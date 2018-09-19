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Все про:орден (130) Порошенко (15415) Дейдей (79)

 Нардеп Дейдей потерял орден "За мужество"

Депутат Верховной Рады Евгений Дейдей потерял выданный Президентом Петром Порошенко орден "За мужество" ІІІ степени.

Сообщение об утере опубликовано в разделе объявлений официальной правительственной газеты "Урядовий кур"єр" в среду, 19 сентября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lb.ua.

Читайте: Нардеп Дейдей не явился в НАПК давать объяснения о возможном злоупотреблении полномочиями, его пригласили повторно

"Считать утерянным орден "За мужество" ІІІ степени вместе с орденской книжечкой, которым был награжден Дейдей Евгений Сергеевич", - сказано в нем.

Награду депутат получил по указу Порошенко от 3 августа 2014 года. Тогда он был координатором батальона патрульной службы милиции специального назначения "Киев-1".

В октябре 2014 года Дейдей стал депутатом Верховной Рады от "Народного фронта", но сейчас де-факто представляет "Радикальную партию".

В 2017 году Генпрокуратура внесла представление на снятие неприкосновенности с Дейдея. Ему вменяется незаконное обогащение на сумму 6,1 млн гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко наградил орденом "За мужество" медика 10-й ОГШБр Сабину Галицкую, погибшую на Донбассе

Парламент отказался предоставить согласие на привлечение депутата к уголовной ответственности.

Источник: https://censor.net.ua/n3086980
 
 
 Топ комментарии
 
вашу мать... никто не находил???
все пропало... как теперь нам всем жить?
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это говорит о том, как он заслужил этот орден. По простому за анулингус
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Мент продал орден. Все в духе их манер.А членство у ляшка ,лишь подтверждает гниль.
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Парламент отказался предоставить согласие на привлечение депутата к уголовной ответственности.
зРАДНЫК зРАДНЫКУ глаз не выклюет...
бо все такие мрази воровитые )))
Источник: https://censor.net.ua/n3086980
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Так это ж бывший одесский "браток", который типа проходил по нескольким уголовным делам по насильственным преступлениям, а потом несколько лет в бегах находился. Порошенко за такие залипухи ордена раздает? Прикольненько...
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выдать депутату "ради кала" орден "за мужеложство"
т.е. 3.14 раса ))) Нардеп Дейдей загубив орден "За мужність" - Цензор.НЕТ 46
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В смысле - Порошенко лишил Дейдея... мужества? Нардеп Дейдей потерял орден "За мужество" - Цензор.НЕТ 5051
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это говорит о том, как он заслужил этот орден. По простому за анулингус
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Евгений Дейдей был осужден на пять лет, с отсрочкой исполнения на три года, за то, что вместе с напарником Алексеем Ляховольским, в состоянии алкогольного опьянения, угрожая обрезом и пистолетом, они грабили прохожих на улицах Одессы. При этом своих жертв они избивали ногами и прикладами.23.03.2012 Суворовский районный суд г. Одессы Дело № 1527/1-721/11
Сейчас Алексей Ляховольский тоже является помощником Евгения Дейдея. Но теперь уже как депутата Верховной Рады.
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это амбец! мрази конченые! власть конченых подонков!!!
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Мент продал орден. Все в духе их манер.А членство у ляшка ,лишь подтверждает гниль.
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Ублюдки корупционеры друг другу ордена раздают
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вашу мать... никто не находил???
все пропало... как теперь нам всем жить?
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надо у кацапов спросить, они все знают че в Украине делается.
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Нада носити з закруткою на спині..
🤑
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Странно - потерял, может, куда-то переезжал, это все не просто так...
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Новость зашкаливает... Нардеп Дейдей потерял орден "За мужество" - Цензор.НЕТ 4070 других тем нет и это "супер".
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- «В награду за то, что в боях денщик проявлял необычайную доблесть и отвагу, пренебрегал своей жизнью и не отходил ни на шаг от своего командира под сильным огнём наступающего противника…», а тот в это время обчищал курятники в тылу. (с)
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За какое мужество? За разбойные нападения на поселке котовского? Зазеркалье...
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"Меня терзают грустные сомнения..." (с)
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интересно а в батальоне "Киев-1" всех бойцов наградили или у них только координатор был мужественным ?
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"Считать утерянным орден "За мужество" ІІІ степени вместе с орденской книжечкой, которым был награжден Дейдей Евгений Сергеевич"... Ну а теперь "то же самое, но по складам...". Получается, что Дейдей носил орден в коробочке или в пакетике, вместе с орденской книжкой?! Странно, никогда до подобного идиотизма не доходил... Одевал китель с наградами, а книжечки к ним всегда дома оставались... (да и награды носил, не чаще раза в пять лет...). "Мутня" какая-то...
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Пес "Брован" укусил кота "Абрек" в ходе наблюдения за строительством торгового комплекса "Венеция" на пустыре "Рынок Сахара". Животные поспорили из-за размера каналов и видов рыбы в них. В ходе споров также отмечено вырыть котлован для захоронения отходов в виде куб. м. мусора в расчете как вплоть до 10000 тел станд. размера плюс вывезти около 1000 гробов класса "эконом".
)ваша власть(
с*ка, какое же быдло......
в побоку какой новости.
И "грех" тому кто ..... эээээ.... "размноживает")ся( в этом ..... (позывы блевотные)..... субстанции.
ибо тебя проклянут твои же дети
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Він зробив це з мужнім виразом обличчя
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Цей тормо*з має сидіти разом з Аваковим, а не ордени получати!!!
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Да он наверное пробухал его, а говорит - потерял. Или пьяным валялся и кто-то его стырил, другого не дано.
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с-ка у меня кореш за этот орден дрг сепарскую вырубил из пкм и на 29 б.п. выгорал зимой 15го и грыжами оброс а другой кореш так и не получил за уничтоженый аван сепаров под ЛАП а тут мэдаль от призидента и место в партии .Может он скрыто бухает и всюду его таскает шо и проипал
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Да что вы напали на человека?! Пацаны сказали, что не по масти такое носить, он и выбросил Нардеп Дейдей загубив орден "За мужність" - Цензор.НЕТ 2268

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Это то тот,из бандитов который.А зачем разбойнику орден.
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Цензор.НЕТНовостиКурьезыНардеп Дейдей потерял орден "За мужество"
 
 
 
 
 
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