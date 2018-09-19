 Отчета о работе НАБУ не будет: Сытник не пришел на заседание антикоррупционного комитета Рады

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник не пришел на заседание комитета Верховной Рады по предотвращению коррупции, на котором планировался отчет о работе НАБУ. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

И.о. главы комитета Юрий Савчук (фракция "Народный фронт") зачитал письмо директора НАБУ, адресованное комитету, в котором Сытник сообщает, что не может прийти на заседание "в связи с необходимостью пребывать на рабочем месте для выполнения безотлагательных мероприятий".

По данным источника агентства "Интерфакс-Украина", Сытник не пришел на заседание, поскольку узнал о задержании детективов Бюро за установку прослушивания в кабинете руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

"Сытник развернул автомобиль, поскольку узнал, что его детективов задержала полиция за установку нового жучка в кабинете Холодницкого", – сообщил агентству источник.

В НАБУ подтвердили, что Сытник не придет на заседание антикоррупционного комитета, несмотря на то, что ранее это планировалось. При этом в Бюро не сообщили подробностей.

Напомним, ранее стало известно, что Генеральная прокуратура ведет расследование действий директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника. Его подозревают в том, что на встрече с журналистами он вслух читал материалы прослушки, касающиеся интимной жизни одного из фигурантов дела. После этого один из журналистов разместил аудиозапись этого чтения в Интернете. Фигурант дела написала заявление.

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