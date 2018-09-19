 Спасатели ликвидировали масштабный пожар на территории картонного комбината в Житомире, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Пожар локализован в 13.40 (вторника. – Ред.) на площади 3 тыс. м кв. В 06:00 19 сентября пожар ликвидирован… В результате пожара выгорел внутри склад готовой продукции (бумага, лотки для яиц) на площади около 800 м кв и около 3 тыс. м кв кровли, спасены два цеха с оборудованием", - сказано в сообщении.

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Вместе с тем, пожарные проводят работы по проливанию и разбору конструкций кровли и здания. На месте происшествия продолжают работать 9 единиц пожарной техники и 37 спасателей.

Напомним, пожар на складе готовой продукции картонного комбината в Житомире начался 18 сентября в 11:20.