 Первоклассник выпал из окна 3-го этажа одной из школ в Днепре, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Днепропетровской области.

Как установили следователи, мальчик остался один в закрытом классе. Учительница группы продленного дня не заметила отсутствие ребенка, когда пошла укладывать школьников спать в другой комнате, предназначенной для дневного отдыха. Сейчас мальчик находится в одной из больниц города Днепр.

В ходе расследования факта служебной халатности полиция установит обстоятельства, при которых 6-летний ребенок остался один в классе и выпал из окна 3-го этажа.

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Согласно ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины, служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия, влечет за собой ответственность сроком от 2-х до 5 лет.