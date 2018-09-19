 Поддержание стабильности экономики и выполнение стратегии уменьшения долгов - ключевые ориентиры работы Кабмина, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания Правительства.

Премьер-министр сообщил, что, согласно обновленным данным Госстата, рост ВВП во втором квартале составляет 3,8%.

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"У людей больше работы, мы больше производим услуг, - сказал Гройсман. - Экономика растет 10 кварталов подряд. Но пока люди не сильно чувствуют экономический рост. Поэтому задача - удерживать и приумножать этот рост".