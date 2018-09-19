 Решение СНБО о прекращении договора о дружбе с Россией вступило в силу

Указ президента Украины Петра Порошенко о решении Совета национальной безопасности и обороны от 6 сентября 2018 года "О Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией" опубликован в среду в "Урядовом курьере", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно соответствующему указу, подписанному главой Украинского государства 17 сентября, он вступает в силу со дня его опубликования.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной был ратифицирован Верховной Радой в январе 1998 года. Документ закреплял принципы стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

Срок действия договора истекает 31 марта 2019 года.

Напомним, 28 августа Порошенко заявил, что Украина планирует расторгнуть договор о дружбе и сотрудничестве с РФ.

3 сентября он сообщил намерении до 30 сентября направить России соответствующее уведомление о прекращении договора.

6 сентября СНБО Украины поддержал инициативу президента Порошенко о непродлении Договора о дружбе, партнерстве и сотрудничестве с РФ на 10 лет. На заседании СНБО Президент уточнил, что Украина должна до 30 сентября уведомить Российскую Федерацию, что не будет продлевать действие Договора о дружбе и сотрудничестве между странами.

17 сентября президент Украины подписал указ "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 сентября 2018 "О Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией".