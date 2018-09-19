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 Политика Украины, Общество
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Все про:Порошенко (15415) украинский язык (596)

 Нам необходимо законодательное урегулирование всех вопросов, связанных со статусом украинского языка как государственного, - Порошенко

Необходимо законодательно урегулировать вопросы, связанные со статусом украинского языка как государственного.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Президента в Twitter, об этом глава государства Петр Порошенко сказал на открытии 25-го Форума издателей в среду во Львове.

"Сила и мощь нашего государства не только в армии и экономике, но и в украинском языке, книге, музыке. Нам необходимо законодательное урегулирование всех вопросов, связанных со статусом украинского языка как государственного. Мы любим свой украинский язык, хотим его слышать и говорить на нем. Украинский язык должен везде звучать во весь голос", - сказал он.

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Также Президент добавил, что государство будет поддерживать украинское книгоиздательство.

Нам необходимо законодательное урегулирование всех вопросов, связанных со статусом украинского языка как государственного, - Порошенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3086975
 
   
 Топ комментарии
 
знову перед виборами мусолять вічну тему про мову!
Краще б розказали скільки намародерили за 4 роки собі
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краще ДЕФЕНЕСТРАЦІЯ офшорного педри
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Так це ж всім порохоботам руцькоізику щелепу примусово замінювати будуть.
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знову перед виборами мусолять вічну тему про мову!
Краще б розказали скільки намародерили за 4 роки собі
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...та ти не кіпішуй...він же не сказав, про яку саме мову йдеться...
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Информация в открытом доступе. Дать ссылку на декларацию Порошенко? Да и ФОРБС не дремлет.
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Заметь, «мусолят», как ты выразился, про украинский язык, а не про свинособачий, как раньше.
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развитие и укрепление украинской идентичности.. за!
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Если бы ты хотел,то вопрос этот был уже решен.- Тянет эти все заманухи на свои выборы. Опять же - ничего не стоящие ни ему ни правительству. Дешево для дураков.
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Все урегулировано в Конституции, Пеця, успокойся. Тема языка перед выборами уже давно устарела.
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Отвлекают народ от повышения тарифов на газ и тотальное обнищание электората.
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педра мальдівський опустився на саме дно..

йому вже немає чого сказати, крім як підняти
ґвалт про мову, щоб прикрити підготовку до
фальсіфікацій
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Точно вибори на носі. Спочатку релігія, тепер - мова. Чого на каналах рабіновича і мертвейчука, попри заборону, ведучі блекотять кацапською?
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Александр Кочетков
ПО НАКАТАННОЙ СКОЛЬЗКОЙ ДОРОЖКЕ
А что изменилось?
В 2014 году Петр Порошенко пришел к власти в результате тайного сговора о разделе власти. Сговора с внутренними союзниками вроде Виталия Кличко и представлявшим тогда РФ Дмитрием Фирташем. И это не вымыслы какие-то, это из материалов судебного заседания против Фирташа в Австрии.
Итоги «венского сговора» были оперативно доложены Владиславу Суркову и получили одобрение Кремля. И были успешно реализованы в процессе имитации избирательной кампании. Всплывшая инфа о венском сговоре тектонических потрясений в украинском обществе не вызвала - все сидят ровно.

Соответственно, а почему бизнесмен по натуре Порошенко будет отказываться от удачного приема, однажды принесшего ему успех?
Поэтому ничего удивительного, что сегодня ПАП договаривается о разделе власти с нынешним представителем Кремля Виктором Медведчуком и местными союзниками вроде Юрия Бойко. Характерно, что при засветке этой вполне достоверной инфы (у автора Сони Кошкиной давние доверительные отношения с Борисом Колесниковым, другом детства Рината Ахметова), никакого зримого общественного протеста украинцев, судьбу которых опять решают за их спиной, не возникло.
Но есть и существенное отличие от ситуации 2014 года.
Узурпация свободного выбора украинцев в 2019 году может привести к полномасштабному противостоянию вплоть до реальной гражданской войны. Но мне более вероятным видится катастрофическое разочарование общества. У гражданских активистов натурально опустятся руки. У адептов нынешней фарисейской власти расправятся крылья. В целом общество впадет в социальную апатию и сосредоточится на биологическом выживании. Тем более, что наша экономика становится все более мародерской, то есть, выживать все труднее.
И тогда власть сможет делать все, что в взбредет в их ошалевшие от безнаказанности головы.
Присоединить Украину к Таможенному союзу. Влиться в состав ДНР-ЛНР с перенесением столицы из Киева в Енакиево. Ввести второй государственный в виде блатной фени. Объявить коррупцию еще одной скрепой вместе с "Армією, мовою і вірою". Добавить Моторолу, Гиви, Захара и прочих в Небесную Сотню...
С людьми всегда поступают так, как они позволяют с собой поступать. С обществом - аналогично.
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Треба змінити закон про громадянство і ввести статтю, що це можливо лише після складання іспитів із української мови та історії.
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Вам не знаю, а нам надо думать как выжить. Зима на носу, как бы не замерзнуть, тогда и язык не нужен, гробовое молчание.
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А за що російськомовні на Донбасі зараз воюють з громадянами України?
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Не сцы кацап, не замерзнете. Боярка животворящая подсобит, если че.
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Для украинизации Украины нужно сделать всего два шага:
1. Выгнать хитрожопых из украинской власти.
2. Посадить Лолиту с кагалом.
І все буде Україна!
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Обов'язково, але одночасно в декагалізацією!
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мудак , больше сказать нечего , достал из шкафа старую тему про мову ...а в Европе живут страны с тремя гос языками и ничего , не педалируют эту тухлую тему
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сумно , дуже сумно ...бо кругом дофига идиотов , которым петюня гадит в головы про мову , про ЕС , про NATO про всякую чушь которая на уровень жизни ни как ни влияет ...а вы жрёте его высеры и готовы коптить за его счастливое будущее , а не своё и своих детей...дуже сумно
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Старая тема было не про мову, а про свинособачий язык.
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в щирість пєрєвєдєнцева вірять лише розумово обмежені.
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Не хвилюйтеся, Юля Тимошенко не дасть скривдити рузкє ізиг.
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Без жартів- Юлька заявляла що не дасть скривдити бодай якось ;прєкрасний русскій язик, на каторам гаварю я і мая сємья, на каторам гаваріт мой рєбьонак;
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Помогать президенту Украины Петру Порошенко выиграть следующие выборы будет лидер "Украинского выбора", кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук, который займется дискредитацией конкурентов, считает российский политолог Станислав Белковский.
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Виктор Медведчук - хороший парень и попутчик Революции.
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Нам необходимо законодательное урегулирование ...
Нам потрібне законодавче врегулювання всіх питань, пов'язаних зі статусом української мови як державної, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5621
Четыре года яй-ца чесали, теперь вспомнили, что украинский язык законодательно не урегулирован?
Он не законен? Конституция не указ?
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Венгрия предлагает второе гражданство украинцам, а Московия обещает Венгрии свой дешёвый газ со своих колоний отдельным газопроводом
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А я думал,сила и мощь Государства в науке и технологиях, свободе предпринимальства ,прозорых тендерах и честных судах.А оказывается,мова,книги и музыка Нам потрібне законодавче врегулювання всіх питань, пов'язаних зі статусом української мови як державної, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9578
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Это все хорошо, но Порошенку ничего не поможет, если будут и дальше подниматься тарифы и цены.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНам необходимо законодательное урегулирование всех вопросов, связанных со статусом украинского языка как государственного, - Порошенко
 
 
 
 
 
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