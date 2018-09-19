 Бизнесмены возьмутся за подготовку украинских студентов: Кабмин одобрил концепцию студенческой практики на частных фирмах

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня мы видим, что 4 из 10 фирм в ключевых отраслях украинской экономики, говорят о том, что существует значительный разрыв между умениями, которыми владеют работники, и теми, которые нужны фирмам", – сообщила на заседании министр образования и науки Лилия Гриневич.

В связи с этим, отметила она, необходимо развивать партнерские отношения с бизнесом при подготовке специалистов. Предположительно, отношение между студентами, вузами и бизнесом будет регулироваться на основании договора, где будут прописаны обязанности сторон.

Суть концепции в том, что работодатель будет принимать непосредственное участие в обучении студентов.

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Предложение Минобразования предполагает, что реализация концепции будет проходить в три этапа и займет время с 2018 до 2023 годы.

Премьер-министр Владимир Гройсман выступил за более быстрое внедрение данной программы.

В связи с этим он поручил в течении месяца внести предложения, чтобы можно было запустить пилотные проекты по дуальному образованию в всеукраинском масштабе.

Дуальное обучение - это вид обучения, при котором теоретическая часть подготовки проходит на базе образовательного учреждения, а практическая - на рабочем месте на предприятии.

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