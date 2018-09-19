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 Воины Владимир Матвиенко и Владимир Ткачев погибли при минометном налете противника на Донетчине, - пресс-центр ООС

18 сентября в районе населенного пункта Луганское Донецкой области в результате смертельных ранений, понесенных в результате разрыва мины калибра 120-мм при огневом налете, погибли сержант Владимир Матвиенко и младший сержант Владимир Ткачев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на брифинге пресс-центра ООС сообщила капитан Виктория Данильчук.

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"С началом обстрела военнослужащие вели наблюдение за полем боя и принимали меры относительно занятия укрытий своими побратимами. За смелые и решительные действия сержант Матвиенко Владимир и младший сержант Ткачев Владимир представлены к государственным наградам посмертно", - говорится в сообщении.

Напомним, в утренней сводке пресс-центра ООС сообщалось, что двое украинских воинов погибли, еще один получил ранения в ходе боевых действий на Донбассе 18 августа.

Источник: https://censor.net.ua/n3086993
 
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВоины Владимир Матвиенко и Владимир Ткачев погибли при минометном налете противника на Донетчине, - пресс-центр ООС
 
 
 
 
 
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