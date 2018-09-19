Авианосная группа ВМС США вошла в Средиземное море.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщенгии пресс-службы американских ВМС.
"Операции проводятся для продолжения поддержки союзников по НАТО, европейских и африканских стран-партнеров, партнеров по коалиции и интересов национальной безопасности США в Европе и Африке", - сказано в сообщении.
Помимо авианосца, который несет девять эскадрилий палубной авиации, в том числе вертолеты, в состав группы входят ракетный крейсер "Нормандия" и несколько ракетных эсминцев.
Командующий Шестым флотом США Лайза Франчетти отметила, что в ходе пребывания группы в Средиземноморье планируется отработать "весь спектр морских операций".
Не только у Рашки.
устанавліваются БЄЗДИМНИЄ паровиє котли... )))
эта тебе не баба 3 тысячелетия
лучше это следать мокшанам
В ЧМ постоянно эсминцы американские и британские дежурят. Этого более, чем достаточно.
Україна силами "попередників" зробила азовське море "внутрішнім" разом з росєєю.
Зараз бачу єдиний вихід -зробити Азовське море повністю НЕСУДОХІДНИМ.ВЗАГАЛІ.
НЕМАГНІТНІ КОНТАКтні Міни (без електричної частини)...
Так уже поступал Эрдоган. Так уже поступали США. Вчера так поступил Израиль.
Главное после того, как человек 600 кацапов покрошили в винегрет или разнесли в хлам аэродром, выразить сожаления или даже извиниться и выразить соболезнования. И тогда все пучком.
Хуйло тогда довольное вылазит в Роисе в телевизор и говорит "Видали!!! Они нас боятся - извиняются".
И роисянский быдляк у телеков такой: "Да. Мы заставили весь Мир с нами считаться".
Для доставки додаткових засобів авдіо ,фото,та відеофіксації доказів непричетності збиття Ізраїлем(Сирією,Турками,Сирійською опозицією) чергового літака РЕБ ВКС РФ....
Крім авіаносця, який несе дев'ять ескадрилій палубної авіації, зокрема гелікоптери, до складу групи входять ракетний крейсер "Нормандія" та кілька ракетних есмінців."
Всією цею силищою, в купі з іншими кораблями США на Середземному морі, включно з атомними субмаринами, яка називається 6-й флот США, командує адмірал ЛАЙЗА ФРАНЧЕННІ.
В США військовою силою, яка здатна за кілька хвилин знищити весь іржавий флот недоімперії, може керувати і керує жінка.
А украйонсько-постколоніальний билолохторат ніяк не може дотумкати, що й Україною теж повинна керувати жінка. Чому так повинно бути? Та хоча б тому, що всі штаноносці, які сиділи до того на пересидентській табуретці, обісрались з своїм керуванням з ніг до голови. Не було б біди, якби обісрались тільки вони самі, а то ж обдристали всю країну.