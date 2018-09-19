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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2455) Сытник (592) Холодницкий (550) САП (862)

 Отчета о работе НАБУ не будет: Сытник не пришел на заседание антикоррупционного комитета Рады

По данным источника, причина неявки – задержание детективов НАБУ за установку "жучка" в кабинете Холодницкого.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник не пришел на заседание комитета Верховной Рады по предотвращению коррупции, на котором планировался отчет о работе НАБУ. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

И.о. главы комитета Юрий Савчук (фракция "Народный фронт") зачитал письмо директора НАБУ, адресованное комитету, в котором Сытник сообщает, что не может прийти на заседание "в связи с необходимостью пребывать на рабочем месте для выполнения безотлагательных мероприятий".

По данным источника агентства "Интерфакс-Украина", Сытник не пришел на заседание, поскольку узнал о задержании детективов Бюро за установку прослушивания в кабинете руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

"Сытник развернул автомобиль, поскольку узнал, что его детективов задержала полиция за установку нового жучка в кабинете Холодницкого", – сообщил агентству источник.

В НАБУ подтвердили, что Сытник не придет на заседание антикоррупционного комитета, несмотря на то, что ранее это планировалось. При этом в Бюро не сообщили подробностей.

Напомним, ранее стало известно, что Генеральная прокуратура ведет расследование действий директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.  Его подозревают в том, что на встрече с журналистами он вслух читал материалы прослушки, касающиеся интимной жизни одного из фигурантов дела. После этого один из журналистов разместил аудиозапись этого чтения в Интернете. Фигурант дела написала заявление.

Читайте на Цензор.НЕТ: 2 октября Верховный Суд рассмотрит апелляцию НАБУ на дисциплинарное взыскание вместо увольнения Холодницкого

Источник: https://censor.net.ua/n3087010
 
 
 Топ комментарии
 
Ряха все толще, а посадок как не было, так и нет. Отчета о работе НАБУ не будет: Сытник не пришел на заседание антикоррупционного комитета Рады - Цензор.НЕТ 4632
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В 2018 м. вернули в казну 66000 грв. изьятых у коррупционеров . При этом на содержание МВД, СБУ, НАБУ, ГПУ, САП, и еще кучу всяких структур, выделяются ежегодно десятки миллиардов. Так може нехай воруют, все одно дешевле чем этих долбодятлов кормить?
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Президент совершенно не настроен бороться с коррупцией. Наоборот, делает все возможное чтобы в Украине не было реальной борьбы с коррупцией, все переводит на уровень разборок, ему так удобнее владеть ситуацией.

Так что пока Порошенко президент о борьбе с коррупцией можно и не вспоминать.
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Ряха все толще, а посадок как не было, так и нет. Отчета о работе НАБУ не будет: Сытник не пришел на заседание антикоррупционного комитета Рады - Цензор.НЕТ 4632
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Когда Порошенко назначил Генпрокурором Луценко, который даже не имеет юридического образования, но зато свой человек, - стало понятно что Порошенко и не собирается бороться с коррупцией. А будет лишь прикрывать своих людей и гнобить неугодных. Так оно и оказалось.

Луценко усиленно борется с НАБУ, что на руку Порошенко и коррупционерам.
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это типа, ну-у, работы никакой не было, так фули тогда и отчитываться...
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и правду, чего Сытнику еще время тратить на повторные отчеты, не зря ж в Козин по ночам ездит, значит все и так уже успел рассказать, обсудить и доложить.
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В 2018 м. вернули в казну 66000 грв. изьятых у коррупционеров . При этом на содержание МВД, СБУ, НАБУ, ГПУ, САП, и еще кучу всяких структур, выделяются ежегодно десятки миллиардов. Так може нехай воруют, все одно дешевле чем этих долбодятлов кормить?
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А почему детективы НАБУ не могли поставить жучка у Холодницкого?
ОН , ШО, ПАПА Римский?
НА то и детективы, шоб искать
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А жучок у Авакова стоит? 😎😎 если нет, то Сытник филонит
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Превратили самую ожидаемую и желанную организацию в отстойник нечистот. И это при мировой поддержке. Представляете опасность преступника порошенко в связке с олигархией ?
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Нужно не жучки , а web камеры ставить во всех кабинетах чиновников. Народ их нанял и деньги платит, должен иметь возможность контролировать , что они делают в рабочее время.
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Нет у вас методов на Артемку Сытника .......................................................................... Отчета о работе НАБУ не будет: Сытник не пришел на заседание антикоррупционного комитета Рады - Цензор.НЕТ 8213
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Президент совершенно не настроен бороться с коррупцией. Наоборот, делает все возможное чтобы в Украине не было реальной борьбы с коррупцией, все переводит на уровень разборок, ему так удобнее владеть ситуацией.

Так что пока Порошенко президент о борьбе с коррупцией можно и не вспоминать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОтчета о работе НАБУ не будет: Сытник не пришел на заседание антикоррупционного комитета Рады
 
 
 
 
 
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