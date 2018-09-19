 29,4 млн гривен на помощь семьям погибшим и получившим инвалидность участникам АТО

Кабинет министров Украины выделил 29,404 млн гривен для предоставления единоразовой денежной помощи членам семей 17 погибших и 24 получившим инвалидность во время участия в антитеррористической операции на Донбассе военнослужащих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду в Киеве.

Членам семьи погибших будет выплачена помощь в размере 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на дату гибели.

Получившим инвалидность, в зависимости от группы, выплатят от 250 до 400 прожиточных минимумов. Так, получившим I группу инвалидности – 400 прожиточных минимумов для трудоспособных, II группу –300 минимумов, III группу – 250 прожиточных минимумов.

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