Авианосная группа ВМС США вошла в Средиземное море.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщенгии пресс-службы американских ВМС.

"Операции проводятся для продолжения поддержки союзников по НАТО, европейских и африканских стран-партнеров, партнеров по коалиции и интересов национальной безопасности США в Европе и Африке", - сказано в сообщении.

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Помимо авианосца, который несет девять эскадрилий палубной авиации, в том числе вертолеты, в состав группы входят ракетный крейсер "Нормандия" и несколько ракетных эсминцев.

Командующий Шестым флотом США Лайза Франчетти отметила, что в ходе пребывания группы в Средиземноморье планируется отработать "весь спектр морских операций".

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