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 Спасатели ликвидировали масштабный пожар на территории картонного комбината в Житомире, - ГСЧС

Пожарным расчетам удалось ликвидировать пожар на складе готовой продукции картонного комбината в г. Житомир.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Пожар локализован в 13.40 (вторника. – Ред.) на площади 3 тыс. м кв. В 06:00 19 сентября пожар ликвидирован… В результате пожара выгорел внутри склад готовой продукции (бумага, лотки для яиц) на площади около 800 м кв и около 3 тыс. м кв кровли, спасены два цеха с оборудованием", - сказано в сообщении.

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Вместе с тем, пожарные проводят работы по проливанию и разбору конструкций кровли и здания. На месте происшествия продолжают работать 9 единиц пожарной техники и 37 спасателей.

Напомним, пожар на складе готовой продукции картонного комбината в Житомире начался 18 сентября в 11:20.

Источник: https://censor.net.ua/n3086907
 
 
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папір спалили((( і обкладинки)) для яєць?!
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Когда думал, что уже дно, но снизу постучали...

Рятувальники ліквідували масштабну пожежу на території картонного комбінату в Житомирі, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4568
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСпасатели ликвидировали масштабный пожар на территории картонного комбината в Житомире, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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