы слышали в первые дни захвата Крыма. Типа у власти все под контролем.
А потом, только разводили руками... ((
Преследуют несколько целей: формирование лояльно настроенного большинства, приобретение агентуры, подготовка (в случае возникновения благоприятных обстоятельств) к массовым акциям, митингам для получения автономии с возможностью последующего отделенияя данных территорий от Украины.
Считаю, что в Берегово необходимо в блайшее время отстроить военную часть, укрепить и усилить несколькими арт дивизионами.
Во вторых надо ввести визы с рашей.
Если по венгерскому то по отпечатку пальцев можно индефицировать в один момент что имеет и Украинское гражданство, и прямиком в каталажку, лишение гражданства Украины и вокзал, чемодан, будапешт