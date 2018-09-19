 ГБР начнет работу в ноябре после назначения следователей. У нас нет возможности ждать, - Труба

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР, об этом проинформировал директор ведомства Роман Труба во время заседания Комитета министров Совета Европы в Страсбурге.

Он отметил, что ГБР начало работать как государственный орган, и осталось сделать несколько шагов к тому, чтобы открыть первые производства.

"Я прошу вас представить несколько цифр. Государственное бюро расследований – это 1500 людей, и каждый из них должен победить в открытом конкурсе для того, чтобы работать в бюро. Чтобы это произошло, мы объявили крупнейший в стране конкурс на 674 поста, который уже подходит к концу. Уже выбраны 320 победителей конкурса. Часть из них назначена на должность. На завершающем этапе – собеседования с кандидатами на должности следователей территориальных управлений бюро. Нужно около месяца, чтобы завершить этот конкурс", – сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судья Баева пожаловалась на угрозы из-за отказа ее мужа, Трубы, назначить 27 кандидатов в руководство ГБР

По мнению директора ГБР, важным шагом для эффективной работы бюро является передача материалов полиграфа 27 победителей конкурса на руководящие должности, который проводила внешняя комиссия.

Среди остальных шагов, необходимых для ГБР, – внесение изменений в Закон Украины "О Государственном бюро расследований", завершение формирования территориальных управлений и получение помещения, соответствущего требованиям правоохранительного органа.

"Я понимаю, что не все пункты будут выполнены в ближайшее время. У нас нет возможности ждать – мы начнем работу с теми ресурсами, которые есть: без соответствующего помещения, оперативных подразделений и руководящего звена. Но с желанием доказать, что Государственное бюро расследований начнет работу как правоохранительный орган. Это произойдет в ноябре нынешнего года сразу после назначения на должности следователей территориальных управлений", – подчеркнул Труба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Труба решит вопрос 27 кандидатов в руководство ГБР по возвращении из Страсбурга