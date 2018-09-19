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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Газ (8914) ГТС (884) Норвегия (344) Гройсман (4310) Северный поток (337) Трьоен (1)

 Альтернативой проекту "Северный поток-2" может стать совместное управление украинской ГТС, - Гройсман на встрече с главой парламента Норвегии Трьоен

Весь демократический мир вместе с Украиной не имеет права закрывать глаза на существующие вызовы и глобальные проблемы, особенно те, которые возникают в энергетической сфере.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с Президентом Стортинга (Парламента) Норвегии Тоне Вильхельмсен Трьоен. Это первый визит главы норвежского парламента в Киев и уже третий визит высокопоставленных чиновников Норвегии в Украину за последние три недели.

"Нам надо усиливать связи между правительствами и парламентами. В 2017-2018 годах мы наблюдаем рост торговли. И потенциал наших отношений также большой", - сказал Владимир Гройсман.

"Это уже третий визит официальных лиц Норвегии за последние три недели. И это для меня большая честь - побывать в Украине и встретиться с вами. Мы привезли с собой сильную делегацию - это три политические партии нашего Парламента. И этим мы подчеркиваем нашу поддержку процесса реформ и борьбы, которую Украина продолжает вести против российской агрессии", - отметила со своей стороны Трьоен.

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Гройсман поблагодарил Норвегию за постоянную поддержку украинского суверенитета и вопросов безопасности. Однако контекст безопасности, отметил премьер, распространяется не только на оборонные инициативы, но и на экономическую и, что особенно важно, энергетическую плоскость.

"Для нас очень важно, чтобы демократический мир был устойчивым в защите демократии и норм международного права. И в этом контексте важный вопрос - проект "Северный поток-2". Мы говорим всему миру - не верьте гарантиям России. Вы не назовете никакой гарантии России, которую бы она выполняла сегодня. Будапештский меморандум, последние решения Стокгольмского арбитража по газовым контрактам ... Это не выполняется. И мы обеспокоены тем, что проект (строительства газопровода) продвигается. И призываем все страны открыть глаза и посмотреть на угрозу, которая приближается. Нашим преемникам мы должны передавать страны сильнее, а не слабее. Мы не имеем права закрывать глаза на такие глобальные проблемы, - сказал Гройсман. - И мы говорим об альтернативе - совместном управлении украинской ГТС. Она надежна. Так мы все будем независимы".

Глава Правительства также подчеркнул, что анализ ситуации и совместные действия могут предотвратить угрозу российского монополизма.

"Мы слышим все ваши замечания, - сказала глава парламента Норвегии. - И мы поддерживаем мнение о том, что транзитная роль Украины должна сохраниться".

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Гройсман поблагодарил за такую ​​позицию и отметил, что Украина сейчас переживает процесс трансформации, реализует сразу несколько очень важных реформ - от образования и медицины до децентрализации и борьбы с коррупцией.

"Мы управляем этими процессами одновременно", - подчеркнул он.

В свою очередь Глава норвежского парламента заверила, что Норвегия готова быть полезной для Украины как в энергетических вопросах, так и вопросах реформ, которые сейчас происходят в Украине и очень важны, учитывая экономическое развитие страны.

Источник: https://censor.net.ua/n3086899
 
 
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Грося правильные вещи делает, хотя всё это должно было сделано ещё в 90-х. Скажите спасибо Тимошонке и прочим газовым принцам с принцесами.
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Ага альтернативой проекту "Северный поток-2" может стать совместное управление Украиной... чего мелочиться придурок.
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Скромно якось.
Чому не спільне управління "Nordstream-2"?
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Грося правильные вещи делает, хотя всё это должно было сделано ещё в 90-х. Скажите спасибо Тимошонке и прочим газовым принцам с принцесами.
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Это правда . СП с европейскими газовыми компаниями сейчас бы гарантировало транзит газа . Но никому из папередников не хотелось делиться с европейцами прибылью от транзита , а сейчас уже поздно . !.

Это тот случай когда - жадность фраера сгубила . .
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ну знаете, альтернатива прозвучала, хотя меня здесь убеждали что таковой нет, а там пускай думают из каких таких выбирать выгоднее не в фин, а в политаспекте.
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а РосУкрЭнерго что не Европейская компания ?

не будь наивным что барыги отдадут какой то публичной, известной европейской компании
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Если только в это управление не влезут козломордые.
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У них є куди влізти і не вилазити - "Сила Сибири" и "Северный поток-2".
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оно то конечно правильно , только что мы по ней гонять будем Альтернативой проекту "Северный поток-2" может стать совместное управление украинской ГТС, - Гройсман на встрече с главой парламента Норвегии Трьоен - Цензор.НЕТ 3012
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Видать, идея шефства над донбасскими городами не встретила поддержки у норвегов... Теперь можно ГТС торгануть, пока она еще хоть что-то стоит...)))
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Так чего вы тянете до полседнего? Вцепились в эту трубу как жлобы, ни себе ,ни людям. Давно ее нужно было отдать в коцессию странам ЕС.
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Тут торопиться не надо...))) Им, естественно, лучше рулить и стричь бабло с нее единолично... Не будь СП2, никто бы совместное управление предлагать не стал - просто голый расчет, что-то лучше чем ничего....
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об этом уже четвертый год болтают в Раде, но наши жлобы не хоят. Доят трубу до последнего...
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Ага альтернативой проекту "Северный поток-2" может стать совместное управление Украиной... чего мелочиться придурок.
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Допустим мой сосед выращивает арбузы и возит их на продажу по дороге, которая проходит через моё поле. Платит мне неплохие денежки просто за то, что ездит по моей грунтовой дороге.

И тут сосед решил вдоль реки (и в обход моего поля) построить асфальтированную дорогу и денег мне не платить.

Вопрос для школьников: становится ли покупатель резко зависимым от поставок арбузов только из-за этой новой дороги? Как пояснить покупателю, что теперь он станет зависимым, а с моей дорогой (мздой) он был свободен?
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ответ: Возить товар по дороге, тем более что она уже построена, безопасней и не загаживает речку.
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Но мой сосед не хочет мне платить. Даже наоборот говорит: не хочу загаживать твоё прекрасное поле, пусть на нём растёт чистая-природная кукуруза.

Причём тут зависимость от поставщика?
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от твоего соседа ничего на зависит, пакупатель всегда прав. Может найти другие арбузы...
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Сосед стал гадить на твое поле, сжигает кукурузу, отодвигает разграничительные столбики и говорит что восстанавливает историческую справедливость.
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Вы упустили несколько дополнительных переменных. Сосед стал выбрасывать свой мусор на поле через которое возит арбузы и грозится выбрасывать еще больше, но еще этого не делает пока не построена объездная дорога. Хозяин поля вместе с покупателем хотят образумить агрессивного супостата так как понимают, что простыми уговорами тут не обойтись.
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Так сосед построит объездную дорогу и вообще перестанет мусор выбрасывать на моё поле. Потому что ездить перестанет. Т.е. я в прямой выгоде от новой дороги?
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Скромно якось.
Чому не спільне управління "Nordstream-2"?
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Пока что его нужно построить... Думаю, как и в случае с крымским мостом, некоторые украинские фирмы уже хотят подключиться к строительству... А потом, когда все вылезет наружу, СП2 будет подаваться как фундаментальный инструмент победы над кацапстаном....)))
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Это надо было с Беларусью делать еще в 1992 году
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вони би написали/сказали скільки, крім 3 лярдів, що йде Україні, мають учильники) України...
тема про потік-2)), важлива, але не відволікає це від чогось ще?!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАльтернативой проекту "Северный поток-2" может стать совместное управление украинской ГТС, - Гройсман на встрече с главой парламента Норвегии Трьоен
 
 
 
 
 
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