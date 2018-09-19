 Кабмин отстранил главу Гослекслужбы Гудзь и ее первого заместителя, - Супрун

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Супрун отметила: "Сегодня Правительство приняло решение отстранить руководителя Гослекслужбы Наталью Гудзь и ее первого заместителя Владислава Целину. Против них инициировано дисциплинарное производство.

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При руководстве этих лиц Гослекслужба неоднократно выносила запреты на реализацию и применение жизненно важных вакцин, которые в частности предназначались для бесплатных прививок детей в украинских медучреждениях. Вместо этого они не имели достаточных оснований и фактов, которые бы свидетельствовали о необходимости таких запретов.

Запреты выносились вопреки установленному порядку применения временных запретов и без обоснований, подтверждающих необходимость такого решения. После каждого запрета проводилось расследование региональными группами и каждый раз эксперты доказывали, что угроз нет.

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В то же время, часть детей не могли вовремя сделать критически важные прививки. Только в 2018 году временно запрещались вакцины против туберкулеза, гепатита В, полиомиелита, дифтерии, столбняка и коклюша.

Вред от таких ложных распоряжений Гослекслужбы коснулся всей страны. Запреты вакцин широко освещались в СМИ, что способствовало дискредитации вопроса вакцинации.

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В то время, когда российские боты раздувают скандалы по вакцинам и ставят под сомнение науку, мы должны быть особенно внимательными. Подобные необоснованные запреты подрывают национальную безопасность, ведь усиливают риски отказов украинцев от прививок.

Именно поэтому Министерство здравоохранения Украины обратилось к премьер-министру Украины с просьбой инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности руководящих лиц Гослекслужбы. Спасибо Владимиру Гройсману за принятие важного решения!"

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