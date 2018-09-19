 За три месяца в зоне ООС на Донбассе 12 гражданских погибли и 93 были ранены, - миссия ООН

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости", об этом сообщила на брифинге глава миссии Фиона Фрейзер.

По ее словам, в ходе конфликта на Донбассе продолжаются нарушения прав гражданского населения.

За отчетный период в 3 месяца зафиксированы гибель 12 и ранения 93 мирных жителей, больше всего в конце мая - июне.

"Мониторинговая миссия ООН зафиксировала 63 случая нарушения прав человека за отчетный период", - сообщила она.

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Фрейзер отметила, что обе стороны конфликта допустили такие нарушения, как пытки, сексуальное насилие и незаконное содержание под стражей.

Сотрудники ООН не были допущены в места содержания заключенных в "ДНР/ЛНР", но посетили 7 тюрем на подконтрльной Украине территории и поговорили с 64 арестованными.

Миссия ООН обеспокоена, что большинство приговоров, а именно 60%, в отношении задержанных украинскими правоохранителями сепаратистов и наемников РФ выносятся на основании сделки со следствием и признания ими своей вины.

ООН допускает, что подсудимые заключают такие сделки под давлением и призывает судей тщательно проверять эти обстоятельства.

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