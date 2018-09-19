 Парубий подписал закон Верховной рады о расширении состава ЦИК с 15 до 17 человек

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о внесении изменений в статью 6 закона о Центральной избирательной комиссии, который увеличивает количественный состав комиссии с 15 до 17 членов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Спикер подписал документ в сессионном зале перед закрытием пленарного заседания в среду, 19 августа. При этом Парубий добавил, что передаст закон на подпись президенту Украины. К тому времени в зале осталось менее 100 народных депутатов.

Перед этим Верховная Рада не поддержала проекты постановлений, которыми ряд парламентариев предлагал отменить результаты голосования за закон 18 сентября.

Лишь 42 депутата проголосовали за предложение нардепа от "Батькивщины" Алены Шкрум об отмене решения Верховной Рады от 18 сентября о принятии за основу и в целом законопроекта (№9090) о внесении изменений в ст.6 Закона о Центральной избирательной комиссии. При этом для принятия данного проекта постановления необходимо было 226 голосов депутатов.

За альтернативный проект постановления авторства нардепов из фракции "Оппозиционный блок" Игоря Шурмы и Михаила Папиева (№9090-П1) проголосовали 21 парламентарий. Проект постановления членов "Оппозиционного блока" Александра Долженкова и Николая Скорика (№9090-П2) поддержали лишь 26 народных депутатов.

Инициаторы отмены голосования за закон по ЦИК аргументировали свою позицию тем, что при его принятии, по их мнению, был нарушен Регламент парламента в части сроков, установленных процедурой прохождения инициативы.

Как сообщалось, 18 сентября Верховная Рада увеличила количественный состав Центральной избирательной комиссии с 15 до 17 членов. Закон вступит в силу со дня публикации.

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