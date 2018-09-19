 Трансформация "Укрзализныци" привела к хаосу на рынке ж/д перевозок, - ArcelorMittal

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом во вторник в Киеве на конференции Global Outlook 2018 Европейской бизнес ассоциации заявил генеральный директор предприятий ArcelorMittal в Украине и Казахстане Парамжит Калон (Paramjit Kahlon).

"Ситуация с "Укрзализныцей" за год ухудшилась. Компания находится в состоянии трансформации, но эта трансформаия привела к хаосу. Наши отправления сократились на 25%, и мы не знаем, как это остановить, как работать в следующем году", - сказал он.

По словам Калона, компании удалось реализовать лишь треть ее планов по отправке концентратов в страны Восточной Европы.

"Наша цель была ежемесячно отправлять 300 тыс. тонн, но мы отправляем всего треть – около 100 тыс. тонн", - отметил он.

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Кроме того, гендиректор ArcelorMittal подчеркнул отсутствие согласованности в работе руководства "Укрзализныци" в головном офисе и на местах. При этом бизнесу чаще всего приходится иметь дело именно с руководством местных филиалов, "которым все равно, кто ими руководит".

"У нас есть 100 собственных локомотивов, много вагонов. Мы бы хотели, чтобы они ездили, но нам это не разрешили. Не было согласия по поводу этого вопроса с региональным руководством "Укрзализныци", - заявил Калон.

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Он также отметил, что сейчас ArcelorMittal находится под давлением, в том числе из-за приближения выборов.

"С приближением выборов хаоса становится все больше. Как только правительство приходит ко власти - коррупция снижается. Но сейчас, опять же, кривая идет вверх. И все - как коты, которых чего-то лишают: царапаются, кусаются и надеются, что правительство не будет вмешиваться. Все инспекции сейчас на своем пике. Мы сейчас под большим давлением, чем раньше", - описал представитель ArcelorMittal текущую ситуацию.

При этом он отметил, что крупные инвесторы не ощущают поддержки со стороны украинской власти.

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Среди проблем, стоящих на сегодняшний день перед инвесторами, гендиректор ArcelorMittal назвал острую необходимость в реформировании трудового и налогового законодательства, отток кадров за рубеж, завышенную плату за аренду земли.

По словам Калона, компания вложила в Украину с учетом покупки "Криворожстали" около $10 млрд, поэтому она "не убежит", однако в такой ситуации вложенные средства расходуются неэффективно, планы модернизации откладываются, а потенциальные инвесторы в страну занимают выжидательную позицию.

Как сообщалось, ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (Днепропетровская обл.) резко выступает против повышения так называемой "инфраструктурной составляющей тарифов" за пользование вагонами.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".