EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Политика Украины
  5535  112
Все про:ООН (2552) трудовая миграция (160) население (109) заробитчане (259)

 Украина находится в десятке стран, в которых быстрыми темпами происходит депопуляция, - эксперты

Украина находится в десятке стран, в которых быстрыми темпами происходит депопуляция. К 2050 году население Украины может сократиться на 18%. Такие данные приводит Организация объединенных наций. Один из основных факторов - трудовая миграция населения.

Об этом сообщает "112 Украина".

"За последние полгода, согласно подсчетам сайта ukrainianpeoplelicks.com, из страны выехали более полумиллиона украинский. То есть каждую минуту Украины покидают двое граждан. Основная масса специалистов уже выехала в предыдущих волнах миграции, зато сейчас наблюдается отток трудоспособного молодого населения".

По словам министра экономики Украины в 1997-1998 годах Виктора Суслова фактор трудовой миграции превращает Украину в одну из самых отсталых стран мира.

"Фактор трудовой миграции превращает Украину в одну из самых отсталых стран мира, и потенциально это несет в себе колоссальные угрозы, связанные в том числе с тем, что украинская рабочая сила будет замещена какой-то более дешевой и менее квалифицированной раб силой из других стран, прежде всего, азиатских", - сообщил Суслов

Источник: https://censor.net.ua/n3086938
 
 
 Топ комментарии
 
Не удивительно. С таким правительством. Оно же только ухудшает жизнь. - Все дорожает и дестабилизируется. Это признаки враждебных намерений. Как не крути. А смириться с этим - признак глупости для людей. Либо боритесь,либо уменьшайтесь. Иного не дано.
 показать весь комментарий
 
А загалом, те, що в нас твориться, то не депопуляція, то реальний геноцид
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Продиктовала завещание, и домой. Вдовствовать... Пока следующий перед смертью не попытается растопить своим банковским счетом сердце безутешной вдовы...
 показать весь комментарий
 
 
Среди меня это называется «демографическая дезинтеграция». А насчёт минус 18% к 2050 году, так эти эксперты - или махровые оптимисты, или некомпетентные дурни.
 показать весь комментарий
 
 
Брехня !
Не могут Президент и Депутаты, избранные прогрессивно настроенным Народом - так подставить Украину! Україна в десятці країн, у яких швидкими темпами відбувається депопуляція, - експерти - Цензор.НЕТ 5545
 показать весь комментарий
 
 
Та просто треба чесно платити людям , як це робить поляк , чех , іспанець , італієць та інші . А наші горе-працедавці не люблять чесно платити . ))) Добре що у простих людей є вибір , де працювати .
 показать весь комментарий
 
 
Факты очевидны, эксперт прав. Нету ни одной знакомой семьи где кто то бы не уехал за границу. Все мои знакомые, люди среднего достатка (интеллигенция) отправляет детей учится в ЕС и против их возврата. Они там, в основе, учатся бесплатно на врачей, менеджеров, программистов, инженеров, ветеринаров, даже одна на художника. Как правило ещё во время учёбы находят работу близкую к специальности.
Депопуляция Украины очевидна. МАУП рулит
 показать весь комментарий
 
 
Все мои знакомые, отправляет детей учится в ЕС бесплатно на врачей, менеджеров, Україна в десятці країн, у яких швидкими темпами відбувається депопуляція, - експерти - Цензор.НЕТ 8365 .
Ану ка поподробней ,, где это в Европе есть такие чудеса .?
 показать весь комментарий
 
Xотите сделать свoе телo кpaсивым как у спopтсменов? Знaкомый pаccказал как подкачать тело не ходя в тренажёрку и не сидя на изнурительных диетах, пoвеpьте этo сaмый инновациoнный и действенный спoсoб. вот мой pезультaт за две недели (извините за спам)! ---- http://urlcut.ru/blogdk
 показать весь комментарий
 
влада в україні нелюдська. Та і люди дикі - одні забиті, другі озвіріли. Вимремо, а цю землю заселять агресивні племена пацюків - китайців та арабів.
 показать весь комментарий
 
В голове пана Суслова - устаревшие стереотипы. Ведь и козе понятно: обеспечь хотя бы сносную зарплату и не будет никакой трудовой миграции. Так ведь нет! Жадность наших работодателей просто зашкаливает. Очень хочется иметь сверхприбыль, в т.ч. и за счёт наёмной рабсилы. И при чём здесь депопуляция? Посмотрел бы Автор на то, как живут люди, к примеру, в Австралии или в Канаде. Плотность населения в этих странах по украинским меркам просто мизерная. Так что, не надо ля-ля. И вообще, согласно Мальтусу: меньше народу, больше кислороду. И это справедливо и в прямом и в переносном смысле. Хотелось бы в Украине видеть богатых граждан, а не сверхбогатых олигархов вместе с их "сильной" экономикой. Так что, ненасильственная депопуляция - это благо. Жаль, что Автор этого не понимает. Или, всё таки, прикидывается шлангом. Разумеется, не без выгоды для себя.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина находится в десятке стран, в которых быстрыми темпами происходит депопуляция, - эксперты
 
 
 
 
 
 вверх