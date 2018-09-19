 Воин 30-й ОМБр, экс-командир взвода в батальоне "Айдар" Максим Козуб был сбит автомобилем в Норвегии во время веломарафона. Ему нужна операция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала на странице в Facebook его жена Ольга Козуб. Приводим ее текст полностью.

"Друзья,

Только что поступил звонок из госпиталя в Тромсё.

Вкратце. У Максима перелом основания черепа со многими вытекающими проблемами.

Нужна операция, которую нельзя откладывать и стоимость которой 50000eur.

Госпиталь готов брать на стол завтра, если будут закрыты вопросы оплаты.

Транспортировка для операции в Украину невозможна самолетом и крайне нежелательна по земле по медицинским показаниям.

Ситуация со страховкой.

1. Спортивная страховка от организаторов гонки в Италии покрывает случай смерти спортсмена (дополнительные возможности организаторы сейчас выясняют)

2. Медицинская страховка, которую оформлял Максим, закончилась 2.09 (планировал закончить гонку раньше).

3. Полиция не нашла владельца авто, который сбил Максима и сбежал с места аварии. Поэтому покрытие за счет страхования от владельца авто (гражданская ответственность?) тоже под огромным вопросом.

Нужна ЛЮБАЯ финансовая (с возможным последующим возвратом, если закроются вопросы страховки)

Помощь с выходами на министерство иностранных дел, так как все контакты с консульством Украины в Норвегии не дали результата.

Правовая помощь по юридическим вопросам защиты гражданских прав в подобных ситуациях.

Счет в гривнях

5168 7573 1475 3114 Кононова Виктория Владимировна

в Евро:

5168 7572 9100 1057 Kononova Viktoriia

PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOGO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X

CORRESPONDENT ACCOUNT: 400 8867004 01

INTERMEDIARY BANK: Commerzbank AG Frankfurt am Main Germany

SWIFT CODE/BIC: COBADEFF

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Как сообщил на странице в Facebook глава Ассоциации велосипедистов Украины Богдян Лепявко, "Максим ехал 4-тысячный марафон через всю Европу, и в безопасной Норвегии его сбил водитель, который затем скрылся с места ДТП".

В Отделе менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Цензор.НЕТ сообщили следующее: "Мы в курсе этой ситуации. Мы направили поручение в письменном порядке и беседовали с консулом. То есть все, что можно было сделать с нашей стороны, мы сделали - прислали информацию, приложили заявление. Консул в Норвегии знает. Ее зовут Ирина Григорьевна (Вишневская-Черкас Ирина Григорьевна. - Ред.). Она знает, чем заниматься".

Отметим, Максим Козуб (позывной Тор) в 2014 году ушел добровольцем в батальон "Айдар". Был командиром взвода. После ранения и лечения вернулся в 30-ю ОМБр и служил в в/ч В 2731.