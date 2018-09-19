 Первоклассник выпал из окна 3-го этажа одной из школ в Днепре, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Днепропетровской области.
Как установили следователи, мальчик остался один в закрытом классе. Учительница группы продленного дня не заметила отсутствие ребенка, когда пошла укладывать школьников спать в другой комнате, предназначенной для дневного отдыха. Сейчас мальчик находится в одной из больниц города Днепр.
В ходе расследования факта служебной халатности полиция установит обстоятельства, при которых 6-летний ребенок остался один в классе и выпал из окна 3-го этажа.
Согласно ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины, служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия, влечет за собой ответственность сроком от 2-х до 5 лет.
Цензор, Цензор.. Ну хоч не "творожньій ангідрід!..
а если бы в стране всё (или хотя бы половина) было хорошо, то может эта училка и не допускала таких оплошностей? ...в последнее время народ очень напряженный!
ведь ТаМ написцано: на зимле цапство сотоны, а те кто ни разу не согрешили(например, моллюски), познают цапство Яхве где надо славить тОго перед кЕм Сталин - дурачек с рогаткой.
Я наверное уже не могу смеяться с писсанины для веропитеков.
И ведь никто ниче не имеет против - тАм так и высрано.
плюс, Джэсус, ну, или Снегурочка, выложил типо это: кто не отречется от семьи своей дабы служидь мнЕ - недостоин быть учеником моим...(заверено любЫм попОм)
Смешно с верунов, но уже даже не прикалывает - отсмеялся вааааще
это вы сейчас с кем общаетесь?
с Онуфрием, вестимо, он тут на комментах тоже сидит. вчера ему сказал что то что он втюхивает стаду - ложь, так он пообещал мне раки и крабы, вот, жду.
а вообще-то, смеюсь со сказок да с их адептов