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 Комитет ВР по обороне заслушивает отчеты по расследованию взрыва "Молота" на Ривненском полигоне. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны на своем заседании в среду, 19 сентября намерен заслушать отчет всех компетентных органов - ГПУ, Минобороны и Нацполиции по расследованию взрыва миномета "Молот" во время военных учений на Ривненском полигоне 6 июля.

Цензор.НЕТ ведет прямую трансляцию заседания.

В качестве докладчиков заявлены: Юрий Луценко, Степан Полторак и Сергей Князев.

Комитет ВР по обороне заслушивает отчеты по расследованию взрыва Молота на Ривненском полигоне 01
Комитет ВР по обороне заслушивает отчеты по расследованию взрыва Молота на Ривненском полигоне 02

Напомним, в результате взрыва 120-мм миномета "Молот" 6 июля погибли трое военнослужащих. Девять человек получили ранения. Шесть из них - средние и легкие.

После проведения эксперимента 11 июля, военная прокуратура озвучила три версии: человеческий фактор (двойное заряжание миномета), ненадлежащее техническое состояние миномета "Молот", ненадлежащее техническое состояние мины, которая заряжалась в миномет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Молот" - это первое украинское летальное оружие, поэтому ему так и досталось, - Чорновол о критике миномета после ЧП на Ривненском полигоне

Источник: https://censor.net.ua/n3086979
 
 
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А глава комитета Пашинский, представляю независимость расследования.
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У мене лише одне питання - якщо було подвійне заряджання, то чому зразу ж не були знайдені хвостовики від двох мін? Випаровуватись вони не могли..
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Пашинского надо было бы убрать как лицо заинтересованное. У него есть зам.
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Балаган- малина. Дол..бы хотя бы посмотрели процедуру рассмотрения вопросса. Вопрос,отчет,предложения по решению, проект по решению,ответственные,сроки. Приблизительно так необходимо делать.Обсуждение на уровне уличных бабок ,а не государственных мужей. Ничтожиства,никчемные во всем.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКомитет ВР по обороне заслушивает отчеты по расследованию взрыва "Молота" на Ривненском полигоне. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
 
 
 
 
 
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