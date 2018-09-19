 Отравившаяся в ресторане в Солсбери российская модель обвиняет во всем службы РФ и говорит, что ей угрожали, - The Sun

Об этом пишет Би-би-си со ссылкой на газету The Sun, сообщает Цензор.НЕТ.

Журналистам удалось поговорить с парой, отравившейся в прошлое воскресенье в ресторане Prezzo, расположенном на центральной улице Солсбери.

Пострадавшей оказалась модель русского происхождения Анна Шапиро, уроженка Нижнего Новгорода, ужинавшая в ресторане со своим мужем Алексом Кингом.

В эксклюзивном интервью под заголовком "Путин пытался убить меня крысиным ядом" Шапиро рассказывает свою версию произошедшего.

Ближе к концу ужина, рассказывает Шапиро, ее муж поднялся в туалет. Он долго не возвращался.

Анна Шапиро поднялась вслед за ним и нашла супруга лежащим лицом вниз на полу уборной. Женщина вбежала в зал и начала звать на помощь, а вскоре и сама потеряла сознание.

42-летний Кинг, по словам Шапиро, до сих пор находится в искусственной коме. Сама женщина выписалась из больницы в понедельник и, как утверждает таблоид, помещена в отель с круглосуточной охраной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Накануне отравления в Солсбери Петров и Боширов устроили в отеле вечеринку с наркотиками и проституткой, - The Sun

Источники газеты в полиции считают, что пару могли отравить стрихнином. Официально вещество, которым отравилась пара, пока не называлось.

Анна Шапиро – дочь высокопоставленного военного чиновника, который недавно сбежал из России в Лондон. В 2006 году она получила гражданство Израиля, а в 2008 переехала жить в Великобританию.

"Я уверена, что русские считают меня британской шпионкой. Сторонники Путина нацелены на меня. Они хотят, чтобы я умерла, потому что я выступаю против Путина и отвернулась от своей страны. Россия способна на все", – сказала она.

Напомним, Анна Шапиро и ее муж Алекс Кинг были госпитализированы 16 сентября из ресторана Prezzo в Солсбери. На следующий день полиция заявила, что у Шапиро и ее мужа нет признаков отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок".

В Великобритании продолжается расследование отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Лондон возлагает ответственность за покушение на Россию. Из-за этого в марте из Великобритании были высланы 23 российских дипломата.

5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.

Мэй также заявила, что Британия будет выступать за реализацию уже существующих санкций в отношении химического оружия, расширение санкций против России, и введения нового санкционного режима ЕС против кибератак и грубых нарушений прав человека.

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