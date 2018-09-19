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 Политика Украины
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Все про:ВР (22298) закон (2510) парламент (786) Парубий (1739) ЦИК (2751)

 Парубий подписал закон Верховной рады о расширении состава ЦИК с 15 до 17 человек

Депутаты из "Батькивщины" и "Оппоблока" предлагала отменить решение ВР, но депутаты их не поддержали.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о внесении изменений в статью 6 закона о Центральной избирательной комиссии, который увеличивает количественный состав комиссии с 15 до 17 членов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Спикер подписал документ в сессионном зале перед закрытием пленарного заседания в среду, 19 августа. При этом Парубий добавил, что передаст закон на подпись президенту Украины. К тому времени в зале осталось менее 100 народных депутатов.

Перед этим Верховная Рада не поддержала проекты постановлений, которыми ряд парламентариев предлагал отменить результаты голосования за закон 18 сентября.

Лишь 42 депутата проголосовали за предложение нардепа от "Батькивщины" Алены Шкрум об отмене решения Верховной Рады от 18 сентября о принятии за основу и в целом законопроекта (№9090) о внесении изменений в ст.6 Закона о Центральной избирательной комиссии. При этом для принятия данного проекта постановления необходимо было 226 голосов депутатов.

За альтернативный проект постановления авторства нардепов из фракции "Оппозиционный блок" Игоря Шурмы и Михаила Папиева (№9090-П1) проголосовали 21 парламентарий. Проект постановления членов "Оппозиционного блока" Александра Долженкова и Николая Скорика (№9090-П2) поддержали лишь 26 народных депутатов.

Инициаторы отмены голосования за закон по ЦИК аргументировали свою позицию тем, что при его принятии, по их мнению, был нарушен Регламент парламента в части сроков, установленных процедурой прохождения инициативы.

Как сообщалось, 18 сентября Верховная Рада увеличила количественный состав Центральной избирательной комиссии с 15 до 17 членов. Закон вступит в силу со дня публикации.

Читайте на Цензор.НЕТ: Рада на текущей неделе рассмотрит новый состав ЦИК, отмену неприкосновенности, завершение декоммунизации, закрепление курса на ЕС и НАТО и заслушает послание Порошенко, - Парубий. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3086981
 
 
 Топ комментарии
 
Парубий подписал закон Верховной рады ...
Надеюсь Парубий пишет не так неразборчиво, как говорит, документ, как-никак.
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Эти превзошли всех, воистину, закон- как дышло, что написали - так и вышло.
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Парубий подписал закон Верховной рады ...
Надеюсь Парубий пишет не так неразборчиво, как говорит, документ, как-никак.
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Шо кому - а курці просо.... цим головне вибори і після них потоки поділити...
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Что нам с того ? Шо были там охендовские,шо новые прибыли. Все под порошенко продумали. Опоблок может и для виду ерепениться. Ихний ахмет в девять раз с порошенко прибыль увеличил.
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Эти превзошли всех, воистину, закон- как дышло, что написали - так и вышло.
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ПАП договаривается о разделе власти с нынешним представителем Кремля Виктором Медведчуком и местными союзниками вроде Юрия Бойко. Характерно, что при засветке этой вполне достоверной инфы (у автора Сони Кошкиной давние доверительные отношения с Борисом Колесниковым, другом детства Рината Ахметова), никакого зримого общественного протеста украинцев, судьбу которых опять решают за их спиной, не возникло.- Президент - Порошенко, премьер - Бойко, спикер - Медведчук. План согласован с Путиным - Соня Кошкина.
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Воно, канєшно, вологі мрії не шкідливі, але ж не у такому віці
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Надо выбрать рюсскае Гоффно..
Плешивый Педофил два раза ЧЕЧНЮ пабедил.прдлодку КУРСк и дома...в Москве...Плять ХЕрпой Сцуветсага Сцаюзу..ПЛЕШЬ КГБэшная
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а лошары (т.е. народ) за все платит!! и пусть платит просто потому что ЛОХИ!!

кто не хочет быть лошарой и платить за этот цирк делайте отседова ноги!! раком боком в припрыжку, но подальше, потому что на выборах бабки все равно проголосуют за того кого надо и вы бабок не переплюните их больше это факт!!
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НАТО Украина Тимошенког и прочая Крысота Парубий подписал закон Верховной рады о расширении состава ЦИК с 15 до 17 человек - Цензор.НЕТ 1988Мурзаев...Рабинович...Сколько жн вас Сцук хочет посрать в УКРАИНЕ...ПАДАЛЬ...
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люди, вы слышали как он уговаривал принять этот закон？ если нет, то практически оригинал: "депутаты, та чого ви, дві людини нічого не міняють, там де 15, там може ж бути й 17, ну чого ви, ну приймайте поправку". Вот так и было, я когда увидел, охренел.
Дальше больше, эти два места под людей жопоблока, ибо, как оказалось их представителя нет в цвк. То, что там представители будочников и рыгов в счет не берется. Понимаете какие "выборы" нас ожидают？
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уверяю вас..не ходил на выборы с 1968 года....
завтра пойду...ЗА ПОРОХА......знакомых МОРЕ и целый ОЕКЯН....Я наду способ убедит баранов голосовать за ПОРОХА.......НАЙДУ...сцуки Рюсские......
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Кто еще верит в честные выборы? Да Кролики уже сейчас не доверяют партнеру Пети, только непонятно одно --- под какой шкурой они собираются влезть?По принципу не важно кого выбирают,важно кто считает?
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пофиг им вссе . решаем свои проблеми. який нах народ.
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На той час у залі залишилося менш ніж 100 народних депутатів.Джерело:https://ua.censor.net.ua/n3086981

а електорат знову ж їх обере...

це вже не кажучи про їх "законотворчість"...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПарубий подписал закон Верховной рады о расширении состава ЦИК с 15 до 17 человек
 
 
 
 
 
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