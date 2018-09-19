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 Курьезы, Происшествия, За рубежом
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Все про:алкоголь (1380) сухогруз (23) Швеция (492)

 Напился, уснул, сел на мель: капитан сухогруза из России проведет 4 месяца в шведской тюрьме

За мореплавателем гнались все суда округи, но он проснулся, только посадив судно на мель.

Российского капитана грузового судна BBC Lagos осудили в Швеции к четырем месяцам за решеткой за управление кораблем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Local.

130-метровое грузовое судно BBC Lagos с 5 тысячами тонн пшеницы на борту село на мель недалеко от города Хельсингборг на западном побережье Швеции.

К моменту ЧП за судном уже следовала шведская береговая охрана. Ее служащие видели, что морской грузовик несет прямо на мель, и пытались привлечь внимание экипажа громкими гудками. Когда это не помогло, в погоню за судном пустились и другие находившиеся в этом районе суда.

Но судно под флагом Антигуа и Барбуда никак не реагировало на попытки других судов привлечь внимание.

Капитан проснулся, только когда морской грузовик уже сидел на мели.

Поднявшиеся на борт представители шведской береговой охраны обнаружили в капитанской рубке 53-летнего гражданина России. По их словам, он вел себя, как пьяный, и пытался спрятать полупустую бутылку виски.

Капитан рассказал, что выпил буквально 25–30 граммов виски, и то это случилось за 5 часов до инцидента. Но экспертиза показала, что концентрация алкоголя в крови россиянина составляла до 2,76 промилле, тогда как в Швеции допустимое количество алкоголя во время управления транспортным средством на море составляет 0,2 промилле.

Теперь россиянин проведет в шведской тюрьме 4 месяца.

Источник: https://censor.net.ua/n3086961
 
   
 Топ комментарии
 
"...капитан из России проведет 4 месяца в шведской тюрьме" - ага, и потом не захочет из такого элитного профилактория выходить )))

Надо было экстрадировать - и на скрепный расейский кичман.
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Рассийский ответ "Гарри Трумену", вошедшему в Средиземное море.
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руский морской флот настолько суров , что трезвых кэпов там нема Напился, уснул, сел на мель: капитан сухогруза из России проведет 4 месяца в шведской тюрьме - Цензор.НЕТ 8392
Напился, уснул, сел на мель: капитан сухогруза из России проведет 4 месяца в шведской тюрьме - Цензор.НЕТ 2026
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это реально были лучшие 4 месяца в его жизни: условия проживания, питания, медосмотр...
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...плюс безделье и халявный интернет в камере.
100% задумается, "как бы в энтой гейропейской Швеции на пожизненное сесть".
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Тепер вже шведська, мінабарони рф має вигадати адекватну відповідь на цю русафобську атаку
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Наверное, разбомбят несколько мелей, дабы другим неповадно было.
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Тут без Мілинної народної республіки русафофію ніяк не здолати - пошлють пару тисяч іхтамнєтів на дно референдум проводити.
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Это как позавчера в Средиземном море? Тогда я не против.
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"...капитан из России проведет 4 месяца в шведской тюрьме" - ага, и потом не захочет из такого элитного профилактория выходить )))

Надо было экстрадировать - и на скрепный расейский кичман.
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Рассийский ответ "Гарри Трумену", вошедшему в Средиземное море.
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Ипполит Матвеевич пил водку и молчал. Так как Лиза не пила и все время порывалась уйти домой, надо было спешить, чтобы успеть выпить весь графин.
- «Ничего, - думал он, - выпью водки - разойдусь. А то, в самом деле, неловко как‑то». (с)
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Дірки для контрабаса на МКС недаремно свердлили
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та то разве наказание? курорт
чё срок то такой малый? поживет хоть как людына
ой...зря вы такой прецедентик создали.... зря!!!
он же еще и вид на жительство попросит... потом
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руский морской флот настолько суров , что трезвых кэпов там нема Напился, уснул, сел на мель: капитан сухогруза из России проведет 4 месяца в шведской тюрьме - Цензор.НЕТ 8392
Напился, уснул, сел на мель: капитан сухогруза из России проведет 4 месяца в шведской тюрьме - Цензор.НЕТ 2026
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Будет сидеть в комфортабельной камере и писать во все соцсети - "кто-нибудь, подскажите, как в Швеции на пожизненное сесть?"
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А шо, капитан сам был на судне? А где команда была? Тоже не слышала?
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Команда в трюме моцарта слушала. Не могла отвлечься.
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Если сильно упились, то скорее исполняли "арию Рыголетто"
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Вспомнился классический (во всех смыслах) анекдот.

Наш Шостакович проснулся утром. Он протёр Глазунова, пригладил Лысенка, причесал Бородина. На завтрак съел Мясковского с Хренниковым и выпил Чайковского с Безе. После чего надел на голову Шаляпина с пером Штрауса, накинул на плечи Шуберта и вышел на Дворжика. Через некоторое время в животе у Шостаковича началось Пуччини, потом ему стало совсем Паганини. Он присел в углу возле Мусоргского и спустил штаны. Раздался громкий Бах с протяжным Шуманом, и вышла "Могучая кучка". Шостакович сорвал Листа, покрытого Россини, вытер Шопена, а Гуно засыпал Глинкой.
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Духовно, так сказать, насыщалась прекрасТным. Затрагивала струны души. Наслаждалась увертюрами и сонатами. Восторгалась сюитами. Ну да, ну да. И как я мог пропустить главное?
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Я тоже об этом подумал. Где был старпом , 2й штурман? Матросы наконец. Зная такие экипажи ,думаю ,что там ВСЕ были ужратые.
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этот пароходик - костер с маленьким экипажем. вахты несут старпом с капитаном 6 часов через 6, если есть 2-й помощник, то стоят на вахте 4 через 8.
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Алкоголь выводиться из организма в течении суток.Поэтому пить приходится каждый день.(секреты русского застолья).
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цікаво було б, якщо він когось протаранив...)) а так, шведи можуть як вибачення, узяти половину груза))
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Он ещё вчера уволился со службы.
И вообще, виноваты Антигуа и Барбуды!!!
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Вообще то Бамбармия Киргуду с кунаками.
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"Морской грузовик". Напился, уснул, сел на мель: капитан сухогруза из России проведет 4 месяца в шведской тюрьме - Цензор.НЕТ 1941
Видимо,редактор не любит слово " судно", а слово "балкер" не знает.
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О! Так это в корне меняет дело!
Балкеры водить бухим - это нормально!
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Этот тип судна НЕ балкер. Это универсальный сухогруз. По типу - костер.

BBC LAGOS
Напився, заснув, сів на мілину: капітан із Росії проведе 4 місяці у шведській в'язниці - Цензор.НЕТ 3893 General CargoПозывной: V2Q19
IMO №: 9570668
Тип: Многоцелевой сухой груз
Построен на верфи: Чжуньян
Год: 2012
Класс: Germanische Lloyd
Класс льда: E3
Флаг: Antiqua & Barbuda
Порт регистрации: Сент-Джонс
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Пятнадцатый, ЕнТот "кэп", потерял квалификацию, ПОЗОР, от "инфарктной" дозы вискаря (25-30 гр) уйти в осадок. Усе, нет больше легенд про йо хо хо и бутылка рому (для разминки).
Кацапы, позор.
Есть параллельная версия, что качественный алкоголь после бояры действует нестандартно на скрепный организм.
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не ну кое в чем они еще ого го - яйца себе отстреливают любо дорого смотреть
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Ты у Макса спроси.... Он тепе расскажет (про экспансивные патроны). У Макса любовь (как у любого мужчины) к оружию.
"И палец любовно и нежно жмет на курок" (с). Кстати, почитай "Вперед к обезьяне" Льва Лук"янова. Занимательная книженция. Рекомендую.
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Ага, для вот такого веселья у них кишка тонка, как оказалось.
Поэтому их надо было не в шведскую пятизвёздочную тюрьму, а на рею или по доске
Или по скандинавской традиции орла врезать.
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И эти люди обвиняют меня в "усиленных мерах ОПРОСА" (не путать с допросом). Ай яй яй.
Но Ваша мысль здравая. Напився, заснув, сів на мілину: капітан із Росії проведе 4 місяці у шведській в'язниці - Цензор.НЕТ 2379
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традицію до поросячого вереску ніхто не відміняв
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Это так как написать: шакал вертелся-вертелся и укусил себя за я*ца.
Понятно что если есть один россиянин и есть какое-то количество бухла, то в результате должен остаться только один.... А если россиян много, то возможны варианты... кто-то на бутылке, кто-то за бортом, а кто-то летел на жестянке "Бздэ-200", которую сбил кто-то из персонала русской бани "пво"Вговне-СосУ-200, стреляя по каким-то ракетам, которые никак не поразили цели "ихтамнебыло-14".
И все эти вещи очень смешны, для тех кто немного знает о россиянах. А для знающих это просто как статистика: ыыыы, седня минус 14 орков, а завтра будет еще с 20(никтоихневзрывал)... хм...
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; месяца в шведской тюрьме для московита это отель в 10 звёзд.
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хрен вы его оттуда через 4 месяца выселите. Оно замочит охранника, шоб на пожизненное остаться
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Я вчор напився...зламав деревце...
Не можу дивитись сусідам в лице!
Я бью себе в груди...я бью себе в лоб!
Піду я напьюся і мать його е...!
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Понять, простить, снабдить бухлом и отправить с кораблем в сторону других российских корыт
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Загрузить тротилом...
Вывести в Балтику...
Направить на Питер!)))
Наблюдать феерверк
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Лучше так: понять, простить, залить ромом, завязать глаза и пустить по доске, направленной в российскую сторону, карамба!
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А шо не так? Обычное явление- пьяный кацап у штурвала. Там вся страна так управляется.
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там случилась невероятная для шведов вещь!! Оперативно подтянувшиеся палаточники подняли цену на пиво для зевак!!!
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Собирать по всему трюму эти бесчувственные тела?
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