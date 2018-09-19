 Стали известны лауреаты госпремии "Украинская книга года"

Указ обнародован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

На основании решения Комитета по ежегодной премии президента Украины "Украинская книга года" Порошенко присвоил книжному изданию "Моя Вторая мировая: роман-хроника в голосах" (издательство ООО "Издательское предприятие "Ярославов Вал") премию в номинации "За выдающиеся достижения в области художественной литературы", а ее автор Николай Жулинский становится лауреатом данной премии.

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Кроме того, в номинации "За весомый вклад в развитие украиноведения" президентскую премию получает издание "Евангелие Бучацкое XII - XIII вв." (издательство "Днепр"), а автор Дмитрий Степовик становится лауреатом премии.

В номинации "За содействие в воспитании подрастающего поколения" премию "Украинская книга года" получила книга "Шалахмонесы. Стихи для детей" (издательство ООО "Журнал" Дух и буква") и ее автору Григорию Фальковичу присваивает звание лауреата премии.

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