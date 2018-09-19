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 За три месяца в зоне ООС на Донбассе 12 гражданских погибли и 93 были ранены, - миссия ООН

Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине заявляет, что с 16 мая по 15 августа на Донбассе 12 гражданских лиц погибли и 93 были ранены.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости", об этом сообщила на брифинге глава миссии Фиона Фрейзер.

По ее словам, в ходе конфликта на Донбассе продолжаются нарушения прав гражданского населения.

За отчетный период в 3 месяца зафиксированы гибель 12 и ранения 93 мирных жителей, больше всего в конце мая - июне.

"Мониторинговая миссия ООН зафиксировала 63 случая нарушения прав человека за отчетный период", - сообщила она.

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Фрейзер отметила, что обе стороны конфликта допустили такие нарушения, как пытки, сексуальное насилие и незаконное содержание под стражей.

Сотрудники ООН не были допущены в места содержания заключенных в "ДНР/ЛНР", но посетили 7 тюрем на подконтрльной Украине территории и поговорили с 64 арестованными.

Миссия ООН обеспокоена, что большинство приговоров, а именно 60%, в отношении задержанных украинскими правоохранителями сепаратистов и наемников РФ выносятся на основании сделки со следствием и признания ими своей вины.

ООН допускает, что подсудимые заключают такие сделки под давлением и призывает судей тщательно проверять эти обстоятельства.

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Источник: https://censor.net.ua/n3086939
 
 
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Блин,четыре года эта головомойка...Уже даже сепары разочаровались. А у нас все нет сил это прекратить ! Нужно просто искать тех,кто это может. А не слушать побрехеньки торговых партнеров.
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Это типа найти реального, а не киношног киллера для Путлера? И сделать ему и его команде предложение от которого ОН не сможет отказаться??? За три месяца в зоне ООС на Донбассе 12 гражданских погибли и 93 были ранены, - миссия ООН - Цензор.НЕТ 9474
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Миссия ООН!? А как та Будапештский Меморандум, подписанный Первыми лицами государств Гарантов???
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Да уже бы давно Штаты и Ко.....а то только в Голивудском МЫЛЕ ... всех Диктаторов с окружением в расход. Геополитика БЛЯХА МУХА....Украина театр действий....и реальных смертей и разрушений...ЗАЕБАЛИ!
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А кто ж их убивает, кто убивает наших хлопцев на фронте ООН не знает, наверно.
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Иногда это выгодно. Особенно когда не в их странах. Негодяи.
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И не слова про Путлера, который развязал войну в Донбассе.
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Сотрудники ООН не были допущены в места содержания заключенных в "ДНР/ЛНР", но посетили 7 тюрем на подконтрльной Украине территории и поговорили с 64 арестованными.
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Вот как хорошо, путирасты не допускают к украинским заключенным и никаких проблем, никаких претензий к Рашке и руководству Лугодонии.

Достала уже это гнилая организация под названием ООН, только и могут Путлеру задницу вылизывать, ушлепки
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа три месяца в зоне ООС на Донбассе 12 гражданских погибли и 93 были ранены, - миссия ООН
 
 
 
 
 
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