 Нам необходимо законодательное урегулирование всех вопросов, связанных со статусом украинского языка как государственного, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Президента в Twitter, об этом глава государства Петр Порошенко сказал на открытии 25-го Форума издателей в среду во Львове.
"Сила и мощь нашего государства не только в армии и экономике, но и в украинском языке, книге, музыке. Нам необходимо законодательное урегулирование всех вопросов, связанных со статусом украинского языка как государственного. Мы любим свой украинский язык, хотим его слышать и говорить на нем. Украинский язык должен везде звучать во весь голос", - сказал он.
Также Президент добавил, что государство будет поддерживать украинское книгоиздательство.
Краще б розказали скільки намародерили за 4 роки собі
йому вже немає чого сказати, крім як підняти
ґвалт про мову, щоб прикрити підготовку до
фальсіфікацій
ПО НАКАТАННОЙ СКОЛЬЗКОЙ ДОРОЖКЕ
А что изменилось?
В 2014 году Петр Порошенко пришел к власти в результате тайного сговора о разделе власти. Сговора с внутренними союзниками вроде Виталия Кличко и представлявшим тогда РФ Дмитрием Фирташем. И это не вымыслы какие-то, это из материалов судебного заседания против Фирташа в Австрии.
Итоги «венского сговора» были оперативно доложены Владиславу Суркову и получили одобрение Кремля. И были успешно реализованы в процессе имитации избирательной кампании. Всплывшая инфа о венском сговоре тектонических потрясений в украинском обществе не вызвала - все сидят ровно.
Соответственно, а почему бизнесмен по натуре Порошенко будет отказываться от удачного приема, однажды принесшего ему успех?
Поэтому ничего удивительного, что сегодня ПАП договаривается о разделе власти с нынешним представителем Кремля Виктором Медведчуком и местными союзниками вроде Юрия Бойко. Характерно, что при засветке этой вполне достоверной инфы (у автора Сони Кошкиной давние доверительные отношения с Борисом Колесниковым, другом детства Рината Ахметова), никакого зримого общественного протеста украинцев, судьбу которых опять решают за их спиной, не возникло.
Но есть и существенное отличие от ситуации 2014 года.
Узурпация свободного выбора украинцев в 2019 году может привести к полномасштабному противостоянию вплоть до реальной гражданской войны. Но мне более вероятным видится катастрофическое разочарование общества. У гражданских активистов натурально опустятся руки. У адептов нынешней фарисейской власти расправятся крылья. В целом общество впадет в социальную апатию и сосредоточится на биологическом выживании. Тем более, что наша экономика становится все более мародерской, то есть, выживать все труднее.
И тогда власть сможет делать все, что в взбредет в их ошалевшие от безнаказанности головы.
Присоединить Украину к Таможенному союзу. Влиться в состав ДНР-ЛНР с перенесением столицы из Киева в Енакиево. Ввести второй государственный в виде блатной фени. Объявить коррупцию еще одной скрепой вместе с "Армією, мовою і вірою". Добавить Моторолу, Гиви, Захара и прочих в Небесную Сотню...
С людьми всегда поступают так, как они позволяют с собой поступать. С обществом - аналогично.
1. Выгнать хитрожопых из украинской власти.
2. Посадить Лолиту с кагалом.
І все буде Україна!
Четыре года яй-ца чесали, теперь вспомнили, что украинский язык законодательно не урегулирован?
Он не законен? Конституция не указ?