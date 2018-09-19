 Украина ожидает от Москвы отказа от "выборов" на оккупированном Донбассе, - Ирина Геращенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала в Facebook представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ, первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Сегодня - заседание рабочих групп в Минске. Накануне украинские депутаты встретились с представителем ОБСЕ в ТКГ Мартином Сайдиком и обратили его особое внимание на недопустимость проведения любых фейковых выборов, не соответствующие украинскому законодательству, на территории ОРДЛО", - написала Геращенко.

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По ее словам, депутаты призвали посла Сайдика поднять вопросы недопустимости псевдовыборов в ноябре этого года на оккупированных территориях, и также заявили, что Украина ожидает и публичной реакции со стороны РФ относительно этих псевдовыборов, идущих вразрез с буквой и духом Минских соглашений и работающих на дестабилизацию ситуации и срыв мирных переговоров.

"Мы ожидаем от Москвы и ее представителей публичного осуждения "выборов" и публичного отказа от реализации кремлевского сценария. Ожидаем, что именно эта тема должна быть ключевой на ТКГ сегодня", - подчеркнула Геращенко.

Напомним, на 11 ноября 2018 года на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей террористі назначили "выборы" главарей и "депутатов".

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