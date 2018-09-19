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Все про:безработица (298) Кабмин (10647) работа (407) Центр занятости (28)

 В Украине вводится институт карьерного советника для помощи безработным, - Кабмин

19 сентября 2018 Кабинет Министров Украины принял постановление "Об утверждении Порядка регистрации, перерегистрации и прекращения регистрации безработных, ведение учета лиц, ищущих работу" с учетом предложений Уполномоченного Верховной Радой Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, указанное постановление разработано Министерством социальной политики с целью выполнение задач, предусмотренных Среднесрочным планом приоритетных действий правительства до 2020 года.

Постановлением меняются подходы к работе государственной службы занятости, в частности:

1. Вводится институт карьерного советника, который позволит обеспечить индивидуальный подход к каждому клиенту службы занятости, качественное предоставление услуг по планированию карьеры с учетом потребностей работодателей и возможностей соискателей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Центры занятости должны переориентироваться на поддержку создания рабочих мест, - Гройсман

2. Вводится в работе службы занятости профилирование безработных и ищущих работу для оценки возможности их трудоустройства с учетом навыков, квалификации и предоставления адресных услуг для возвращения таких лиц на рынок труда.

3. Вводятся индивидуальные планы предоставления услуг и трудоустройства. Такой план будет совместной программой действий карьерного советника и зарегистрированного безработного, содержащий общие обязательства обеих сторон по поиску работы и обеспечивающий индивидуальное сопровождение и организацию предоставления услуг.

Отмечается, что реализация постановления не потребует дополнительного финансирования из Государственного бюджета.

Источник: https://censor.net.ua/n3086957
 
 
 Топ комментарии
 
Вводится институт карьерного советника, который позволит обеспечить индивидуальный подход к каждому клиенту службы занятости.

Чему, интересно, может научить человек, у которого самого карьера закончилась работой в службе занятости?
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вальцманат, а кто эти "рога и копыта" будет содержать, снова украинские налогоплательщики?
вальцманоиды и трусельманы - дорого обходятся народу Украины..
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очередная глупость , это будет выглядеть примерно так ----- десять человек будут получать зарплату за трудоустройство одного бомжа, так лучше бомжей примите на работу , все равно работа которую находят по поданной вакансии---на 80 % для бомжей В Украине вводится институт карьерного советника для помощи безработным, - Кабмин - Цензор.НЕТ 9588
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Ці безробітні працювати не хочуть. Всюди об"яви требуются, требуются, требуются...
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в основном требуются рабы, пашущие за еду. хотя за те копейки купить можно только то, что и едой назвать довольно сложно. скорее корм.
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роботы валом. мотивации работать эту работу нет.
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О каких копейках речь... назовите конкретную суму в грн. которые вы считаете копейками для заработной платы?
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Вводится институт карьерного советника, который позволит обеспечить индивидуальный подход к каждому клиенту службы занятости.

Чему, интересно, может научить человек, у которого самого карьера закончилась работой в службе занятости?
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интересные эти три пункта...
но, почему-то все используют пункт №4 - все едут в Польшу...
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За копійки, хай працює гройсман з парашенкам
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Насчет "за копейки" - ты должен разговаривать со своим РАБОТОДАТЕЛЕМ, а не кивать головой в сторону Президента и Премьера!!!!

Принцип, у тебя, да и у многих один:

"Мне все должны. Пусть найдут работу, хорошо заплатят, прибавят пенсию, закончат войну, построят, обеспечат, доставят, осчастливят.
А я посижу, как Емеля на печи, да подумаю, от кого еще манны небесной дождаться"....(С)
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Про які копійки пишете...? Конкретну суму в грн. яку вважаєте "копійками" за заробітну плату здатні написати... Чи просто лиш би бла-бла-бла?
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очередная глупость , это будет выглядеть примерно так ----- десять человек будут получать зарплату за трудоустройство одного бомжа, так лучше бомжей примите на работу , все равно работа которую находят по поданной вакансии---на 80 % для бомжей В Украине вводится институт карьерного советника для помощи безработным, - Кабмин - Цензор.НЕТ 9588
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а когда введут институт карьерного советника для помощи бездомным?
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А с центра зан. пытаются раньше года снять с учета, чтобы пособие не платить. Куда можно пожаловаться? Если до этого всю жизнь платились налоги?
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Карьерный советник будет отправлять безработных работать на карьер.
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Агга, вспомнился фильм "Генералы песчаных карьеров"...)))
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кабмин ,этим самым говорит,что он занимается трудоустройством родсвенников ,знакомых родных близких и всякой шушеры...в Украине есть государственный орган отвечающий за поиск работы- эт нет грабитель придумал схему грабежа...
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Да, безработные, готовьтесь к труду. Шо значит жить по новому.
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вальцманат, а кто эти "рога и копыта" будет содержать, снова украинские налогоплательщики?
вальцманоиды и трусельманы - дорого обходятся народу Украины..
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просто бред, устроим своих сделаем на этом пиар и приподнесем как очередная успешная реформа.
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видать Гройсман воспользовался его услугами???
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ШОС інститут тунеядців ввів. А тут якісь "полу-мєри". непорядок
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Без карьерного министерства карьерный институт обречен на провал. Также нужны карьерная полиция （есть же полиция диалога и полиция коммуникации）, так же нужны карьерная прокуратура, сбу, набу, и, кончно же карьерный суд, без него вообще торба.
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карьерный советник - это как ?

этот советник будет советовать
какой карьер выбрать ?
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Время поджимает.....То что в черепке разывает!?
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А когда уже появится институт жопоподтирательства? Я налоги плачу и хочу чтобы государство мне жопу подтирало, а также нужно создать контролирующий орган за некачественным жопоподтерательством и коррупцией в этой сфере...
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В ачько себе этого советники пропихните. Я отказался работать в Германии за 2500 Евро и остался тут жить на субсидии, которые теперь отменили. Просто буду бухать и не платить ни копья за жилье.
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Трусельмани з підробним дипломом ПТУ навчились тільки красти і плодити чиновників.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ Украине вводится институт карьерного советника для помощи безработным, - Кабмин
 
 
 
 
 
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