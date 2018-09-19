 "Ждем в гости "настоящего полковника". С учетом "взрывной" карьеры в ОРДЛО, за украинской решеткой будет безопаснее", - СБУ объявила в розыск "премьер-министра" террористов из "ЛНР"

Служба безопасности Украины объявила в розыск "премьер-министра" так называемой "Луганской народной республики" Сергея Козлова. Об этом говорится в сообщении СБУ в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Козлов – бывший украинский военный, экс-полковник Службы гражданской защиты. В ведомстве напомнили, что он так проникся идеями независимости "народа Донбасса", что сначала возглавил "штаб народной милиции ЛНР", а затем удостоился великой "чести", став целым "премьер-министром" бандитов.

"Этот неуважаемый человек сейчас скрывается от украинской Фемиды на временно оккупированной территории Луганской области, он объявлен в розыск. Материалы уголовного производства, открытого за преступления против основ национальной и общественной безопасности, направлены в суд", – говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

В СБУ отмечают, что с нетерпением ждут "настоящего палковника" в гости.

"Кстати, за украинской решеткой ему будет гораздо безопаснее, чем среди "своих", особенно учитывая "взрывную" карьеру таких "высокопоставленных" в ОРДЛО", – отмечают в ведомстве.

Напомним, 31 августа в Донецке произошел взрыв в кафе "Сепар". В результате главарь террористов Захарченко получил смертельное ранение. Также тяжело ранен "глава минфина" самопровозглашенной республики Александр Тимофеев (Ташкент).

В СБУ заявили, что Захарченко был убит в Донецке либо в результате криминальных разборок в среде боевиков, либо ликвидирован российскими спецслужбами.

МИД РФ в свою очередь, обвинил в ликвидации Захарченко "киевскую партию войны".

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