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 Почти 200 заключенных из ОРДЛО просят о переводе в тюрьмы на подконтрольных Украине территориях, - ООН

На оккупированных российскими террористами территориях Донецкой и Луганской областей по меньшей мере 184 заключенных, которым объявили приговор до начала оккупации, просят перевести их на подконтрольную Украине территорию.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо", об этом говорится в докладе Управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека за период с 16 мая до 15 августа 2018 года.

По данным ООН, заключенные попросили перевести их на территорию, которая контролируется украинским правительством, но прогресса в этом вопросе в течение отчетного периода на достигли.

Некоторые из заключенных остаются под стражей даже после окончания срока наказания.

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Кроме того, говорят в ООН, "уголовно-процессуальный кодекс" оккупационной "власти" Луганщины предусматривает, что люди, срок заключения которых истек, не могут покидать ОРЛО после освобождения из тюрьмы.

Также, как сообщает управление по правам человека, освобожденные на оккупированных территориях не всегда имеют действительные паспорта или другие удостоверения личности, что "существенно ограничивает их свободу передвижения и подвергает риску дальнейшего "ареста".

В ООН отмечают также, что на оккупированных территориях отсутствует четкий порядок рассмотрения апелляций.

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Источник: https://censor.net.ua/n3087008
 
 
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Воронеж вздохнул с облегчением Почти 200 заключенных из ОРДЛО просят о переводе в тюрьмы на подконтрольных Украине территориях, - ООН - Цензор.НЕТ 7789
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Хорошие новости из-за поребрика:"НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сентября. /ТАСС/. Истребитель-перехватчик МиГ-31 упал в лесном массиве, разрушений на земле нет, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области".
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Только через конкурс, собеседование, детектор лжи, декларация Почти 200 заключенных из ОРДЛО просят о переводе в тюрьмы на подконтрольных Украине территориях, - ООН - Цензор.НЕТ 1902
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Сидите где сидели. Тоже мне нацианолисты.
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что люди, срок заключения которых истек, не могут покидать ОРЛО после освобождения из тюрьмы. Источник: https://censor.net.ua/n3087008

Заменили тюрьму на тюрьму в пределах ОРЛДО ,а они не довольны...
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Хорошие новости из-за поребрика:"НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сентября. /ТАСС/. Истребитель-перехватчик МиГ-31 упал в лесном массиве, разрушений на земле нет, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области".
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низко МиГи летают, наверное к дождю...
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Снова асс Израиля накуролесили и подставили Ванятку?)))
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Наверняка аспеды окоянные вливали на лету в него водку...
А Мойша сверлил дрилем крыло...
))))))
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Только через конкурс, собеседование, детектор лжи, декларация
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Хотят переводиться - нехай переводятся... Конечно, без каких-либо дополнительных условий и не в форме обмена....
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Она не сама на сеновал придет, а с зеками...Зачем нам зеки ? Не...Нам зеки не нужны. Свободна ))
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Схоже, і тут без Ведмедчука нічого не вирішиться.
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Гадю с Йулей к ним отправьте, оних их любят Почти 200 заключенных из ОРДЛО просят о переводе в тюрьмы на подконтрольных Украине территориях, - ООН - Цензор.НЕТ 7816
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПочти 200 заключенных из ОРДЛО просят о переводе в тюрьмы на подконтрольных Украине территориях, - ООН
 
 
 
 
 
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