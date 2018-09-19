 Нам необходимо законодательное урегулирование всех вопросов, связанных со статусом украинского языка как государственного, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Президента в Twitter, об этом глава государства Петр Порошенко сказал на открытии 25-го Форума издателей в среду во Львове.

"Сила и мощь нашего государства не только в армии и экономике, но и в украинском языке, книге, музыке. Нам необходимо законодательное урегулирование всех вопросов, связанных со статусом украинского языка как государственного. Мы любим свой украинский язык, хотим его слышать и говорить на нем. Украинский язык должен везде звучать во весь голос", - сказал он.

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Также Президент добавил, что государство будет поддерживать украинское книгоиздательство.