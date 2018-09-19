 Нардеп Дейдей потерял орден "За мужество"

Сообщение об утере опубликовано в разделе объявлений официальной правительственной газеты "Урядовий кур"єр" в среду, 19 сентября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lb.ua.
"Считать утерянным орден "За мужество" ІІІ степени вместе с орденской книжечкой, которым был награжден Дейдей Евгений Сергеевич", - сказано в нем.
Награду депутат получил по указу Порошенко от 3 августа 2014 года. Тогда он был координатором батальона патрульной службы милиции специального назначения "Киев-1".
В октябре 2014 года Дейдей стал депутатом Верховной Рады от "Народного фронта", но сейчас де-факто представляет "Радикальную партию".
В 2017 году Генпрокуратура внесла представление на снятие неприкосновенности с Дейдея. Ему вменяется незаконное обогащение на сумму 6,1 млн гривен.
Парламент отказался предоставить согласие на привлечение депутата к уголовной ответственности.
зРАДНЫК зРАДНЫКУ глаз не выклюет...
бо все такие мрази воровитые )))
Источник: https://censor.net.ua/n3086980
т.е. 3.14 раса )))
дефлорировал )))
Сейчас Алексей Ляховольский тоже является помощником Евгения Дейдея. Но теперь уже как депутата Верховной Рады.
все пропало... как теперь нам всем жить?
🤑
)ваша власть(
с*ка, какое же быдло......
в побоку какой новости.
И "грех" тому кто ..... эээээ.... "размноживает")ся( в этом ..... (позывы блевотные)..... субстанции.
ибо тебя проклянут твои же дети