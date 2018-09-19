 Ликвидирована самая масштабная в Украине наркогруппировка: занимались рэкетом, бандитизмом и заказными убийствами на Днепропетровщине, - МВД. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете передачи "Поліцейська хвиля" на телеканале "Эспрессо".

Правоохранители задержали и главаря группировки. Подозреваемые занимались рэкетом, бандитизмом и заказными убийствами. Во время обысков полиция изъяла целый арсенал оружия - автоматы, тротиловые шашки и гранатомет. Вооруженная банда длительное время терроризовала южную часть Днепропетровской области. В состав криминальной группировки входило 30 человек. Деятельность преступников прикрывали несколько сотрудников местной полиции. Главным источников доходов банды была торговля наркотиками. По оперативным данным, "Белое братство" контролировали торговлю наркотиками в городах Никополь, Марганец, Орджоникидзе и еще в нескольких регионах страны.

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