 Цель правительства - до конца года привести среднюю заработную плату к отметке 10 тыс. грн, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом на заседании правительства сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
"Во втором квартале у нас были предварительные данные, что ВВП растет до 3,6%, сегодня уточненные данные - 3,8%. Есть нормальный темп выработки валовой продукции в Украине, это значит, что у людей больше работы, мы производим больше продукции и услуг. Но посмотрим, какая будет ситуация на конец года", - сказал Гройсман.
Он отметил, что цель правительства - привести до конца года среднюю заработную плату к отметке 10 тыс. грн.
Вместе с тем, заметил глава правительства, предприниматели жалуются, что на сегодняшний день не хватает квалифицированных кадров.
"Система подготовки кадров профтехобразованием, куда государство вкладывает огромные средства, не настолько квалифицирована, как того требует рынок", - добавил Гройсман.
Но, страшнее то, что они, дебилы с ПТУ-ым образованием, выдают это как достижение.
дебилыбля...
умерьте аппетиты вашего соевого кодла )))
малый и средний бизнес не вытянут вашу пасть
бездонную )))
гроська,с кого шкуру сдерёте на такие зарплаты ???
1) налог на прибыль вместо абонплаты за ФОП
2) организуйте налог на выведенный капитал
3) отмените НДС
4) откройте рынок земли - вот увидите, все само наладится!
Поэтому при этих такого не будет
Вот люди с минимальными пенсиями и небольшими зарплатами обрадуются.
Правильной дорогой идем, до последнего украинца.
Есть показатель количества авто на 1000 человек.
Штаты - 700.
Литва- 400
Украина - 200
И поверь, большинство из наших 200 там даже на свалки не примут!!!
🤑
Ну я конешно верю, шо они с 13го лежат, а не напечатаны сейчас!!!
Можно целый год е.ать мозги своим гражданам о том, что у нас рыночная экономика, и мы идём в Европу, а потом показать бюджет на следующий год и... сразу становится понятно, что порвые лица страны строят себе социалистическое полицейское государство. Из года в год они увеличивают расходы на силовиков и свой ядерный электорат - госаппарат. Экономическая свобода? На хера? Защита частной собственности? А что это? Ну... а развитие частного сектора экономики? Не слушайте либеральных сумасшедших!
но сделайте тогда себе две-три средние зарплаты потолком
и отмените себе опять же льготы на проезд-проживание-квартплаты-автопарк
и опять же ... почему родителей в садиках-школах заставляют-просят делать ремонт в садиках-школах...а вы не можете за свой счет делать ремонты в каб.мине у себя в кабинете?
и ездить на работу на велосипеде или в метро-маршрутке-троллейбусе (по проездному)
и лечитесь в простой больничке...ну Супрун вам подскажет как...
а из-за сложного эконом. положения (и долгов ) в стране отмените премии-доплаты-выплаты-пособия себе любимым, сократите штат холуев и разберитесь с имуществом
может тогда реально сядете жопой на землю и снимите розовые
трусыочки и поймете цену одной гривне а не миллиону.... и биткоину
Лесь Подерв"янський
Сделать рост ВВП 12%, а инфляцию 3,8% (а лучше 0,003%).
Зарплаты сами поднимутся.