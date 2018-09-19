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Все про:ВМС (546) США (14167) Средиземное море (34)

 Авианосная группа ВМС США вошла в Средиземное море

Авианосная ударная группа Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки во главе с атомным ударным авианосцем USS Harry S. Truman (CVN-75) вошла в акваторию Средиземного моря, планируя начать там ряд операций, направленных на поддержку союзников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщенгии пресс-службы американских ВМС.

"Операции проводятся для продолжения поддержки союзников по НАТО, европейских и африканских стран-партнеров, партнеров по коалиции и интересов национальной безопасности США в Европе и Африке", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 25 кораблей и 30 самолетов: РФ планирует военные учения в Средиземном море

Помимо авианосца, который несет девять эскадрилий палубной авиации, в том числе вертолеты, в состав группы входят ракетный крейсер "Нормандия" и несколько ракетных эсминцев.

Командующий Шестым флотом США Лайза Франчетти отметила, что в ходе пребывания группы в Средиземноморье планируется отработать "весь спектр морских операций".

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Источник: https://censor.net.ua/n3086905
 
   
 Топ комментарии
 
"Гарри Трумен" спрячется за "Кузей" и подставит его под удар.
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Махмуды ибн Иваны что-то попритихли...
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Щас ватные Кузю на буксирах подтянут! Авианосная группа ВМС США вошла в Средиземное море - Цензор.НЕТ 3705 Если конечно Барановозов на пути не встретят.
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Готовятся в ответ, как обычно, бомбить Воронеж.
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Ну Воронеж- не Воронеж, а пару-тройку своих недо-летающих пепелацов опять собьют или утопят - всему миру на устрашение... "бей своих - что бы чужие боялись".
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Щас ватные Кузю на буксирах подтянут! Авианосная группа ВМС США вошла в Средиземное море - Цензор.НЕТ 3705 Если конечно Барановозов на пути не встретят.
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"Гарри Трумен" спрячется за "Кузей" и подставит его под удар.
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Как вариант! Хотя скорее израильская моторная лодка.
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Ага. Счас. Цапосми у себя выдают там такие заголовки, что диву даёшься. Пишут, что американцы в шоке от мощи параши в Средиземном море. Все генералы Америки трясутся и не знают куда тикать если шо.
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Начнут палить со всех С-200, 300, 400, пока не угробят друг дружку.
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А большая часть российских заводов захвачена еще у Германии в 1945. У Рашки своего ничего нету.
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Что не захвачено, построено американцами в 30-х.
Не только у Рашки.
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КУЗЯ.ідьот модернізація.
устанавліваются БЄЗДИМНИЄ паровиє котли... )))
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Судя по тому, что его подняли в док, новые котлы уже загрузили. Были фото шпионские
Авіаносна група ВМС США увійшла в Середземне море - Цензор.НЕТ 7048
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Видишь ли, в современном мире уже мало решает - новый твой пулемёт "Максим" или ржавый и изношенный, если он всё равно образца 1900-х годов...
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Мало, но решает. Конечно лучше атомный котёл, но англичане, например, в целях экономии на 2-х своих новых авианосцах от него отказались. А кацапы в тех же целях вообще не строят корабли больше фрегата, но клепают атомные подлодки и ледоколы, что тоже вполне оправдано.
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Принцип тот же Только американцы греют воду в котлах ураном, а кацапьё - мазутом.
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Пускай теперь так и плавает. Причем, именно плавает, а не ходит, ибо оно не корабль.
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кацяпи, памперси) поміняли?! і нових поставок памперсів вимагають?!
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Да прибавится слушателей творчества хора александрова!
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Намечается очередная порка двоечников не выучивших уроки.
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серезная тетя
эта тебе не баба 3 тысячелетия Авианосная группа ВМС США вошла в Средиземное море - Цензор.НЕТ 7977
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интересно. а в рашке на такой должности у нее бы очело и губы были бы полностью развальцованы, как у поклонской, а командовали люди о котрых бы люди о которых мало кто знал
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Судячи по очах - у клімаксі. Такі стервозні - міняють ланшафт і архітектуру одним залпом...
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раньше во времена Холодной войны в Средиземном море в составе 6-ого Флота постоянно находилась хотя бы одна АУГ . так что это нормальная практика
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И разве это не прекрасно?!! Аж сердце млеет в восторге!
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ты смотри не останови его от восторга
лучше это следать мокшанам
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Пора бы уже какой-нибудь похожей ударной группе войти в Керченский пролив...
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До Новоросийска, Керченского моста и прочего дерьма легко з Средиземного, и ракетами, и беспилотниками.... Авіаносна група ВМС США увійшла в Середземне море - Цензор.НЕТ 3455
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Шо таким исполинам делать в той калюже?

В ЧМ постоянно эсминцы американские и британские дежурят. Этого более, чем достаточно.
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давайте будемо реалістами..
Україна силами "попередників" зробила азовське море "внутрішнім" разом з росєєю.

Зараз бачу єдиний вихід -зробити Азовське море повністю НЕСУДОХІДНИМ.ВЗАГАЛІ.

НЕМАГНІТНІ КОНТАКтні Міни (без електричної частини)...
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Интересно, шо Роися сделает, если ее группировку в Сирии просто обнулят? Авіаносна група ВМС США увійшла в Середземне море - Цензор.НЕТ 695 Ну не то, шоб специально, а как-то по недоразумению выпилят вместе с Хезболлой, например.
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Я уже в целом даже понял рецепт успеха.
Так уже поступал Эрдоган. Так уже поступали США. Вчера так поступил Израиль.

Главное после того, как человек 600 кацапов покрошили в винегрет или разнесли в хлам аэродром, выразить сожаления или даже извиниться и выразить соболезнования. И тогда все пучком.

Хуйло тогда довольное вылазит в Роисе в телевизор и говорит "Видали!!! Они нас боятся - извиняются".
И роисянский быдляк у телеков такой: "Да. Мы заставили весь Мир с нами считаться".
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Можно просто сказать, это не мы, это сирийское народное ополчение, купившее тамагавков в военторге за углом.
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Трамп скажет, что это грустно. Путин, что это стечение обстоятельств, случайность. И многоуважаемый Израиль не виноват, а США и подавно.
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Та ничего не зделает. Санкции введёт против Белорусии .
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Конфліктуйте і не робіть компромісів зі злом, служіть не лише собі і робіть рішення так, наче більше нема ні від кого цього очікувати. Візьміть відповідальність за все, що відбувається навколо, і не чекайте, що це зробить хтось інший. (с)
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Авианосная группа ВМС США вошла в Средиземное море.

Для доставки додаткових засобів авдіо ,фото,та відеофіксації доказів непричетності збиття Ізраїлем(Сирією,Турками,Сирійською опозицією) чергового літака РЕБ ВКС РФ.... Авіаносна група ВМС США увійшла в Середземне море - Цензор.НЕТ 5431
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Так розумію, щоб більше ефок під хвіст ілам залазили. Чи як?
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да и Польша просит американцев к себе на постой.....еще бы в акваторию Черного с Азовским зашли для обеспечения безопасности....
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Фуганите еще один самолет козломордых. Чем больше этих тварей подыхает, тем чище воздух.
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руззьге кловуны грозно ответили на заход авианосной группы ВМС США в Средиземное море и даже пригрозили пальчиком :Авіаносна група ВМС США увійшла в Середземне море - Цензор.НЕТ 2148
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"Авіаносна ударна група Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки на чолі з атомним ударним авіаносцем USS Harry S. Truman (CVN-75) увійшла в акваторію Середземного моря, плануючи почати там низку операцій, спрямованих на підтримку союзників.
Крім авіаносця, який несе дев'ять ескадрилій палубної авіації, зокрема гелікоптери, до складу групи входять ракетний крейсер "Нормандія" та кілька ракетних есмінців."

Всією цею силищою, в купі з іншими кораблями США на Середземному морі, включно з атомними субмаринами, яка називається 6-й флот США, командує адмірал ЛАЙЗА ФРАНЧЕННІ.
В США військовою силою, яка здатна за кілька хвилин знищити весь іржавий флот недоімперії, може керувати і керує жінка.
А украйонсько-постколоніальний билолохторат ніяк не може дотумкати, що й Україною теж повинна керувати жінка. Чому так повинно бути? Та хоча б тому, що всі штаноносці, які сиділи до того на пересидентській табуретці, обісрались з своїм керуванням з ніг до голови. Не було б біди, якби обісрались тільки вони самі, а то ж обдристали всю країну.
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