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 Политика Украины
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 ГБР начнет работу в ноябре после назначения следователей. У нас нет возможности ждать, - Труба

Государственное бюро расследований откроет первые производства в ноябре нынешнего года сразу после назначения на должности следователей территориальных управлений.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР, об этом проинформировал директор ведомства Роман Труба во время заседания Комитета министров Совета Европы в Страсбурге.

Он отметил, что ГБР начало работать как государственный орган, и осталось сделать несколько шагов к тому, чтобы открыть первые производства.

"Я прошу вас представить несколько цифр. Государственное бюро расследований – это 1500 людей, и каждый из них должен победить в открытом конкурсе для того, чтобы работать в бюро. Чтобы это произошло, мы объявили крупнейший в стране конкурс на 674 поста, который уже подходит к концу. Уже выбраны 320 победителей конкурса. Часть из них назначена на должность. На завершающем этапе – собеседования с кандидатами на должности следователей территориальных управлений бюро. Нужно около месяца, чтобы завершить этот конкурс", – сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судья Баева пожаловалась на угрозы из-за отказа ее мужа, Трубы, назначить 27 кандидатов в руководство ГБР

По мнению директора ГБР, важным шагом для эффективной работы бюро является передача материалов полиграфа 27 победителей конкурса на руководящие должности, который проводила внешняя комиссия.

Среди остальных шагов, необходимых для ГБР, – внесение изменений в Закон Украины "О Государственном бюро расследований", завершение формирования территориальных управлений и получение помещения, соответствущего требованиям правоохранительного органа.

"Я понимаю, что не все пункты будут выполнены в ближайшее время. У нас нет возможности ждать – мы начнем работу с теми ресурсами, которые есть: без соответствующего помещения, оперативных подразделений и руководящего звена. Но с желанием доказать, что Государственное бюро расследований начнет работу как правоохранительный орган. Это произойдет в ноябре нынешнего года сразу после назначения на должности следователей территориальных управлений", – подчеркнул Труба.

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Источник: https://censor.net.ua/n3086930
 
 
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Не доверяю я этой шняге. Без западных контролеров. Карусель надоела.
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ну да а то все хабари та откаты мимо вас ....все судейским и прокурорским достается
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Не доверяю я этой шняге. Без западных контролеров. Карусель надоела.
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Шота мИне сдается что борьба с коррупцией такая же манечка как и построение кАмунизма в СССР. На этом деле не одно поколение борцунов обогатится.
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Столько правоохранительных структур наплодили...Где результаты их работы? ДБР почне роботу в листопаді після призначення слідчих. У нас немає можливості чекати, - Труба - Цензор.НЕТ 9216 Только бюджет пожирают, на своё содержание... ДБР почне роботу в листопаді після призначення слідчих. У нас немає можливості чекати, - Труба - Цензор.НЕТ 7835
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Вот за август зам. Луцыфера 480 тыс гривен себе нарисовал...............ну и остальные соответственно.
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- Паниковский бежал, спотыкался о сусликовые норки и падал, хватаясь руками за сухие коровьи блины. ..©
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ну да а то все хабари та откаты мимо вас ....все судейским и прокурорским достается
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ну и ладненько!
начнут то начнут... по ведомостям деньгу получать....
а вот сама работа+ результат... как всегда столкнется с непреодолимыми препятствиями
и не честными людьми.... потом это все выльется в борьбу за кресло, возню в дерьме и подозрениями в коррупции и взяточничестве... и куче-малой компромата от ревнивых антикоррупционеров из другого ведомства....
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Если бы был шанс на хотя бы 10% эффективность всех этих антикорупционных структур, то у нас бы все высшее правительство выехало из страны в срочном порядке.
А по факту это еще одни имитаторы бурной деятельности за бюджетные деньги, т.е. на наших шеях.
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Xотите сделать свoе телo кpaсивым как у спopтсменов? Знaкомый pаccказал как подкачать тело не ходя в тренажёрку и не сидя на изнурительных диетах, пoвеpьте этo сaмый инновациoнный и действенный спoсoб. вот мой pезультaт за две недели (извините за спам)! ---- http://urlcut.ru/blogdk
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГБР начнет работу в ноябре после назначения следователей. У нас нет возможности ждать, - Труба
 
 
 
 
 
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