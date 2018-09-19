 Поддержание стабильности экономики и выполнение стратегии уменьшения долгов - ключевые ориентиры работы Кабмина, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания Правительства.
Премьер-министр сообщил, что, согласно обновленным данным Госстата, рост ВВП во втором квартале составляет 3,8%.
"У людей больше работы, мы больше производим услуг, - сказал Гройсман. - Экономика растет 10 кварталов подряд. Но пока люди не сильно чувствуют экономический рост. Поэтому задача - удерживать и приумножать этот рост".
перенимаем успешный опыт вротенбергов педерации?
не удивлюсь что они нам их и поставят, через слепой панамский траст
... ничего святого не осталось у мразей
Вы как воровали раньше, так и будете дальше воровать...
это чмо наш главный торгово-финансовый партнер и спаситель (согласно статистике)
Так что да, получив по зубах в 2014, путлер просто покупает Украину, покупая чиновников всех уровней
может он выкупил у кого-то конспекты, товарища Михаил Сергеевича?
...
и шо я могу добавить к словам этого гения???
"Ты видишь рост экономики? Нет. И я - нет. А он есть."
Мы, видимо, с быдлоэлитой в разных Украинах живем.