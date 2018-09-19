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 Происшествия, Общество
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Все про:СБУ (12819) Херсон (509) хулиганство (236)

 Подполковника СБУ задержали за мастурбацию на детской площадке в центре Херсона, - очевидцы. ФОТОрепортаж

В ведомстве начали проверку: если факт подтвердится, он поплатится карьерой.

Сотрудники патрульной полиции Херсона задержали на детской площадке мужчину, который в пьяном состоянии мастурбировал на детской площадке. При проверке оказалось, что это подполковник Службы безопасности в АРК Крым.

Подполковника СБУ задержали за мастурбацию на детской площадке в центре Херсона, - очевидцы 01

Первой о происшествии сообщила жительница Херсона Инна Усачева. Она написала о случившемся в Facebook-сообществе "Самооборона Херсон" и там же разместила фотографии с места событий.

Усачева называет и имя задержанного – Сергей Николаевич Рожков.

Подполковника СБУ задержали за мастурбацию на детской площадке в центре Херсона, - очевидцы 02

По ее данным, при задержании подполковник пытался сбежать и потерял служебное удостоверение.

Национальная полиция возбудила уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Криминального кодекса (хулиганство).

Подполковника СБУ задержали за мастурбацию на детской площадке в центре Херсона, - очевидцы 03

Пресс-служба СБУ сообщает, что ведомство будет всячески содействовать полицейским в расследовании. И обещает, что если информация подтвердится, карьера мужчины в СБУ завершится.

"Обстоятельства задержания вызывают отвращение за действия, не достойные поведения не только офицера, но и мужчины", – сообщают в пресс-службе СБУ.

Глава СБУ назначил проверку того, кто рекомендовал мужчину при назначении в СБУ, как именно изучали его личность и проводили психологическое тестирование, кто и как продвигал его по службе.

По результатам проверки обещают "жесткие выводы".

Также на Цензор.НЕТ: Полиция открыла производство из-за непристойного выступления группы "Хамерман Знищує Віруси" на фестивале в Ивано-Франковске. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3086987
 
 
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а если бы дрочил на сбушной площадке?
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если на портрет грицака , то можно
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и на порошенко можно, на повышение б пошел!
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стал бы участником АТО автоматом, хули
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Глава СБУ назначил проверку того, кто рекомендовал мужчину при назначении в СБУ, как именно изучали его личность и проводили психологическое тестирование, кто и как продвигал его по службе.
Зря.
Теперь возьмут под козырек - отделы кадров всем новичкам будут задавать прямой вопрос: как относитесь к рукоблудию в общественном месте?
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Настала осінь.. Жовтіє листя, жовтіє Цензор..
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Капец, извращенец, что на работе места нет? Подполковника СБУ задержали за мастурбацию на детской площадке в центре Херсона, - очевидцы - Цензор.НЕТ 5146
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Едет наркоман в переполненном автобусе. Расстегивает ширинку, достает балалайку и начинает дрочить. Бабулька: - Молодой человек, что вы делаете, как вам не стыдно?! Наркоман: (испуганно оглядываясь по сторонам) - А, кто здесь?!
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Бабулька: - Молодой человек, как вам не стыдно, вы же сотрудник СБУ!
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Рожков?...корни тянутся из-за поребрика ...
отправить назад, конфисковав всё имущество или на зону на 7 лет дежурной жопой...на выбор
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Товарищи, ударим крепкой рукой онанизма по проституции!
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бред какой-то.. но Рашка/пропаганда этот сюжет подхватит..
спасибо, нашим журшлюхам!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПодполковника СБУ задержали за мастурбацию на детской площадке в центре Херсона, - очевидцы. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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