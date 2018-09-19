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 Политика Украины, Экономика
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Все про:зарплата (1765) Кабмин (10647) Гройсман (4310)

 Цель правительства - до конца года привести среднюю заработную плату к отметке 10 тыс. грн, - Гройсман

Рост ВВП во втором квартале 2018 года до 3,8% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году может стать предпосылкой для роста средней заработной платы до 10 тысяч гривен до конца года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом на заседании правительства сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Во втором квартале у нас были предварительные данные, что ВВП растет до 3,6%, сегодня уточненные данные - 3,8%. Есть нормальный темп выработки валовой продукции в Украине, это значит, что у людей больше работы, мы производим больше продукции и услуг. Но посмотрим, какая будет ситуация на конец года", - сказал Гройсман.

Он отметил, что цель правительства - привести до конца года среднюю заработную плату к отметке 10 тыс. грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С января 2019 года солдат будет получать не менее 10 тыс. грн, - Порошенко

Вместе с тем, заметил глава правительства, предприниматели жалуются, что на сегодняшний день не хватает квалифицированных кадров.

"Система подготовки кадров профтехобразованием, куда государство вкладывает огромные средства, не настолько квалифицирована, как того требует рынок", - добавил Гройсман.

Источник: https://censor.net.ua/n3086965
 
 
 Топ комментарии
 
Значит поднимут топ чиновникам зарплату, вот и поднимется по стране средняя!!!
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Пиец - устроят дикую инфляцию!
Но, страшнее то, что они, дебилы с ПТУ-ым образованием, выдают это как достижение.

дебилыбля...
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грося,вы там лучше ротердамы ++++++ снизьте )))
умерьте аппетиты вашего соевого кодла )))
малый и средний бизнес не вытянут вашу пасть
бездонную )))
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разгребать всё это придётся следующему правительству !
гроська,с кого шкуру сдерёте на такие зарплаты ???
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Работы много. Много радостно собирать картошку

Цель правительства - до конца года привести среднюю заработную плату к отметке 10 тыс. грн, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2929
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Сказали идём в Лунопарк.Привезли на дачу,забрали айфон и заставили собирать картошку.Ну,предки!Я вам це припомню Мета уряду - до кінця року привести середню заробітну плату до позначки 10 тис. грн, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2608
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Грося живет в виртуальной реальности, или считает в кучу зарплаты европейских заробитчан
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Каким боком правительство к этому?
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Підвищить собі зарплатню таким чином, аби середня по країні дорівнювала 10 тис.
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Значит поднимут топ чиновникам зарплату, вот и поднимется по стране средняя!!!
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Треба лише збільшити з/п силовиків, дупутатів, кабміну. От середня й виросте )
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каким образом ? языком ? Где на это деньги заложенные в бюджет?
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Люди, представляете какой обьем дурости нас ожидает непосредственно перед выборами, если сейчас такое пургометят. Брррорр
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Якщо головний залізничник отримує 1,2 мільйони в місяць,а найомний робітник-мінімалку, (3,700),то середня зарплата може бути навіть більше,дивлячись як рахувати.
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Если доллар по 50, то возможно. А вообще молодец, не краснеет.
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Видимо еще решили поднять большие зарплаты судей и прокуроров. Одним всё, другим обещания.
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..мечтать ...не вредно...ах как хочется остаться в кресле еще на ...лет.
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сделайте:
1) налог на прибыль вместо абонплаты за ФОП
2) организуйте налог на выведенный капитал
3) отмените НДС
4) откройте рынок земли - вот увидите, все само наладится!
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Власть. Исчезнет власть. Экономические законы и налоги у нас созданы для того, чтобы в любую секунду абсолютно законно задушить любое предприятие и заблокировать или даже отжать любой бизнес
Поэтому при этих такого не будет
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Цель правительства - до конца года привести среднюю заработную плату к отметке 10 тыс. грн, - Гройсман

Вот люди с минимальными пенсиями и небольшими зарплатами обрадуются.
Правильной дорогой идем, до последнего украинца.
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вполне реально вчера добавили 2 членов цвк с секретарями водилами кабинетами и прочей челядью сегодня добавили уполномоченого по делам безработных завтра уполномоченного по делам бомжей, алкашей наркоманов и так далее то средняя точно будет больше 10 штук а люди за это проголосуют опять ногами, подальше от этого покращення
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Це схоже на ВРЄЖЕМ ДУБА РАНЬШЕ СТРОКА))))) Він хоч знає що економіка зараз лежить і де беруться кошти на З/П????
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Судя по наличию большого количества автомобилей на дорогах , и в каждой семье по две , то народ живет нормально.
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скудный уровень "мышления" трусельмана
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бОльшого это скоко? Сто? Тысяча? А может ДЕСЯТЬ тысяч?
Есть показатель количества авто на 1000 человек.
Штаты - 700.
Литва- 400
Украина - 200
И поверь, большинство из наших 200 там даже на свалки не примут!!!
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Помню в МАУПе на заочке нам разрешали учить один билет вместо всех. Все равно многие не могли. Вот кузница экономистов.
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В банкоматах выдают новенькие купюры 2013 года подряд номера.
Ну я конешно верю, шо они с 13го лежат, а не напечатаны сейчас!!!
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Это делается для того,что бы коэффициент з/п для расчета пенсий будущих пенсионеров был мизерным
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При таких инфляциях это уже не те десять тысяч,что пять лет назад.И инфляция еще не закончена. - Это манипуляция. Нужно привязывать к евро.
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Верю! Вот ГБР и Антикор суд запустят, и средняя зарплата повысится! А если пощитать среднюю зарплату тех кто создаёт материальные вещи?
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Гройсман - идиот. Уже пора бы давно понять, чем выше зарплата, тем выше цены. Точно также с продуктами - чем больше урожай, тем дороже сельхозпродукция. И правительству от этого почему-то радостно.
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это повышение называется индексацией доходов, когда в связи с ростом инфляции повышают зарплаты и пенсии.
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Ага, упреждающая индексация, когда рост зарплаты вызывает рост цен.
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Якщо з гривнею все в шоколаді, то зробіть долар по 8грн,ох і скотиняки.
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Если из этой усреднённый статистики убрать министров,депутатов,Колобова с миллионными премиями,судей,то у остального народа средняя зарплата 4 000 гривен
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Павел Себастьянович

Можно целый год е.ать мозги своим гражданам о том, что у нас рыночная экономика, и мы идём в Европу, а потом показать бюджет на следующий год и... сразу становится понятно, что порвые лица страны строят себе социалистическое полицейское государство. Из года в год они увеличивают расходы на силовиков и свой ядерный электорат - госаппарат. Экономическая свобода? На хера? Защита частной собственности? А что это? Ну... а развитие частного сектора экономики? Не слушайте либеральных сумасшедших!
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прэкрасно!
но сделайте тогда себе две-три средние зарплаты потолком
и отмените себе опять же льготы на проезд-проживание-квартплаты-автопарк
и опять же ... почему родителей в садиках-школах заставляют-просят делать ремонт в садиках-школах...а вы не можете за свой счет делать ремонты в каб.мине у себя в кабинете?
и ездить на работу на велосипеде или в метро-маршрутке-троллейбусе (по проездному)
и лечитесь в простой больничке...ну Супрун вам подскажет как...
а из-за сложного эконом. положения (и долгов ) в стране отмените премии-доплаты-выплаты-пособия себе любимым, сократите штат холуев и разберитесь с имуществом
может тогда реально сядете жопой на землю и снимите розовые трусы очки и поймете цену одной гривне а не миллиону.... и биткоину
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...тілки не в гривнах рахуй а в євро,щоб трохи більша була ніж ваша зарплатня...підрахуйчик хрінов...
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" Мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі. Довольні хами, ситі в них єбала. " )))

Лесь Подерв"янський
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Нахрена твоя средняя зарплата, ты лучше говори о минималке, какая она будет, или совесть не позволяет об этом говорить, хотья вряд ли она у тебя есть...
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Может ну его, поднимать зарплаты?
Сделать рост ВВП 12%, а инфляцию 3,8% (а лучше 0,003%).
Зарплаты сами поднимутся.
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Чем дальше, тем меньше у Гройсмана голова отличается от жопы. Во всех отношениях. Мета уряду - до кінця року привести середню заробітну плату до позначки 10 тис. грн, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9262
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Не сккиглить ленивые животные Как сказал ваш азиров берите лопату и копать
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"среднюю" - это между зарплатой Порошенка и рабочего на заводе?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦель правительства - до конца года привести среднюю заработную плату к отметке 10 тыс. грн, - Гройсман
 
 
 
 
 
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