 Украина ожидает от Москвы отказа от "выборов" на оккупированном Донбассе, - Ирина Геращенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала в Facebook представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ, первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.
"Сегодня - заседание рабочих групп в Минске. Накануне украинские депутаты встретились с представителем ОБСЕ в ТКГ Мартином Сайдиком и обратили его особое внимание на недопустимость проведения любых фейковых выборов, не соответствующие украинскому законодательству, на территории ОРДЛО", - написала Геращенко.
По ее словам, депутаты призвали посла Сайдика поднять вопросы недопустимости псевдовыборов в ноябре этого года на оккупированных территориях, и также заявили, что Украина ожидает и публичной реакции со стороны РФ относительно этих псевдовыборов, идущих вразрез с буквой и духом Минских соглашений и работающих на дестабилизацию ситуации и срыв мирных переговоров.
"Мы ожидаем от Москвы и ее представителей публичного осуждения "выборов" и публичного отказа от реализации кремлевского сценария. Ожидаем, что именно эта тема должна быть ключевой на ТКГ сегодня", - подчеркнула Геращенко.
Напомним, на 11 ноября 2018 года на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей террористі назначили "выборы" главарей и "депутатов".
Я, наприклад, чекаю, що з кругляка будуть палі тесати, а не за кордон його гнати.
Шо там ожидать. Эти же выборы не легитимны ...
Шо не будь а бы ляпнуть ...
Пустозвоны ...