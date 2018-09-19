 "Я убежден, что завтра Рада поддержит мои президентские конституционные изменения", - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главы государства, об этом заявил Президент Петр Порошенко во время выступления на торжественном открытии XXV Форума издателей во Львове.

"Я убежден, что завтра Верховная Рада Украины поддержит мои президентские конституционные изменения, где мы закрепим этот путь развития нашего государства, этот цивилизационный выбор, как европейский и евроатлантический. Мы закрепим его в нашей Конституции, начав этот процесс именно завтра", - подчеркнул Порошенко.

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Глава государства отметил, что фокусная тема Форума в этом году - рынок свободы, как никогда актуальна для Украины.

"Ведь на протяжении всех лет независимости мы лелеем идею свободы как главный фактор в формировании высокоразвитой личности, способной легко интегрироваться в мировое сообщество, и основополагающую ценность в утверждении мощного суверенного Украинского государства", - отметил он.

"Несмотря на все угрозы и преграды, движение в Европейский Союз - это не стремление или желание только президента. Это сознательный цивилизационный выбор и воля всего украинского народа. И подчеркиваю, почти пять лет назад украинцы совершили Революцию Достоинства ради своего европейского будущего. И поэтому другого пути у нас с вами и быть не может", - также подчеркнул Президент.

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По его словам, в последние годы мы окончательно осознали, чего стоит наша свобода и какую цену мы платим за возможность жить в суверенной, свободной, независимой, демократической стране.

Президент также подчеркнул, что наша свобода не будет разменной монетой ни в игре внешних сил, ни на своем ярмарке политического гонора, ни на ярмарке тщеславия.