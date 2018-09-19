 Четверо детей и беременная женщина отравились на Волыни, один из малышей умер, - лабораторный центр Минздрава

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГУ "Волынский областной лабораторный центр МЗ Украины".

Отмечается, что среди пострадавших двое детей двух лет, двое детей четырех лет и беременная женщина. Все заболевшие члены двух семей из с. Боровно Камень-Каширского района и с. Рованцы Луцкого района.

"В связи с тяжестью состояния, двухлетний мальчик госпитализирован в реанимационное отделение Камень-Каширской центральной районной больницы, где в 05:15 часов 18.09.2018 г. умер (житель с. Рованцы Луцкого района). Еще один ребенок из этой семьи переведен для дальнейшего лечения в Волынскую областную инфекционную больницу. Всем больным установлен предварительный диагноз "пищевая токсикоинфекция", однако, рассматриваются и другие версии заболевания", - сказано в сообщении.

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С целью установления причин возникновения группового заболевания, врачами-эпидемиологами лабораторного центра начато эпидемиологическое расследование в очаге в с. Боровно Камень-Каширского района, а также в лечебных учреждениях по месту госпитализации больных.

В домашнем очаге на исследования отобраны пробы пищевых продуктов, питьевой воды, смывы с объектов внешней среды. Проведено бактериологическое обследование контактных лиц. Материал в работе. За контактными лицами установлено медицинское наблюдение.

Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.