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 "Ждем в гости "настоящего полковника". С учетом "взрывной" карьеры в ОРДЛО, за украинской решеткой будет безопаснее", - СБУ объявила в розыск "премьер-министра" террористов из "ЛНР"

Бывшему полковнику Службы гражданской защиты Сергею Козлову спецслужба предлагает приют в украинской тюрьме.

Служба безопасности Украины объявила в розыск "премьер-министра" так называемой "Луганской народной республики" Сергея Козлова. Об этом говорится в сообщении СБУ в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Козлов – бывший украинский военный, экс-полковник Службы гражданской защиты. В ведомстве напомнили, что он так проникся идеями независимости "народа Донбасса", что сначала возглавил "штаб народной милиции ЛНР", а затем удостоился великой "чести", став целым "премьер-министром" бандитов.

"Этот неуважаемый человек сейчас скрывается от украинской Фемиды на временно оккупированной территории Луганской области, он объявлен в розыск. Материалы уголовного производства, открытого за преступления против основ национальной и общественной безопасности, направлены в суд", – говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

В СБУ отмечают, что с нетерпением ждут "настоящего палковника" в гости.

"Кстати, за украинской решеткой ему будет гораздо безопаснее, чем среди "своих", особенно учитывая "взрывную" карьеру таких "высокопоставленных" в ОРДЛО", – отмечают в ведомстве.

Напомним, 31 августа в Донецке произошел взрыв в кафе "Сепар". В результате главарь террористов Захарченко получил смертельное ранение. Также тяжело ранен "глава минфина" самопровозглашенной республики Александр Тимофеев (Ташкент).

В СБУ заявили, что Захарченко был убит в Донецке либо в результате криминальных разборок в среде боевиков, либо ликвидирован российскими спецслужбами.

МИД РФ в свою очередь, обвинил в ликвидации Захарченко "киевскую партию войны".

Читайте на Цензор.НЕТ: Волкер уверен, что смерть Захарченко не повлияет на ситуацию на Донбассе, так как "РФ контролирует эту территорию". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3086950
 
   
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Комбат Украинской Добровольческой Армии Андрей Гергет (позывной Червень) выдвинул ультиматум генпрокурору Луценко в связи с тайной выдачей России, пособниками банды ФСБ из этой структуры, Тимура Тумгоева на пытки и убийство.
«Если не будет уволен заместитель генпрокурора Енин (который подписал распоряжение об экстрадиции бывшего бойца добробата Тимура Тумгоева) в течение 4-х дней, к концу недели, я, Андрей Червень, командир Украинской Добровольческой Армии, вывожу людей на улицу по серьезному, я вывожу тысячи людей. Я, на самом деле, людей сдерживал», - заявил Гергет.
В свою очередь Лидер украинской организации «С14» Евген Карась выдвинул в адрес генпрокурора Луценко целую серию обвинений и требует от него «уйти пока не поздно». Лидер «С14» обосновал требование изнать пособника ФСБ из прокуратуры:
«Генпрокурора в отставку, потому что:
- навязывает Украине сотрудничество с кремлевскими террористами. Пока Кремль фабрикует дело против гвардейца Виталия Маркива в Италии, именно ГПУ помогает ФСБ шить дела против людей, воевавших с Кремлем.
- дорозвалил прокуратуру: из-за коррупции и халатности отпущены прокурорами на свободу Кернес, Лусварги, Кривошеев, Крыса и т.д.
- сын генпрокурора Александр Луценко с прошлого года работает в табачном монополисте Украины фирме «Тедис», которая еще 2 года назад была «Мегаполис» чей владелец Игорь Кесаев офицер ФСБ и владелец завода оружия «Дегтярев».
- устраивает расправы над добровольцами - фактически в ручном режиме управляет и дает указания суда по делу Бузины, где шьют преступление Медведько и Полищуку, генпрокурор говорит то, что через неделю начинает делать суд.
- использует ГПУ для политических расправ конкурентов: пришили дело волонтеру и участнику Майдана Алексею Тамразову, по которой он сам пришел дать показания 4 года назад, этот же прокурор Кулик (подсудимый сейчас по делу незаконного обогащения) ранее использовался для фабрикации дела против Корбана.
- фактически выброшены из прокуратуры новые люди, пришедшие работать после Майдана, много «знаковых фигур» реально по-тихому вытеснили из ГПУ, реформа прокуратуры провалена, прокурорская проверка добродетелей нашла из всех прокуроров до 3-4 «недостойных».
Предлагаю Юрию Луценко подать в отставку пока еще не поздно!», - подытожил лидер «С14».
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
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Сьогодні, 19 вересня, із Миколаївського СІЗО випустили чеченця Мовла Тімарова. Раніше його збиралися екстрадувати до Росії. За погодженням ГПУ арешт було знято, адже РФ не надала відповідні документи, які грунтовно підтверджують винуватість Тімарова, повідомили у прокуратурі області.
"Учора Генпрокурор України Юрій Луценко та його заступник вивчили всі обставини кримінальної справи і звільнили його. Адже немає підстав тримати його під вартою. Жоден хто воював за наш суверенітет, не може бути виданий на поталу країні-агресору. Це моя позиція, Президента, Генпрокурора та прокуратури області", - сказав голова Миколаївської ОДА
....
(бздит генпрокуроришка)
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Приходит инженер Козлов домой и рассказывает жене:
Зря говорят, что новые русские грубые и невоспитанные. Я сегодня перебегал дорогу, а один на Мерсе остановился и вежливо так, на "вы", говорит: для вас же козлов целый подземный переход построили..
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Комбат Украинской Добровольческой Армии Андрей Гергет (позывной Червень) выдвинул ультиматум генпрокурору Луценко в связи с тайной выдачей России, пособниками банды ФСБ из этой структуры, Тимура Тумгоева на пытки и убийство.
«Если не будет уволен заместитель генпрокурора Енин (который подписал распоряжение об экстрадиции бывшего бойца добробата Тимура Тумгоева) в течение 4-х дней, к концу недели, я, Андрей Червень, командир Украинской Добровольческой Армии, вывожу людей на улицу по серьезному, я вывожу тысячи людей. Я, на самом деле, людей сдерживал», - заявил Гергет.
В свою очередь Лидер украинской организации «С14» Евген Карась выдвинул в адрес генпрокурора Луценко целую серию обвинений и требует от него «уйти пока не поздно». Лидер «С14» обосновал требование изнать пособника ФСБ из прокуратуры:
«Генпрокурора в отставку, потому что:
- навязывает Украине сотрудничество с кремлевскими террористами. Пока Кремль фабрикует дело против гвардейца Виталия Маркива в Италии, именно ГПУ помогает ФСБ шить дела против людей, воевавших с Кремлем.
- дорозвалил прокуратуру: из-за коррупции и халатности отпущены прокурорами на свободу Кернес, Лусварги, Кривошеев, Крыса и т.д.
- сын генпрокурора Александр Луценко с прошлого года работает в табачном монополисте Украины фирме «Тедис», которая еще 2 года назад была «Мегаполис» чей владелец Игорь Кесаев офицер ФСБ и владелец завода оружия «Дегтярев».
- устраивает расправы над добровольцами - фактически в ручном режиме управляет и дает указания суда по делу Бузины, где шьют преступление Медведько и Полищуку, генпрокурор говорит то, что через неделю начинает делать суд.
- использует ГПУ для политических расправ конкурентов: пришили дело волонтеру и участнику Майдана Алексею Тамразову, по которой он сам пришел дать показания 4 года назад, этот же прокурор Кулик (подсудимый сейчас по делу незаконного обогащения) ранее использовался для фабрикации дела против Корбана.
- фактически выброшены из прокуратуры новые люди, пришедшие работать после Майдана, много «знаковых фигур» реально по-тихому вытеснили из ГПУ, реформа прокуратуры провалена, прокурорская проверка добродетелей нашла из всех прокуроров до 3-4 «недостойных».
Предлагаю Юрию Луценко подать в отставку пока еще не поздно!», - подытожил лидер «С14».
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
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Енин Хуйло для тайных переговоров по как за бабло слить ДЕЛА папередников. Его проще зачистить....скоро машина переедет...или от ветрянки.............
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Сьогодні, 19 вересня, із Миколаївського СІЗО випустили чеченця Мовла Тімарова. Раніше його збиралися екстрадувати до Росії. За погодженням ГПУ арешт було знято, адже РФ не надала відповідні документи, які грунтовно підтверджують винуватість Тімарова, повідомили у прокуратурі області.
"Учора Генпрокурор України Юрій Луценко та його заступник вивчили всі обставини кримінальної справи і звільнили його. Адже немає підстав тримати його під вартою. Жоден хто воював за наш суверенітет, не може бути виданий на поталу країні-агресору. Це моя позиція, Президента, Генпрокурора та прокуратури області", - сказав голова Миколаївської ОДА
....
(бздит генпрокуроришка)
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знают просто они когда клапан нужно "стравить"... "Чекаємо в гості "справжнього полковника". З урахуванням "вибухової" кар'єри в ОРДЛО, за українськими ґратами буде безпечніше", - СБУ оголосила в розшук "прем'єр-міністра" терористів із "ЛНР" - Цензор.НЕТ 3348
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Мне тоже интересно... "Бамаги" на стол, что Тумгоев участвовал в АТО, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ в суде, в качестве принятых к рассмотрению...Что-то это дело ОЧЕНЬ СИЛЬНО ВОНЯЕТ...И считайте меня "порохоботом"...
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Зря "сдерживал людей", другого случая может и не представится, успеют зачистить всех комбатов...
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Приходит инженер Козлов домой и рассказывает жене:
Зря говорят, что новые русские грубые и невоспитанные. Я сегодня перебегал дорогу, а один на Мерсе остановился и вежливо так, на "вы", говорит: для вас же козлов целый подземный переход построили..
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Фамилия хорошая...Наследственная...Показательная для поколений....Выжид же падла до сих пор. "Ждем в гости "настоящего полковника". С учетом "взрывной" карьеры в ОРДЛО, за украинской решеткой будет безопаснее", - СБУ объявила в розыск "премьер-министра" террористов из "ЛНР" - Цензор.НЕТ 4706
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Вот просто любопытно: кроме публикации в Фейсбук, нашей СБУ предпринимаются хоть какие-то шаги по задержанию данного субьекта?
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А там есть экономическая выгода? Спрсим Демчину.....Сказал что нет....ну на НЕТ и смысла НЕТ!
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А зачем СБУ ищет премьер министра ЛНР? В Украине разве уже новая вакансия открылась? Может СБУ лучше пройдет по военным и гражданским госпиталям там половина сепаров-врачей которые боевиков и рашистов лечили работают.
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На выборы нужны ручные Макаки на Уголовных делах............
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Так сепары ето самое то. Заводишь на них уголовное дело и ложишь его под скатерть. и они ручные как котята. Будут работать на власть и мусоров до конца жизни.
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Что за "Служба гражданской защиты"? Гражданской обороны?
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Сепаратисты, сдавайтесь,. Вас ждет горячий чай, сухая одежда и наше радушие!"
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Глупости: "полковник гражданской защиты", менты "полковник милиции", пожарник "полковник пожарников" - забыли емкое слово -"спецзвание", а то черт голову сломает,
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Xотите сделать свoе телo кpaсивым как у спopтсменов? Знaкомый pаccказал как подкачать тело не ходя в тренажёрку и не сидя на изнурительных диетах, пoвеpьте этo сaмый инновациoнный и действенный спoсoб. вот мой pезультaт за две недели (извините за спам)! ---- http://urlcut.ru/blogdk
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А слабо СБУ объявить в розыск всю верхушку сепаратистских банд-рашистов Донбасса или это торговые партнеры?!
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И фамилия у этого козла такая знаковая - Козлов. "Чекаємо в гості "справжнього полковника". З урахуванням "вибухової" кар'єри в ОРДЛО, за українськими ґратами буде безпечніше", - СБУ оголосила в розшук "прем'єр-міністра" терористів із "ЛНР" - Цензор.НЕТ 8119
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Xотите сделать свoе телo кpaсивым как у спopтсменов? Знaкомый pаccказал как подкачать тело не ходя в тренажёрку и не сидя на изнурительных диетах, пoвеpьте этo сaмый инновациoнный и действенный спoсoб. вот мой pезультaт за две недели (извините за спам)! ---- http://urlcut.ru/blogdk
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А чевой-то там на флаге такое знакомое, не это?
"Чекаємо в гості "справжнього полковника". З урахуванням "вибухової" кар'єри в ОРДЛО, за українськими ґратами буде безпечніше", - СБУ оголосила в розшук "прем'єр-міністра" терористів із "ЛНР" - Цензор.НЕТ 5211
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Кстати, за украинской решеткой ему будет гораздо безопаснее, чем среди "своих", особенно учитывая "взрывную" карьеру таких "высокопоставленных" в ОРДЛО"

Аха-ха-ха, сегодня в СБУ пятница "Чекаємо в гості "справжнього полковника". З урахуванням "вибухової" кар'єри в ОРДЛО, за українськими ґратами буде безпечніше", - СБУ оголосила в розшук "прем'єр-міністра" терористів із "ЛНР" - Цензор.НЕТ 9653
Источник: https://censor.net.ua/n3086950
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Ждем в гости "настоящего полковника". С учетом "взрывной" карьеры в ОРДЛО, за украинской решеткой будет безопаснее", - СБУ объявила в розыск "премьер-министра" террористов из "ЛНР"
 
 
 
 
 
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