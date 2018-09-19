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Все про:Великобритания (1982) отравление (1176) Скрипаль (405)

 Отравившаяся в ресторане в Солсбери российская модель обвиняет во всем службы РФ и говорит, что ей угрожали, - The Sun

Анна Шапиро утверждает, что ее отравили крысиным ядом, потому что она "отвернулась от родины".

Об этом пишет Би-би-си со ссылкой на газету The Sun, сообщает Цензор.НЕТ.

Журналистам удалось поговорить с парой, отравившейся в прошлое воскресенье в ресторане Prezzo, расположенном на центральной улице Солсбери.

Пострадавшей оказалась модель русского происхождения Анна Шапиро, уроженка Нижнего Новгорода, ужинавшая в ресторане со своим мужем Алексом Кингом.

В эксклюзивном интервью под заголовком "Путин пытался убить меня крысиным ядом" Шапиро рассказывает свою версию произошедшего.

Ближе к концу ужина, рассказывает Шапиро, ее муж поднялся в туалет. Он долго не возвращался.

Анна Шапиро поднялась вслед за ним и нашла супруга лежащим лицом вниз на полу уборной. Женщина вбежала в зал и начала звать на помощь, а вскоре и сама потеряла сознание.

42-летний Кинг, по словам Шапиро, до сих пор находится в искусственной коме. Сама женщина выписалась из больницы в понедельник и, как утверждает таблоид, помещена в отель с круглосуточной охраной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Накануне отравления в Солсбери Петров и Боширов устроили в отеле вечеринку с наркотиками и проституткой, - The Sun

Источники газеты в полиции считают, что пару могли отравить стрихнином. Официально вещество, которым отравилась пара, пока не называлось.

Анна Шапиро – дочь высокопоставленного военного чиновника, который недавно сбежал из России в Лондон. В 2006 году она получила гражданство Израиля, а в 2008 переехала жить в Великобританию.

"Я уверена, что русские считают меня британской шпионкой. Сторонники Путина нацелены на меня. Они хотят, чтобы я умерла, потому что я выступаю против Путина и отвернулась от своей страны. Россия способна на все", – сказала она.

Напомним, Анна Шапиро и ее муж Алекс Кинг были госпитализированы 16 сентября из ресторана Prezzo в Солсбери. На следующий день полиция заявила, что у Шапиро и ее мужа нет признаков отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок".

В Великобритании продолжается расследование отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Лондон возлагает ответственность за покушение на Россию. Из-за этого в марте из Великобритании были высланы 23 российских дипломата.

5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.

Мэй также заявила, что Британия будет выступать за реализацию уже существующих санкций в отношении химического оружия, расширение санкций против России, и введения нового санкционного режима ЕС против кибератак и грубых нарушений прав человека.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Причастность Боширова и Петрова к спецслужбам подтверждается документами, - расследование "Bellingcat" и "The Insider". ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3086936
 
 
 Топ комментарии
 
Кацапам, шо говном намазали в этом английском райцентре, что они туда как мухи слетаются?
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Это уже перебор.
Ща в Сосбери начнется паломничество кацлов, желающих шото намутить на истории с "Новичком". Будут травиться, выпадать из окон и просить денег. Отравившаяся в ресторане в Солсбери российская модель обвиняет во всем службы РФ и говорит, что ей угрожали, - The Sun - Цензор.НЕТ 1216
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Правильная модель. Хоть какая то польза.
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Скорее дымовая завеса ФСБ...
Чтобы дискредитировать английские обвинения...
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Крысиный яд? Это почерк не Путина. Полоний, Новичок...
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Криза, санкції...фінансування урізають)
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во Отравившаяся в ресторане в Солсбери российская модель обвиняет во всем службы РФ и говорит, что ей угрожали, - The Sun - Цензор.НЕТ 597
теперь я услышал о такой модели Отравившаяся в ресторане в Солсбери российская модель обвиняет во всем службы РФ и говорит, что ей угрожали, - The Sun - Цензор.НЕТ 8463
но чё так поздно она отдуплилась, что так легко можно пропиариться?
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это такой повод ПИАРА, прям как у политиков .......Реально сейчас рашка схавает. а потом в кабаке дейсвиельно эта силиконовая тётя от подавилась устрицей умрёт.
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Кацапам, шо говном намазали в этом английском райцентре, что они туда как мухи слетаются?
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Я тоже об этом подумала ) Раньше никто за это Солсбери не слышал, теперь там сеть какая-то,российских шпионов.
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Р-Репутация!
Отныне даже БОМЖ где-нибудь в Гонолулу,
обдриставшись от протухшей кошки, может обвинить Раску в покушении на него и будет услышан...
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Ну ни себе фига. Гонолулу - так, "дярЁвня", типа Защищенная бухта. Кстати, там и Перл Харбор находится. Между дрочим основная база ВМС США Гавайского архипелага.
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Это уже перебор.
Ща в Сосбери начнется паломничество кацлов, желающих шото намутить на истории с "Новичком". Будут травиться, выпадать из окон и просить денег. Отравившаяся в ресторане в Солсбери российская модель обвиняет во всем службы РФ и говорит, что ей угрожали, - The Sun - Цензор.НЕТ 1216
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Обмазать рашку лишний раз гавном всегда полезно. Пусть хоть это будет Шапиро с Кингом.
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Почистил зубы АкваФреш.....а перед этим бухал целую ночь....тошнота, рвота.............помираю........Рашка финофата.....мамзель идите нах.......Хотя это вариант Рашки "разбавить" внимание и серьёзность обвинений. Отравившаяся в ресторане в Солсбери российская модель обвиняет во всем службы РФ и говорит, что ей угрожали, - The Sun - Цензор.НЕТ 1411
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...стрихнин - слишком много чести для такого убоища...
Отравившаяся в ресторане в Солсбери российская модель обвиняет во всем службы РФ и говорит, что ей угрожали, - The Sun - Цензор.НЕТ 7066
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Может настойку боярышника контрабасом провезла?
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Надо следить за историей...
Может быть банальной репацией лаптеногих шпиёнов по прикрытию Скрипалей и дискредитации результатов расследования...
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Пропиарится решила на этой теме, кому нужно травить эту пустую куклу.
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Это именно вариант "заболтать" и обесценить отравление Скрипалей. Мадам работает на Рашку.
Но опять же, это представление сугубо для внутрироссийского быдла. За границей с этого только поржут.
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Если травить каждую российскую профуру, что разбежались по миру, не хватит не кацапов, ни ядов.
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"Анна Шапиро - дочь высокопоставленного военного чиновника, который недавно сбежал из России в Лондон."

Ну - в данном случае - она не "каждая профура", а "дочь предателя". Вполне могли и травануть.
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такими цицьками треба хуйла вдавити а потім хвастатися...
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Она - модель какого-то оружия массового поражения? Даже страшнее атомного.
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Она вела двойную игру спала с российскими шпионами и одновременно заражала российских шпионов сифилисом, а те ее разоблачили и подсыпали стрихнин
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Так, экшен закончился. Начались мультики. Правда, учитывая тётю, в скором будущем я могу предположить и порно-ролики...
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Андрей, береги котеек. осторожней с электросамокатом. Жену пока не меняй (авось пригодится на велотренажере самокат заряжать)). так, добрая подколка.
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С котами- лучше, чем когда-либо. Они за мной следят, а я понимаю ответственность, бо у меня под окнами уже три поколения. Жена... вот тут пока есть сомнения. Если ещё годик продержусь, то менять не стану, таки юбилей грядет: 10 лет...
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Это она???!!! Я так и знал... Впереди просмотр Голубая Лагуна-5... Или- 6... Или скока их нам предложат???
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я вже не дивуюсь що статеві органи бабушкі і дєдушкі єто краснознамьоний пізєц радасті кацапів...
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ФСБ в шоке! еще кошек драных... их боевые п*дики не травили...
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Та, если б тока ФСБ... Я вот- тоже в шоке, по честному. Я всяко ожидал, но те такое развитие событий.
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"Девойке" "стало скучно" замужем... Привыкла же, к подиуму...Решила хоть как-то "привлечь к себе внимание"... А тут такая "пруха"!!!А может, и "пацаны с Родины", предложили "повыделываться" - ей "пиар", внимание, а для "рашкостанцев" - дискредитация отравления... Это как высказывание Путина в 2014-м - "Да такую форму можно в любом "Военторге" купить..." (кстати, для "незнающих" - структура "Военторг" в Украине была ликвидирована где-то в году 2001- м... То есть, "пацаны крымнашевские " формой могли разжиться лишь в "Военторге" российском...).
Вот "девойка и "развернулась"... Позже выяснится, что они с муженьком баловались смесью героина со стрихнином (есть у некоторых "нариков" такая "мулька")... Но "говнецо" то, в головах, УЖЕ посеяно...
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Шо, знову Солсбери?
Дурак був профессор Плейшнер.
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Йобтить. Модель. Сморід неймовірний.
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Да, она уже действительно похожа на раскормленную крысу.
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У меня почему-то большое подозрение, что это ОНА САМА муженька траванула и себе чуть отравы налила.
Ну а про "русский след" выдумала для пиару и отведения подозрения.
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Российские спецслужбы превращают все в фарс
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Даю отгадку: она траванула мужа, чтобы получить его деньги. Судя пофамилии, он кент не бедный. Сама немного приняла для отвода подозрения. И ссылается на гру, чтобы увести след.
Отдельно ее травить никто не будет, хоть она и дочка перебежчика.
Спасибо, мне достаточно будет аплодисментов ))
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомОтравившаяся в ресторане в Солсбери российская модель обвиняет во всем службы РФ и говорит, что ей угрожали, - The Sun
 
 
 
 
 
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