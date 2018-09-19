 Кабмин отстранил главу Гослекслужбы Гудзь и ее первого заместителя, - Супрун

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
Супрун отметила: "Сегодня Правительство приняло решение отстранить руководителя Гослекслужбы Наталью Гудзь и ее первого заместителя Владислава Целину. Против них инициировано дисциплинарное производство.
При руководстве этих лиц Гослекслужба неоднократно выносила запреты на реализацию и применение жизненно важных вакцин, которые в частности предназначались для бесплатных прививок детей в украинских медучреждениях. Вместо этого они не имели достаточных оснований и фактов, которые бы свидетельствовали о необходимости таких запретов.
Запреты выносились вопреки установленному порядку применения временных запретов и без обоснований, подтверждающих необходимость такого решения. После каждого запрета проводилось расследование региональными группами и каждый раз эксперты доказывали, что угроз нет.
В то же время, часть детей не могли вовремя сделать критически важные прививки. Только в 2018 году временно запрещались вакцины против туберкулеза, гепатита В, полиомиелита, дифтерии, столбняка и коклюша.
Вред от таких ложных распоряжений Гослекслужбы коснулся всей страны. Запреты вакцин широко освещались в СМИ, что способствовало дискредитации вопроса вакцинации.
В то время, когда российские боты раздувают скандалы по вакцинам и ставят под сомнение науку, мы должны быть особенно внимательными. Подобные необоснованные запреты подрывают национальную безопасность, ведь усиливают риски отказов украинцев от прививок.
Именно поэтому Министерство здравоохранения Украины обратилось к премьер-министру Украины с просьбой инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности руководящих лиц Гослекслужбы. Спасибо Владимиру Гройсману за принятие важного решения!"
Это властям российским нужно мышебратьям внушить, что не должны они детей прививать, потому для обслуживания трубы столько населения не нужно.
Любому, кто не желает прививаться, необходимо ознакомиться, а что это за устройство такое было под названием "железное легкое" (iron lung) и для чего оно было нужно, пока не было прививки от полиомиелеита.
Другое дело, как легко общество забывает, как оно было до прививок....
Было бы побольше подобных волонтёров - страна бы из жопопы уже вылезла!
Видать задала вопрос, почему стрептоцид подорожал в три раза,поменяв только название?
Ну, а потом сразу же визг проплаченных журнализдов: "В Украине эпидемия коклюша !"