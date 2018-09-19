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Все про:вуз (670) Кабмин (10647) образование (1822) Гриневич (339)

 Бизнесмены возьмутся за подготовку украинских студентов: Кабмин одобрил концепцию студенческой практики на частных фирмах

Гриневич предлагает внедрить эту форму образования до 2023 года, Гройсман поручил внести предложения за месяц.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня мы видим, что 4 из 10 фирм в ключевых отраслях украинской экономики, говорят о том, что существует значительный разрыв между умениями, которыми владеют работники, и теми, которые нужны фирмам", – сообщила на заседании министр образования и науки Лилия Гриневич.

В связи с этим, отметила она, необходимо развивать партнерские отношения с бизнесом при подготовке специалистов. Предположительно, отношение между студентами, вузами и бизнесом будет регулироваться на основании договора, где будут прописаны обязанности сторон.

Суть концепции в том, что работодатель будет принимать непосредственное участие в обучении студентов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Обучение в Украине иностранных студентов может быть очень перспективным рынком, но некоторые учебные заведения обросли фирмами-посредниками, - Гриневич.

Предложение Минобразования предполагает, что реализация концепции будет проходить в три этапа и займет время с 2018 до 2023 годы.

Премьер-министр Владимир Гройсман выступил за более быстрое внедрение данной программы.

В связи с этим он поручил в течении месяца внести предложения, чтобы можно было запустить пилотные проекты по дуальному образованию в всеукраинском масштабе.

Дуальное обучение - это вид обучения, при котором теоретическая часть подготовки проходит на базе образовательного учреждения, а практическая - на рабочем месте на предприятии.

Также на Цензор.НЕТ: Реформа образования даст первые результаты через 12 лет, - Гройсман. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3086944
 
 
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-Подавали не то чтоб мало, но как-то… невесело.(с)
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на рынке у гройсманов
теперь это будет называться частная практика
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каких студентов!!? надо обучать газорезчиков для скорого демонтажа газовых труб!
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а на хрена нам специалисты?
Все равно они потом уедут в Польшу или еще куда нибудь...
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Если за бюджет - то совершенно верно. Украина за свои деньги выпускает каждый год около 170 тыс. специалистов.
Если на платной форме обучения - то пусть за свои деньги хоть в Таиланд ездят.
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Всё, насрали? "Кактусов" наставили? А теперь, за "реалии" возьмёмся... Сколько у нас сейчас "бухгалтеров", "юристов" и "туристических агентов", которые никому нахрен не нужны? Да если-бы, ещё "спецы" были... Но ведь дипломы - куплены!!! А сейчас берёмся за дело: фирма знает, что ей нужно? Да... Фирма понимает, что она несёт расходы? Да... Она согласна потратить средства, чтобы получить конкретного специалиста? Да... Так в чём проблема?...Сейчас начнут вопить о "закабалении"... А вы вспомните о "колхозных стипендиатах"... Это не "закабаление" было? Вот и всё... Есть "наука", а есть - "практика"... Это нужно разделять... Естественно, часть отчислений, от обучения "практиков", должна идти на "чистую науку" - без неё мы "в пещеры воротимся", однако, нужно определяться - "мы едем, или "шашечки"?...".
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я считаю, что необходимо реформировать сферу обучения. во-первых, ставку в первую очередь необходимо делать на курсы повышения компетенции, квалификации, тренинги, чтобы человек получал конкретно те знания, навыки, которые ему необходимы в определенной области. во-вторых, создать такую систему обучения, в которой оно будет происходить по ходу дела, а не отдельно от сферы бизнеса, то есть, чтобы работа была оптимальным образом совмещена с обучением. например, человек приходит в определенную сферу бизнеса, там он может пройти стажировку и самое базовое обучение. далее, работая в этой сфере, он может продолжать повышать свою конкретную компетенцию, навыки, знания в этой сфере, с помощью специализированных курсов, треннингов и т.п. для этого необходимо, чтобы бизнес и сфера науки и обучения имели постоянную взаимовыгодную взаимосвязь и сотрудничество, таким образом сфера бизнеса, науки и обучения превратятся во взаимосвязанную конгломерацию. если бизнесу необходимо изучить какие-то технологии или получить новые знания, то имея постоянную взаимосвязь, они могут совершать заказ на эти технологии и знания у научных, исследовательских, обучающих организациях. имхо.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоБизнесмены возьмутся за подготовку украинских студентов: Кабмин одобрил концепцию студенческой практики на частных фирмах
 
 
 
 
 
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