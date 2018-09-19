 Украина находится в десятке стран, в которых быстрыми темпами происходит депопуляция, - эксперты

Об этом сообщает "112 Украина".

"За последние полгода, согласно подсчетам сайта ukrainianpeoplelicks.com, из страны выехали более полумиллиона украинский. То есть каждую минуту Украины покидают двое граждан. Основная масса специалистов уже выехала в предыдущих волнах миграции, зато сейчас наблюдается отток трудоспособного молодого населения".

По словам министра экономики Украины в 1997-1998 годах Виктора Суслова фактор трудовой миграции превращает Украину в одну из самых отсталых стран мира.

"Фактор трудовой миграции превращает Украину в одну из самых отсталых стран мира, и потенциально это несет в себе колоссальные угрозы, связанные в том числе с тем, что украинская рабочая сила будет замещена какой-то более дешевой и менее квалифицированной раб силой из других стран, прежде всего, азиатских", - сообщил Суслов