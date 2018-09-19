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 Общество, Здоровье
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Все про:Гослекслужба (39) Супрун Ульяна (336)

 Кабмин отстранил главу Гослекслужбы Гудзь и ее первого заместителя, - Супрун

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун обнародовала информацию о том, что Кабмин отстранил главу Государственной службы по лекарственным препаратам и контролю за наркотиками Наталью Гудзь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Супрун отметила: "Сегодня Правительство приняло решение отстранить руководителя Гослекслужбы Наталью Гудзь и ее первого заместителя Владислава Целину. Против них инициировано дисциплинарное производство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ни один ребенок в Украине не умер от прививки, Гослекслужба должна отменить запрет вакцин для профилактики полиомиелита и столбняка, - Минздрав

При руководстве этих лиц Гослекслужба неоднократно выносила запреты на реализацию и применение жизненно важных вакцин, которые в частности предназначались для бесплатных прививок детей в украинских медучреждениях. Вместо этого они не имели достаточных оснований и фактов, которые бы свидетельствовали о необходимости таких запретов.

Запреты выносились вопреки установленному порядку применения временных запретов и без обоснований, подтверждающих необходимость такого решения. После каждого запрета проводилось расследование региональными группами и каждый раз эксперты доказывали, что угроз нет.

Также читайте: Гослекслужба временно запретила использование болгарской БЦЖ-вакцины из-за смерти после ее применения на Сумщине

В то же время, часть детей не могли вовремя сделать критически важные прививки. Только в 2018 году временно запрещались вакцины против туберкулеза, гепатита В, полиомиелита, дифтерии, столбняка и коклюша.

Вред от таких ложных распоряжений Гослекслужбы  коснулся всей страны. Запреты вакцин широко освещались в СМИ, что способствовало дискредитации вопроса вакцинации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин утвердил отобранных на конкурсе глав Гослекслужбы Гудзь и Госводагентства Овчаренко

В то время, когда российские боты раздувают скандалы по вакцинам и ставят под сомнение науку, мы должны быть особенно внимательными. Подобные необоснованные запреты подрывают национальную безопасность, ведь усиливают риски отказов украинцев от прививок.

Именно поэтому Министерство здравоохранения Украины обратилось к премьер-министру Украины с просьбой инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности руководящих лиц Гослекслужбы. Спасибо Владимиру Гройсману за принятие важного решения!"

Также читайте: Гослекслужба запретила продажу в Украине "Афлубина": есть факт фальсификации конкретной серии

Источник: https://censor.net.ua/n3086991
 
   
 Топ комментарии
 
Не дадут Уляне ворьё работать. Тут сначала десяток другой больших шишек-врачишек повесить надо.
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Коли вже цю Василису прекрасну спишуть в утиль???
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Коли вже цю Василису прекрасну спишуть в утиль???
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Не дождешься лапоть
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В достоверность ИНФЫ поверил бы, если бы её не выложила эта Ведьма. Я вот её ненавижу не менее, чем Лёшика Гончаренко. А теперь думаю, а можэ я несправедлив к Лешику? Он бы просто украл скока-то и... успокоился. А эта, даже не воруя- Реальная Ведьма.
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"В то время, когда российские боты раздувают скандалы по вакцинам и ставят под сомнение науку, мы должны быть особенно внимательными. Подобные необоснованные запреты подрывают национальную безопасность, ведь усиливают риски отказов украинцев от прививок." Источник: https://censor.net.ua/n3086991

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Супрун все правильно сказала.
Это властям российским нужно мышебратьям внушить, что не должны они детей прививать, потому для обслуживания трубы столько населения не нужно.
Любому, кто не желает прививаться, необходимо ознакомиться, а что это за устройство такое было под названием "железное легкое" (iron lung) и для чего оно было нужно, пока не было прививки от полиомиелеита.
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Да я согласен с Супрун.
Другое дело, как легко общество забывает, как оно было до прививок....
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Интересно, о какой и чьей науке она говорит?
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Не дадут Уляне ворьё работать. Тут сначала десяток другой больших шишек-врачишек повесить надо.
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Дочек-внучек-и-собачек-жучек бывших медицинских светил
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несколько лет (если быть точным больше 2-х лет) в упор не замечали, а тут вдруг резко заметили. рехворматоры хреновы.
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да без разницы, замечать или не замечать. суть не изменится. эта незаметная Гудзь работала больше 2-х лет на одну мафию, пока ее не "заметили", теперь будет другая Гудзь, которая будет работать уже на мафию смерть-бабы или гнойсмана. но в целом система изменений не претерпит, это не реформы и не борьба с коррупцией, это передел кормушек и территорий между Ылитами.
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Заметили только благодаря волонтёрам, которые систематически до..ывали всех кто за этим должен следить в том числе и Гройсмана.
Было бы побольше подобных волонтёров - страна бы из жопопы уже вылезла!
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"В то же время, часть детей не могли вовремя сделать критически важные прививки. Только в 2018 году временно запрещались вакцины против туберкулеза, гепатита В, полиомиелита, дифтерии, столбняка и коклюша."

Ну, а потом сразу же визг проплаченных журнализдов: "В Украине эпидемия коклюша !"
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Сейчас из-за поребрика мышебратья прибегут с комментариями, что прививки - это зло, то ли дело корадуба наружно и внутренно.
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Дежурное подразделение ботов-вакциновпаривателей всегда прибегает первым.
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Отстранили, бабло сохранили и пальчиком помахали... - оригинально борятся с коррупцией
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когда уже тебя отстранят
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ну неужели супрун не могут подсказать, подстригись, приведи себя в порядок,ты же на смерть похожа, кто же смерти поверит, что она будет о здоровье людей заботится,
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Она похожа и выглядит как нормальная женщина для своего возраста. Красивее конечно некоторые профуры из рыгов, которые развлекались за границей и иногда хрюкают в Верховной Раде.
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Супрун тяжело. Когда соберутся вводить страховую медицину то все коррупционеры взвоют.Это ж сколько денег необходимо вывести на "свет",что же им бедным останется.
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И когда же? А то "страховая медицина" начинает напоминать морковку перед мордой осла... На удочке...
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"При руководстве этих лиц Гослекслужба неоднократно выносила запреты на реализацию и применение жизненно важных вакцин, которые в частности предназначались для бесплатных прививок детей в украинских медучреждениях."-с другой стороны, если эта дешёвая вакцина была изготовлена в Азии или в Африке, то может оно было и к лучшему?
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Весь бизнес супрун и ее камарильи на левых вакцинах нарушали, вот мадам им за это и отомстила руками гройсмана.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоКабмин отстранил главу Гослекслужбы Гудзь и ее первого заместителя, - Супрун
 
 
 
 
 
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