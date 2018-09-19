 Напился, уснул, сел на мель: капитан сухогруза из России проведет 4 месяца в шведской тюрьме

Российского капитана грузового судна BBC Lagos осудили в Швеции к четырем месяцам за решеткой за управление кораблем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Local.
130-метровое грузовое судно BBC Lagos с 5 тысячами тонн пшеницы на борту село на мель недалеко от города Хельсингборг на западном побережье Швеции.
К моменту ЧП за судном уже следовала шведская береговая охрана. Ее служащие видели, что морской грузовик несет прямо на мель, и пытались привлечь внимание экипажа громкими гудками. Когда это не помогло, в погоню за судном пустились и другие находившиеся в этом районе суда.
Но судно под флагом Антигуа и Барбуда никак не реагировало на попытки других судов привлечь внимание.
Капитан проснулся, только когда морской грузовик уже сидел на мели.
Поднявшиеся на борт представители шведской береговой охраны обнаружили в капитанской рубке 53-летнего гражданина России. По их словам, он вел себя, как пьяный, и пытался спрятать полупустую бутылку виски.
Капитан рассказал, что выпил буквально 25–30 граммов виски, и то это случилось за 5 часов до инцидента. Но экспертиза показала, что концентрация алкоголя в крови россиянина составляла до 2,76 промилле, тогда как в Швеции допустимое количество алкоголя во время управления транспортным средством на море составляет 0,2 промилле.
Теперь россиянин проведет в шведской тюрьме 4 месяца.
100% задумается, "как бы в энтой гейропейской Швеции на пожизненное сесть".
Надо было экстрадировать - и на скрепный расейский кичман.
- «Ничего, - думал он, - выпью водки - разойдусь. А то, в самом деле, неловко как‑то». (с)
чё срок то такой малый? поживет хоть как людына
ой...зря вы такой прецедентик создали.... зря!!!
он же еще и вид на жительство попросит... потом
Наш Шостакович проснулся утром. Он протёр Глазунова, пригладил Лысенка, причесал Бородина. На завтрак съел Мясковского с Хренниковым и выпил Чайковского с Безе. После чего надел на голову Шаляпина с пером Штрауса, накинул на плечи Шуберта и вышел на Дворжика. Через некоторое время в животе у Шостаковича началось Пуччини, потом ему стало совсем Паганини. Он присел в углу возле Мусоргского и спустил штаны. Раздался громкий Бах с протяжным Шуманом, и вышла "Могучая кучка". Шостакович сорвал Листа, покрытого Россини, вытер Шопена, а Гуно засыпал Глинкой.
И вообще, виноваты Антигуа и Барбуды!!!
Видимо,редактор не любит слово " судно", а слово "балкер" не знает.
Балкеры водить бухим - это нормально!
BBC LAGOS
General CargoПозывной: V2Q19
IMO №: 9570668
Тип: Многоцелевой сухой груз
Построен на верфи: Чжуньян
Год: 2012
Класс: Germanische Lloyd
Класс льда: E3
Флаг: Antiqua & Barbuda
Порт регистрации: Сент-Джонс
Кацапы, позор.
Есть параллельная версия, что качественный алкоголь после бояры действует нестандартно на скрепный организм.
"И палец любовно и нежно жмет на курок" (с). Кстати, почитай "Вперед к обезьяне" Льва Лук"янова. Занимательная книженция. Рекомендую.
Поэтому их надо было не в шведскую пятизвёздочную тюрьму, а на рею или по доске
Или по скандинавской традиции орла врезать.
Но Ваша мысль здравая.
Понятно что если есть один россиянин и есть какое-то количество бухла, то в результате должен остаться только один.... А если россиян много, то возможны варианты... кто-то на бутылке, кто-то за бортом, а кто-то летел на жестянке "Бздэ-200", которую сбил кто-то из персонала русской бани "пво"Вговне-СосУ-200, стреляя по каким-то ракетам, которые никак не поразили цели "ихтамнебыло-14".
И все эти вещи очень смешны, для тех кто немного знает о россиянах. А для знающих это просто как статистика: ыыыы, седня минус 14 орков, а завтра будет еще с 20(никтоихневзрывал)... хм...
Не можу дивитись сусідам в лице!
Я бью себе в груди...я бью себе в лоб!
Піду я напьюся і мать його е...!
Вывести в Балтику...
Направить на Питер!)))
Наблюдать феерверк