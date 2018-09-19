 "Ждем в гости "настоящего полковника". С учетом "взрывной" карьеры в ОРДЛО, за украинской решеткой будет безопаснее", - СБУ объявила в розыск "премьер-министра" террористов из "ЛНР"

Служба безопасности Украины объявила в розыск "премьер-министра" так называемой "Луганской народной республики" Сергея Козлова. Об этом говорится в сообщении СБУ в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
Козлов – бывший украинский военный, экс-полковник Службы гражданской защиты. В ведомстве напомнили, что он так проникся идеями независимости "народа Донбасса", что сначала возглавил "штаб народной милиции ЛНР", а затем удостоился великой "чести", став целым "премьер-министром" бандитов.
"Этот неуважаемый человек сейчас скрывается от украинской Фемиды на временно оккупированной территории Луганской области, он объявлен в розыск. Материалы уголовного производства, открытого за преступления против основ национальной и общественной безопасности, направлены в суд", – говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
В СБУ отмечают, что с нетерпением ждут "настоящего палковника" в гости.
"Кстати, за украинской решеткой ему будет гораздо безопаснее, чем среди "своих", особенно учитывая "взрывную" карьеру таких "высокопоставленных" в ОРДЛО", – отмечают в ведомстве.
Напомним, 31 августа в Донецке произошел взрыв в кафе "Сепар". В результате главарь террористов Захарченко получил смертельное ранение. Также тяжело ранен "глава минфина" самопровозглашенной республики Александр Тимофеев (Ташкент).
В СБУ заявили, что Захарченко был убит в Донецке либо в результате криминальных разборок в среде боевиков, либо ликвидирован российскими спецслужбами.
МИД РФ в свою очередь, обвинил в ликвидации Захарченко "киевскую партию войны".
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«Если не будет уволен заместитель генпрокурора Енин (который подписал распоряжение об экстрадиции бывшего бойца добробата Тимура Тумгоева) в течение 4-х дней, к концу недели, я, Андрей Червень, командир Украинской Добровольческой Армии, вывожу людей на улицу по серьезному, я вывожу тысячи людей. Я, на самом деле, людей сдерживал», - заявил Гергет.
В свою очередь Лидер украинской организации «С14» Евген Карась выдвинул в адрес генпрокурора Луценко целую серию обвинений и требует от него «уйти пока не поздно». Лидер «С14» обосновал требование изнать пособника ФСБ из прокуратуры:
«Генпрокурора в отставку, потому что:
- навязывает Украине сотрудничество с кремлевскими террористами. Пока Кремль фабрикует дело против гвардейца Виталия Маркива в Италии, именно ГПУ помогает ФСБ шить дела против людей, воевавших с Кремлем.
- дорозвалил прокуратуру: из-за коррупции и халатности отпущены прокурорами на свободу Кернес, Лусварги, Кривошеев, Крыса и т.д.
- сын генпрокурора Александр Луценко с прошлого года работает в табачном монополисте Украины фирме «Тедис», которая еще 2 года назад была «Мегаполис» чей владелец Игорь Кесаев офицер ФСБ и владелец завода оружия «Дегтярев».
- устраивает расправы над добровольцами - фактически в ручном режиме управляет и дает указания суда по делу Бузины, где шьют преступление Медведько и Полищуку, генпрокурор говорит то, что через неделю начинает делать суд.
- использует ГПУ для политических расправ конкурентов: пришили дело волонтеру и участнику Майдана Алексею Тамразову, по которой он сам пришел дать показания 4 года назад, этот же прокурор Кулик (подсудимый сейчас по делу незаконного обогащения) ранее использовался для фабрикации дела против Корбана.
- фактически выброшены из прокуратуры новые люди, пришедшие работать после Майдана, много «знаковых фигур» реально по-тихому вытеснили из ГПУ, реформа прокуратуры провалена, прокурорская проверка добродетелей нашла из всех прокуроров до 3-4 «недостойных».
Предлагаю Юрию Луценко подать в отставку пока еще не поздно!», - подытожил лидер «С14».
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
"Учора Генпрокурор України Юрій Луценко та його заступник вивчили всі обставини кримінальної справи і звільнили його. Адже немає підстав тримати його під вартою. Жоден хто воював за наш суверенітет, не може бути виданий на поталу країні-агресору. Це моя позиція, Президента, Генпрокурора та прокуратури області", - сказав голова Миколаївської ОДА
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(бздит генпрокуроришка)
Зря говорят, что новые русские грубые и невоспитанные. Я сегодня перебегал дорогу, а один на Мерсе остановился и вежливо так, на "вы", говорит: для вас же козлов целый подземный переход построили..
Аха-ха-ха, сегодня в СБУ пятница
Источник: https://censor.net.ua/n3086950