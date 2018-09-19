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 Политика Украины, Общество
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 Ликвидирована самая масштабная в Украине наркогруппировка: занимались рэкетом, бандитизмом и заказными убийствами на Днепропетровщине, - МВД. ВИДЕО

Украинские правоохранители ликвидировали самую масштабную наркогруппировку в Украине, известную в криминальных кругах как "Белое братство".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете передачи "Поліцейська хвиля" на телеканале "Эспрессо".

Правоохранители задержали и главаря группировки. Подозреваемые занимались рэкетом, бандитизмом и заказными убийствами. Во время обысков полиция изъяла целый арсенал оружия - автоматы, тротиловые шашки и гранатомет. Вооруженная банда длительное время терроризовала южную часть Днепропетровской области. В состав криминальной группировки входило 30 человек. Деятельность преступников прикрывали несколько сотрудников местной полиции. Главным источников доходов банды была торговля наркотиками. По оперативным данным, "Белое братство" контролировали торговлю наркотиками в городах Никополь, Марганец, Орджоникидзе и еще в нескольких регионах страны.

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Источник: https://censor.net.ua/n3086956
 
   
 Топ комментарии
 
ликвидирована... я б не спешила, а сколько выйдет под залог, а сколько пойдет на сделку со следствием..., да и кто из сизо мешает руководить этим балаганом...
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сменят крышу...................со времён Армии знаю о Днепре......
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ликвидирована... я б не спешила, а сколько выйдет под залог, а сколько пойдет на сделку со следствием..., да и кто из сизо мешает руководить этим балаганом...
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сменят крышу...................со времён Армии знаю о Днепре......
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сколько из тех 30-ти членов банды беркутни и мусоров？
Второе, никто посажен не будет, крайняк условка.
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не, "самая" сидит в кабинетах....- и контролирует...
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Филатов по Феш Шую и его Нецке как то уживается?
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гєпу і Ко ліквідуйте - то добрий кавал тієї хвороби.
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Ліквідували консульство росії в Дніпрі? Я правильно зрозумів?
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Уявіть собі скыліки злобних зрадофілітиків, що люто ненавидять "шикаладнава баригу" і "злочинну владу" тепер додасться!
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Походу конкурирующую фирму закрыли. Сейчас перевербуют и заставят работать на себя и отпустят.
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Судя по заголовку, ликвидировано МВД. Кто же теперь будет наркотой заниматься? НАБУ?
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Неужели банду Рюкзаков повязали? А где ликвидированные, где трупы?
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Правоохранители задержали и главаря группировки. ЗАДЕРЖАЛИ- ето не синоним слова ликвидировали. Задержись, еще разок- ето я чуть ли не каждый день говорю своей любовнице.
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Ликвидирована самая масштабная в Украине группировка, контролирующая торговлю наркотиками на Днепропетровщине, - МВД...
То, что МВД контролирует наркоторговлю,- всем известно, но что оно ликвидировано...
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Нежином когда уже займутся? Самый мерзопакостный городок в котором бандюки и нарокорговцв уже лет 20 как целуются в десна с местной властью и правоохранительными органами.
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Хорошая новость, этот регион Днепра забит наротрафиками.
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Это хорошо, а то в шоколадном цехе рук не хватает реформы внедрять на местах!!
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не задержали, не задержали!!! я сам к вам пришел, сам... (с) Ліквідовано наймасштабніше в Україні угруповання, що контролює торгівлю наркотиками на Дніпропетровщині, - МВС - Цензор.НЕТ 9296
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Ну, это пока глубокие провинциалы до метрополии пока ещё недобралися. Самые большие банды сидят в обласных центрах и Киеве.
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Сегодня случайно видел как две крутых циганских воши подвезли в обменник целые пакованы гривень на обмен. Обменшица охренела. Там центнеры бабла. Куда там фоткам про типа крутые задержания бандюков. Всю валюты выбрали. При этом ВСЕ знают, что рядом с этим районом Днепра самые крутые циганские супермаркеты дури. Но раньше их старательно прикрывал орган с циничным названием ОБНОН, а сейчас, при обновленной полиции, - кто?
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Угу. суки расскажите, кто по Никополю дал старт. Я человека знаю.
Вопрос , какого хрена занимались без пиз...дюлей БНОН и ихнее ВБ. Может подскажете.
Уроды. Еще расскажите, как тырится по метадоновой терапии данная синтетика (опиатная группа), как проводится учет, поступление.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛиквидирована самая масштабная в Украине наркогруппировка: занимались рэкетом, бандитизмом и заказными убийствами на Днепропетровщине, - МВД. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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