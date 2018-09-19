 В Украине вводится институт карьерного советника для помощи безработным, - Кабмин

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, указанное постановление разработано Министерством социальной политики с целью выполнение задач, предусмотренных Среднесрочным планом приоритетных действий правительства до 2020 года.
Постановлением меняются подходы к работе государственной службы занятости, в частности:
1. Вводится институт карьерного советника, который позволит обеспечить индивидуальный подход к каждому клиенту службы занятости, качественное предоставление услуг по планированию карьеры с учетом потребностей работодателей и возможностей соискателей.
2. Вводится в работе службы занятости профилирование безработных и ищущих работу для оценки возможности их трудоустройства с учетом навыков, квалификации и предоставления адресных услуг для возвращения таких лиц на рынок труда.
3. Вводятся индивидуальные планы предоставления услуг и трудоустройства. Такой план будет совместной программой действий карьерного советника и зарегистрированного безработного, содержащий общие обязательства обеих сторон по поиску работы и обеспечивающий индивидуальное сопровождение и организацию предоставления услуг.
Отмечается, что реализация постановления не потребует дополнительного финансирования из Государственного бюджета.
Чему, интересно, может научить человек, у которого самого карьера закончилась работой в службе занятости?
но, почему-то все используют пункт №4 - все едут в Польшу...
Принцип, у тебя, да и у многих один:
"Мне все должны. Пусть найдут работу, хорошо заплатят, прибавят пенсию, закончат войну, построят, обеспечат, доставят, осчастливят.
А я посижу, как Емеля на печи, да подумаю, от кого еще манны небесной дождаться"....(С)
вальцманоиды и трусельманы - дорого обходятся народу Украины..
этот советник будет советовать
какой карьер выбрать ?
В країні песів...
🤑