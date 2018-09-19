 Главы стран ЕС соберутся в Зальцбурге: на повестке - безопасность, миграция и Brexit

Главы государств и правительств стран ЕС соберутся в среду вечером в Зальцбурге на неформальную встречу, которую принимает Австрия как председатель Совета ЕС. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В письме-приглашении европейским лидерам на этот саммит председатель Европейского совета Дональд Туск выделил три главные темы для обсуждения 19 и 20 сентября: миграция, внутренняя безопасность и Brexit.

Кроме того, он сообщил, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поделится информацией о ходе расследования по делу о покушении на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском городе Солсбери.

"Премьер-министр расскажет о выводах британских секретных служб. И это произойдет в четверг, когда будет обсуждаться внутренняя безопасность", – подтвердил журналистам во вторник в Брюсселе высокопоставленный чиновник ЕС, знакомя их на условиях анонимности с повесткой саммита.

Встреча начнется с рабочего ужина 28 европейских руководителей, в ходе которого они обсудят проблемы, связанные с миграцией.

"Председатель Туск хочет, чтобы был проявлен конструктивный подход, при котором каждое государство-член и все институты ЕС будут активно работать для поиска решения кризиса. Если мы будем работать конструктивным образом и совместно, мы сможем добиваться прогресса. Сегодня потоки мигрантов в Европу оцениваются на уровне, близком к состоянию до кризиса", – сказал собеседник СМИ.

Дебаты в среду завершатся обобщением премьер-министром Мэй хода переговоров по Brexit, что, по мнению источника, "поможет подготовить дискуссии на рабочем обеде в четверг" о выходе Великобритании из ЕС.

В сессии саммита в четверг по вопросам внутренней безопасности будут участвовать также все 28 европейских лидеров.

"Предстоит определить приоритеты по реформе Frontex (агентства ЕС по безопасности внешних границ – ред.). Есть предложение Европейской комиссии. Оно вызвало напряженность между государствами-членами. Есть различные элементы в этом предложении комиссии, чтобы улучшить мандат Frontex как для работы в ЕС, так и за его пределами, и увеличить существенным образом человеческие и технические ресурсы этого агентства", – сказал собеседник СМИ.

Европейские лидеры будут также обсуждать улучшение сотрудничества разведслужб и полиции стран ЕС. Туск предложит приступить к работе над более глобальной стратегией борьбы против перевозчиков нелегальных мигрантов.

Кроме того, в рамках обсуждения внутренней безопасности ЕС будет рассмотрено предложение Еврокомиссии по усилению кибербезопасности и защите избирательных процессов в Евросоюзе.

"Состоится неформальная дискуссия. Ее цель – дать "зеленый свет" подходу, предлагаемому комиссией", – объяснил европейский чиновник.