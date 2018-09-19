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 Первоклассник выпал из окна 3-го этажа одной из школ в Днепре, - полиция

18 сентября ученик 1-го класса выпал из окна 3-го этажа одной из школ Индустриального района г. Днепр.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Днепропетровской области.

Как установили следователи, мальчик остался один в закрытом классе. Учительница группы продленного дня не заметила отсутствие ребенка, когда пошла укладывать школьников спать в другой комнате, предназначенной для дневного отдыха. Сейчас мальчик находится в одной из больниц города Днепр.

В ходе расследования факта служебной халатности полиция установит обстоятельства, при которых 6-летний ребенок остался один в классе и выпал из окна 3-го этажа.

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Согласно ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины, служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия, влечет за собой ответственность сроком от 2-х до 5 лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3086952
 
 
 Топ комментарии
 
"..ребенок осталась одна в классе и выпал из окна.." Источник: https://censor.net.ua/n3086952

Цензор, Цензор.. Ну хоч не "творожньій ангідрід!..
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вот просто вопрос...
а если бы в стране всё (или хотя бы половина) было хорошо, то может эта училка и не допускала таких оплошностей? ...в последнее время народ очень напряженный!
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А не можна було якось першачків на 1й поверх, а старших вже на 3й?
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"..ребенок осталась одна в классе и выпал из окна.." Источник: https://censor.net.ua/n3086952

Цензор, Цензор.. Ну хоч не "творожньій ангідрід!..
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Пожалуйста, только не "сучите ногами"... Дайте разобраться... А то сейчас насуют "фантастических " версий, и сиди потом, разгребайся...
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вот просто вопрос...
а если бы в стране всё (или хотя бы половина) было хорошо, то может эта училка и не допускала таких оплошностей? ...в последнее время народ очень напряженный!
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версия правдоподобная и потому очень грустная. в последнее время замечаю и за собой такие ляпы, которых раньше не делал...
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вот и я об этом же - не видно перспективы, на уровне государства...
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Есть подозрения в отношении "училки"? Конкретизируйте, пожалуйста... А "весь мир говно..." и далее продолжение - не "в тему"...
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это ко мне или к правоохранительным органам вопрос?
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По сравнению с "творожистым ангидридом" и "Себастьяном Курильщиком"...

Первоклассник выпал из окна 3-го этажа одной из школ в Днепре, - полиция - Цензор.НЕТ 6546
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Правильно, Шнипперсон"... Ты "выпадешь из окна", когда твои же, "лахтинские", заподозрят тебя, и-за твоего "ника", в "недостаточной русскости"...
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Тогда, "просто так", не "трынди... Дай разобраться...
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Домой, наверное, пытался убежать... Там не класс, где надо сидеть как статуя, а потом сразу по приказу ложится днём спать - дома трава и бабочки, за которыми можно БЕГАТЬ, дома лето...
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А не можна було якось першачків на 1й поверх, а старших вже на 3й?
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"не можна", а потрібно саме так і робити...
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че там скорбеть то?
ведь ТаМ написцано: на зимле цапство сотоны, а те кто ни разу не согрешили(например, моллюски), познают цапство Яхве где надо славить тОго перед кЕм Сталин - дурачек с рогаткой.
Я наверное уже не могу смеяться с писсанины для веропитеков.
И ведь никто ниче не имеет против - тАм так и высрано.
плюс, Джэсус, ну, или Снегурочка, выложил типо это: кто не отречется от семьи своей дабы служидь мнЕ - недостоин быть учеником моим...(заверено любЫм попОм)
Смешно с верунов, но уже даже не прикалывает - отсмеялся вааааще
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ого!!! Першокласник випав з вікна 3-го поверху однієї зі шкіл у Дніпрі, - поліція - Цензор.НЕТ 3499
это вы сейчас с кем общаетесь? Першокласник випав з вікна 3-го поверху однієї зі шкіл у Дніпрі, - поліція - Цензор.НЕТ 3499
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не вы, а ты
с Онуфрием, вестимо, он тут на комментах тоже сидит. вчера ему сказал что то что он втюхивает стаду - ложь, так он пообещал мне раки и крабы, вот, жду.
а вообще-то, смеюсь со сказок да с их адептов Першокласник випав з вікна 3-го поверху однієї зі шкіл у Дніпрі, - поліція - Цензор.НЕТ 9309
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Конечно, меня легче заспамить, чем исправить свою идиотскую ошибку, мелко и гнусно...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПервоклассник выпал из окна 3-го этажа одной из школ в Днепре, - полиция
 
 
 
 
 
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