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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (15415) Россия (70501) СНБО (3112)

 Решение СНБО о прекращении договора о дружбе с Россией вступило в силу

В "Урядовом курьере" обпуликовали соответствующий указ президента Украины Петра Порошенко.

Указ президента Украины Петра Порошенко о решении Совета национальной безопасности и обороны от 6 сентября 2018 года "О Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией" опубликован в среду в "Урядовом курьере", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно соответствующему указу, подписанному главой Украинского государства 17 сентября, он вступает в силу со дня его опубликования.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной был ратифицирован Верховной Радой в январе 1998 года. Документ закреплял принципы стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

Срок действия договора истекает 31 марта 2019 года.

Напомним, 28 августа Порошенко заявил, что Украина планирует расторгнуть договор о дружбе и сотрудничестве с РФ.

3 сентября он сообщил намерении до 30 сентября направить России соответствующее уведомление о прекращении договора.

6 сентября СНБО Украины поддержал инициативу президента Порошенко о непродлении Договора о дружбе, партнерстве и сотрудничестве с РФ на 10 лет. На заседании СНБО Президент уточнил, что Украина должна до 30 сентября уведомить Российскую Федерацию, что не будет продлевать действие Договора о дружбе и сотрудничестве между странами.

17 сентября президент Украины подписал указ "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 сентября 2018 "О Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией".

Источник: https://censor.net.ua/n3086917
 
   
 Топ комментарии
 
Как раз под конец каденции.Ловкач.
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твоя страна Расия.. твой през Хуйло
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Отрабатывали непредсказуемость траектории полета ракет.
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А прекращения торговли и работы кацапских банков в Украине будет?
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ну если ращгромите альфу и сбер - я поучаствую
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И Офшоренко-Мальдивский, которй пока ещё президент, свои Бизнеса закроет, налоги в паРашке платить не будет???
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просвети, с чего он там налоги платит?
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Вас убогих порохоботов на других темах хрен видно...Но вот только вашег Хозяина опускают, вы минстэцёвское лайно тут ка тут. Приказ и методичка.
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С 14 предприятий, посмотри в госреестре РФ предприятия с названием "Рошен".
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может назовешь хоть одно, кроие липецкой фабрики, на которую наложен арест без права продажи, чтобы курвам москальским было о чем врать
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Сейчас он сюда зайдет и вам ответит. Или вам лишь бы пузыри по воде разогнать? Рішення РНБО щодо припинення договору про дружбу з Росією набуло чинності - Цензор.НЕТ 7242
А можно сайтик, чтобы убедиться, что Порошенко до сих пор платит налоги в бюджет России? Спасибо огромное.
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https://xn--c1aea8akcddj.xn--p1ai/ пиши Рошен и будет тебе счастье
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скорее барыга-шулер. 4.5 года Украину разводит......
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твоя страна Расия.. твой през Хуйло
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порохобот это плохо. Путин Хуйло тебе на лоб! Решение СНБО о прекращении договора о дружбе с Россией вступило в силу - Цензор.НЕТ 5386
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Какая может быть дружба со страной-чикатилло?!!
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Вы правы. А вот бизнес партнёрство президента и его подельников может и будет.
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Три комментария - и все о Порошенко, прокси, нулевой - вердикт тролль.
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Давно надо было. А не перед выборами.
Хотя лучше поздно, чем никогда.
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Пока Крым не вернут в Украину никаких договоров вообще нельзя подписывать с раSSей.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРешение СНБО о прекращении договора о дружбе с Россией вступило в силу
 
 
 
 
 
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