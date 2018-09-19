 Нардеп Дейдей потерял орден "За мужество"

Сообщение об утере опубликовано в разделе объявлений официальной правительственной газеты "Урядовий кур"єр" в среду, 19 сентября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lb.ua.

Читайте: Нардеп Дейдей не явился в НАПК давать объяснения о возможном злоупотреблении полномочиями, его пригласили повторно

"Считать утерянным орден "За мужество" ІІІ степени вместе с орденской книжечкой, которым был награжден Дейдей Евгений Сергеевич", - сказано в нем.

Награду депутат получил по указу Порошенко от 3 августа 2014 года. Тогда он был координатором батальона патрульной службы милиции специального назначения "Киев-1".

В октябре 2014 года Дейдей стал депутатом Верховной Рады от "Народного фронта", но сейчас де-факто представляет "Радикальную партию".

В 2017 году Генпрокуратура внесла представление на снятие неприкосновенности с Дейдея. Ему вменяется незаконное обогащение на сумму 6,1 млн гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко наградил орденом "За мужество" медика 10-й ОГШБр Сабину Галицкую, погибшую на Донбассе

Парламент отказался предоставить согласие на привлечение депутата к уголовной ответственности.