 Подполковника СБУ задержали за мастурбацию на детской площадке в центре Херсона, - очевидцы. ФОТОрепортаж

Сотрудники патрульной полиции Херсона задержали на детской площадке мужчину, который в пьяном состоянии мастурбировал на детской площадке. При проверке оказалось, что это подполковник Службы безопасности в АРК Крым.

Первой о происшествии сообщила жительница Херсона Инна Усачева. Она написала о случившемся в Facebook-сообществе "Самооборона Херсон" и там же разместила фотографии с места событий.

Усачева называет и имя задержанного – Сергей Николаевич Рожков.

По ее данным, при задержании подполковник пытался сбежать и потерял служебное удостоверение.

Национальная полиция возбудила уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Криминального кодекса (хулиганство).

Пресс-служба СБУ сообщает, что ведомство будет всячески содействовать полицейским в расследовании. И обещает, что если информация подтвердится, карьера мужчины в СБУ завершится.

"Обстоятельства задержания вызывают отвращение за действия, не достойные поведения не только офицера, но и мужчины", – сообщают в пресс-службе СБУ.

Глава СБУ назначил проверку того, кто рекомендовал мужчину при назначении в СБУ, как именно изучали его личность и проводили психологическое тестирование, кто и как продвигал его по службе.

По результатам проверки обещают "жесткие выводы".

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