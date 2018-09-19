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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Норвегия (344) помощь (2902) украинцы (2885) Козуб (1)

 Воин 30-й ОМБр, экс-командир взвода в батальоне "Айдар" Максим Козуб был сбит автомобилем в Норвегии во время веломарафона. Ему нужна операция

Воин 30-й ОМБр, экс-командир взвода в батальоне "Айдар" Максим Козуб во время 4-тысячного веломарафона был сбит автомобилем в Норвегии. Ему нужна срочная операция.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала на странице в Facebook его жена Ольга Козуб. Приводим ее текст полностью.

"Друзья,
Только что поступил звонок из госпиталя в Тромсё.
Вкратце. У Максима перелом основания черепа со многими вытекающими проблемами.
Нужна операция, которую нельзя откладывать и стоимость которой 50000eur.
Госпиталь готов брать на стол завтра, если будут закрыты вопросы оплаты.
Транспортировка для операции в Украину невозможна самолетом и крайне нежелательна по земле по медицинским показаниям.
Ситуация со страховкой.
1. Спортивная страховка от организаторов гонки в Италии покрывает случай смерти спортсмена (дополнительные возможности организаторы сейчас выясняют)
2. Медицинская страховка, которую оформлял Максим, закончилась 2.09 (планировал закончить гонку раньше).
3. Полиция не нашла владельца авто, который сбил Максима и сбежал с места аварии. Поэтому покрытие за счет страхования от владельца авто (гражданская ответственность?) тоже под огромным вопросом.

Нужна ЛЮБАЯ финансовая (с возможным последующим возвратом, если закроются вопросы страховки)
Помощь с выходами на министерство иностранных дел, так как все контакты с консульством Украины в Норвегии не дали результата.
Правовая помощь по юридическим вопросам защиты гражданских прав в подобных ситуациях.

Счет в гривнях
5168 7573 1475 3114 Кононова Виктория Владимировна

в Евро:
5168 7572 9100 1057 Kononova Viktoriia
PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOGO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X

CORRESPONDENT ACCOUNT: 400 8867004 01

INTERMEDIARY BANK: Commerzbank AG Frankfurt am Main Germany
SWIFT CODE/BIC: COBADEFF

IBAN: UA453052990005168757291001057"

Воин 30-й ОМБр, экс-командир взвода в батальоне Айдар Максим Козуб был сбит автомобилем в Норвегии во время веломарафона. Ему нужна операция 01
Воин 30-й ОМБр, экс-командир взвода в батальоне Айдар Максим Козуб был сбит автомобилем в Норвегии во время веломарафона. Ему нужна операция 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нужна помощь на лечение воину Юрию Чернышенко (Муравей), награжденному орденом "За мужество" за подвиг под Иловайском. ФОТО

Как сообщил на странице в Facebook глава Ассоциации велосипедистов Украины Богдян Лепявко, "Максим ехал 4-тысячный марафон через всю Европу, и в безопасной Норвегии его сбил водитель, который затем скрылся с места ДТП".

В Отделе менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Цензор.НЕТ сообщили следующее: "Мы в курсе этой ситуации. Мы направили поручение в письменном порядке и беседовали с консулом. То есть все, что можно было сделать с нашей стороны, мы сделали - прислали информацию, приложили заявление. Консул в Норвегии знает. Ее зовут Ирина Григорьевна (Вишневская-Черкас Ирина Григорьевна. - Ред.). Она знает, чем заниматься".

Отметим, Максим Козуб (позывной Тор) в 2014 году ушел добровольцем в батальон "Айдар". Был командиром взвода. После ранения и лечения вернулся в 30-ю ОМБр и служил в в/ч В 2731.

Источник: https://censor.net.ua/n3086925
 
 
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Вот тебе и Европа. Получил травму и подыхай, если денег нет на операцию...
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Скорая помощь везде бесплатна, стоит внимательнее разобраться зачем просят наличные и на другую карточку. Расход ведь проконтролировать невозможно.
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В Украине так точно ты будешь подыхать если денег нет на нормальное лечение. Дадут список дорогущих лекарств и всего остального, включая копеечные бинты и пр и отбашлять немалую сумму врачу, иначе лечить будет студент. В отличии от Европы, в Украине тебе никто ничего не гарантирует, даже если ты заплатишь.
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И? Теперь ему легче от этого станет? Или 50 штук с неба упадет?
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Вот это еще "понравилось":

Помощь с выходами на министерство иностранных дел, так как все контакты с консульством Украины в Норвегии не дали результата.
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Козуб поехал без страховки кататься на велосипеде, жена Козуб, деньги на личную карточку собирает Кононова. Мда.
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Дезинформация.
Везде в Европе медицина делает всё и без страховки, если есть жизненные показания. В том числе срочные операции. Как только больного можно транспортировать на Родину - помощь прекращается. Если некому транспортировать - послеоперационный уход будут осуществлять за счёт благотворительных фондов.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВоин 30-й ОМБр, экс-командир взвода в батальоне "Айдар" Максим Козуб был сбит автомобилем в Норвегии во время веломарафона. Ему нужна операция
 
 
 
 
 
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