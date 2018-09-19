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 Украина ожидает от Москвы отказа от "выборов" на оккупированном Донбассе, - Ирина Геращенко

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе ожидает от представителей Российской Федерации публичного отказа от реализации сценария проведения "выборов" на оккупированных террористами территориях Донецкой и Луганской областей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала в Facebook представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ, первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Сегодня - заседание рабочих групп в Минске. Накануне украинские депутаты встретились с представителем ОБСЕ в ТКГ Мартином Сайдиком и обратили его особое внимание на недопустимость проведения любых фейковых выборов, не соответствующие украинскому законодательству, на территории ОРДЛО", - написала Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если мир, "нормандский формат" согласятся на выборы на оккупированном Донбассе, то это легализует "Л/ДНР", - Кучма

По ее словам, депутаты призвали посла Сайдика поднять вопросы недопустимости псевдовыборов в ноябре этого года на оккупированных территориях, и также заявили, что Украина ожидает и публичной реакции со стороны РФ относительно этих псевдовыборов, идущих вразрез с буквой и духом Минских соглашений и работающих на дестабилизацию ситуации и срыв мирных переговоров.

"Мы ожидаем от Москвы и ее представителей публичного осуждения "выборов" и публичного отказа от реализации кремлевского сценария. Ожидаем, что именно эта тема должна быть ключевой на ТКГ сегодня", - подчеркнула Геращенко.

Напомним, на 11 ноября 2018 года на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей террористі назначили "выборы" главарей и "депутатов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": По логике минских документов, "ДНР" и "ЛНР" должны исчезнуть. Так что организация там выборов - нелегитимное действие само по себе, - Волкер

Источник: https://censor.net.ua/n3086910
 
 
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Отрабатывает...ну и чтоб не забывали какая ОНА "полезная комсомолка". А то теневого бабла не получит и в Новой Чёрной амбарной книге не придётся расписываться как обычно.
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Наивность Ирки аж зашкаливает Украина ожидает от Москвы отказа от "выборов" на оккупированном Донбассе, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 5222
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скоріше це підтримка "переливання з пустого в порожнє" мінського договірника) Україна очікує від Москви відмови від "виборів" на окупованому Донбасі, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 5676
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Отрабатывает...ну и чтоб не забывали какая ОНА "полезная комсомолка". А то теневого бабла не получит и в Новой Чёрной амбарной книге не придётся расписываться как обычно.
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скоріше це підтримка "переливання з пустого в порожнє" мінського договірника) Україна очікує від Москви відмови від "виборів" на окупованому Донбасі, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 5676
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не фиг было прописывать в минских договорняках выборы и амнистию в лугандоне. Всё равно всё фейковое как и особый статус.
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минские договорняки позволили Украине выжить и выиграть время что бы практически с нуля создать и вооружить боеспособную армию.
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Какие нах выборы? Почти 2 млн местных сбежали от войны в Рашку, ещё столько же - в Украину, то есть большинсво тех кто там родился и вырос - не смогут принять участия в этих выборах. КТО КОГО и КАК там будет выбирать и решать судьбу этих земель, на которых сейчас война, бродят толпы неуправляемых орков с оружием и на танках "из шахт"?
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Украинская власть уже 4 года ожидает что-то от рашки, только бы самим ничего не делать и уповать на милость агрессора.
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Я думаю, что для деескалации отношений с Россией и как первый шаг к примирению мы должны передать, а Путин принять и подписать список лиц на территории Луганды, которые подлежат немедленной и безусловной ликвидации. После выполнения этого условия можно сесть за стол переговоров.
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Не будет никакого примирения и отношений пока последний кацап не уйдет с крыма. Да и потом не будет никаких отношений. Нужно официально в Конституции Украины закрепить что Расия вражеская страна.
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Ну что вы! Такого закреплять в Конституции никак нельзя. Сегодня враг, завтра в России изменится ситуация и что, нам снова собирать 300 депутатов? Итак над Петиной инициативой по закреплению в Конституции нашего стремления в НАТО в голос ржут юристы со всего мира.
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Изменится ситуация на Рашке? Ето как? Все кацапы сдохнут в один день? Потому что другого изминения ситуации я не вижу. И даже смена власти в кремле ситуацию не изменит. Так как кацапы всю историю мечтали уничтожить украинцев а Хуйло только ихнюю мечту начал воплощать в жизнь. Выберут на Рашке комунистов у тех вообще предвыборные лозунги что Украину нужно разбомбить ядерными бомбами и с етими лозунгами они набирают голосов даже больше чем партия Единая Расия.
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А разве не пох. что там и кого выбирают? Мне как то пох. что крысы в бочке делают. Главное чтобы не повылазили все равно потом их уничтожат. Или Ирка-Дырка хочет своего кандидата на дамбас отправить?
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Ожидайте... Маацква готовит "легитимное" правительство сепаров для переговоров с Украиной вместо себя.. При этом ожидает прихода Медведчука или Юли которая перепишет Конституцию с децентрализвцией для сепаров... И вот тогда раша впихнет лугандонное говно в границы Украины
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Если россия решила взять к себе смутьянов и мятежников -выборы будут обязательно, надо же от чего-то отталкиваться. Если же нет - спустят всё на тормозах, не впервой.
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Звідкіля вона знає що Україна чекає?
Я, наприклад, чекаю, що з кругляка будуть палі тесати, а не за кордон його гнати.
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Украина ожидает от Москвы отказа от "выборов" ....

Шо там ожидать. Эти же выборы не легитимны ...
Шо не будь а бы ляпнуть ...
Пустозвоны ...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина ожидает от Москвы отказа от "выборов" на оккупированном Донбассе, - Ирина Геращенко
 
 
 
 
 
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