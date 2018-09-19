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 Политика Украины, Экономика
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Все про:долг (1060) МВФ (2577) Гройсман (4310)

 Поддержание стабильности экономики и выполнение стратегии уменьшения долгов - ключевые ориентиры работы Кабмина, - Гройсман

Поддержание стабильности экономики и выполнение стратегии уменьшения долгов, в том числе в контексте сотрудничества с международными финансовыми организациями - ключевые ориентиры работы Правительства на ближайшую перспективу.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания Правительства.

Премьер-министр сообщил, что, согласно обновленным данным Госстата, рост ВВП во втором квартале составляет 3,8%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 2005 по 2013 год Украина заняла извне почти $50 млрд. Только на обслуживание этих долгов ежегодно идет один оборонный бюджет страны, - Гройсман

"У людей больше работы, мы больше производим услуг, - сказал Гройсман. - Экономика растет 10 кварталов подряд. Но пока люди не сильно чувствуют экономический рост. Поэтому задача - удерживать и приумножать этот рост".

Источник: https://censor.net.ua/n3086940
 
 
 Топ комментарии
 
Ты скотина уже наработал...Скоро на ноль сведешь население Украины. Мразь.
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кома, в которой находится экономика страны стабильна. Спасибо, вовик
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- Все у вас в порядке. Удивительно, - воскликнул Бендер, - с таким счастьем - и на свободе. ©
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Ты скотина уже наработал...Скоро на ноль сведешь население Украины. Мразь.
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- Все у вас в порядке. Удивительно, - воскликнул Бендер, - с таким счастьем - и на свободе. ©
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слышал вр вчера утвердила частные видеокамеры на дорогах
перенимаем успешный опыт вротенбергов педерации?
не удивлюсь что они нам их и поставят, через слепой панамский траст
... ничего святого не осталось у мразей
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кома, в которой находится экономика страны стабильна. Спасибо, вовик
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То есть...
Вы как воровали раньше, так и будете дальше воровать...
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Только больше и ускорятся.....март 2019....а потом куда тикать. Израиль своих да ещё и с баблом не выдаёт.
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на параде ко дню военно морских сил московии презентовали какого-то нового плешивого двойника, раньше вроде єтого урода не видно біло...

Поддержание стабильности экономики и выполнение стратегии уменьшения долгов - ключевые ориентиры работы Кабмина, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2034
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каким боком это чмо к работе нашего кабмина?
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а работа кабмина такая же конченая, как и это хуйло
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за кого на выборах голосовать добрый человек?
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пока реально нет кандидата. При таком раскладе пойду и испорчу бюлетень и все.
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Категорически при любом раскладе всегда против рошенко
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єто чмо дает кабмину более половины ВВП Украины
это чмо наш главный торгово-финансовый партнер и спаситель (согласно статистике)
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получается на самом деле кацапы нас все таки захватили?
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получается захватили, их люди на всех вертикалях, в армии, в штабах, им принадлежат НПЗ, газеты, ТВ, мобильная связь, транспорт, земля, предприятия, и даже в ВР полно агентов кремля. А нардеп, напомню, это чек, от которого в стране почти нет тайн

Так что да, получив по зубах в 2014, путлер просто покупает Украину, покупая чиновников всех уровней
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Их тут со времён Союза, наследственных, а потом ещё и при ЯнукОвоще...............
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если власть их не трогает. значит все всех устраивает
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депопуляция - все твое достижение типил
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Вова, те цены на газ, которые вы хотите установить, как раз и освободят от долгов. И много еще от чего. Лучше перестаньте маяться херней и займитесь реформами.
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Он понял что сказал? Или это просто запомнил что ему написали?
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я уже говорил, что больше тогда понимал Горбачева, чем сейчас этого Трюссельмана...
может он выкупил у кого-то конспекты, товарища Михаил Сергеевича?
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Да там армия прихлебателей политехнологов......
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значит, что это они (прихлебатели) нашли конспекты
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Все проще - они (политтехнологи-прихлебатели) - такие же "троечники" с надутыми щеками, как и их хозяева (быдлоэлита).
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а какова стратегия уменьшения долгов по комуналке?...
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Будем больше платить и меньше жрать.А ещё Замполита Реву надо спрсить......
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Ключевые ориентиры работы кабмина побольше урвать бабла пока есть возможность
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...."Но пока люди не сильно чувствуют экономический рост. Поэтому задача - удерживать и приумножать этот рост". - цитата
...
и шо я могу добавить к словам этого гения???
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Перефразируя
"Ты видишь рост экономики? Нет. И я - нет. А он есть."

Мы, видимо, с быдлоэлитой в разных Украинах живем.
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ВОПРОС! Вот в Ноябре граждане Украины получат "письма счастья" они же Платёжки...............Опять ОСЕНЬ!!!???
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Что тут много Ахентов Кремля, Рука Мацквы, Раскачиваете лодку Косюка, Шатуны..............
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а где старые майданные лозунги, типа - европейцы придут и все нам восстановят, а мы на европейские пенсии и зарплаты будем отдыхать на европейских курортах?
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так это же наёб полный....идите и спрсите Парашенко и Ко...................Яценюка и Шоблу АнтиНародную........
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Да уж...бабы Ю они сцат, она то отомстит реально. Особенно тем кого ОНА в своё время пригрела, а оини потом КИНУЛИ!
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Да, страх повторения "слез и соплей" там, похоже, просто-таки животный.
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Женщина глупа как курица. Очень может быть, что будет мстить.
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Поддержание стабильности экономики- Гройсман.... Підтримка стабільності економіки і виконання стратегії зменшення боргів - ключові орієнтири роботи Кабміну, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7844 ...... нашей экономике уже давно стабилизец.... Підтримка стабільності економіки і виконання стратегії зменшення боргів - ключові орієнтири роботи Кабміну, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1137
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПоддержание стабильности экономики и выполнение стратегии уменьшения долгов - ключевые ориентиры работы Кабмина, - Гройсман
 
 
 
 
 
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