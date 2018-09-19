 Напился, уснул, сел на мель: капитан сухогруза из России проведет 4 месяца в шведской тюрьме

Российского капитана грузового судна BBC Lagos осудили в Швеции к четырем месяцам за решеткой за управление кораблем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Local.

130-метровое грузовое судно BBC Lagos с 5 тысячами тонн пшеницы на борту село на мель недалеко от города Хельсингборг на западном побережье Швеции.

К моменту ЧП за судном уже следовала шведская береговая охрана. Ее служащие видели, что морской грузовик несет прямо на мель, и пытались привлечь внимание экипажа громкими гудками. Когда это не помогло, в погоню за судном пустились и другие находившиеся в этом районе суда.

Но судно под флагом Антигуа и Барбуда никак не реагировало на попытки других судов привлечь внимание.

Капитан проснулся, только когда морской грузовик уже сидел на мели.

Поднявшиеся на борт представители шведской береговой охраны обнаружили в капитанской рубке 53-летнего гражданина России. По их словам, он вел себя, как пьяный, и пытался спрятать полупустую бутылку виски.

Капитан рассказал, что выпил буквально 25–30 граммов виски, и то это случилось за 5 часов до инцидента. Но экспертиза показала, что концентрация алкоголя в крови россиянина составляла до 2,76 промилле, тогда как в Швеции допустимое количество алкоголя во время управления транспортным средством на море составляет 0,2 промилле.

Теперь россиянин проведет в шведской тюрьме 4 месяца.