 Альтернативой проекту "Северный поток-2" может стать совместное управление украинской ГТС, - Гройсман на встрече с главой парламента Норвегии Трьоен

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с Президентом Стортинга (Парламента) Норвегии Тоне Вильхельмсен Трьоен. Это первый визит главы норвежского парламента в Киев и уже третий визит высокопоставленных чиновников Норвегии в Украину за последние три недели.

"Нам надо усиливать связи между правительствами и парламентами. В 2017-2018 годах мы наблюдаем рост торговли. И потенциал наших отношений также большой", - сказал Владимир Гройсман.

"Это уже третий визит официальных лиц Норвегии за последние три недели. И это для меня большая честь - побывать в Украине и встретиться с вами. Мы привезли с собой сильную делегацию - это три политические партии нашего Парламента. И этим мы подчеркиваем нашу поддержку процесса реформ и борьбы, которую Украина продолжает вести против российской агрессии", - отметила со своей стороны Трьоен.

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Гройсман поблагодарил Норвегию за постоянную поддержку украинского суверенитета и вопросов безопасности. Однако контекст безопасности, отметил премьер, распространяется не только на оборонные инициативы, но и на экономическую и, что особенно важно, энергетическую плоскость.

"Для нас очень важно, чтобы демократический мир был устойчивым в защите демократии и норм международного права. И в этом контексте важный вопрос - проект "Северный поток-2". Мы говорим всему миру - не верьте гарантиям России. Вы не назовете никакой гарантии России, которую бы она выполняла сегодня. Будапештский меморандум, последние решения Стокгольмского арбитража по газовым контрактам ... Это не выполняется. И мы обеспокоены тем, что проект (строительства газопровода) продвигается. И призываем все страны открыть глаза и посмотреть на угрозу, которая приближается. Нашим преемникам мы должны передавать страны сильнее, а не слабее. Мы не имеем права закрывать глаза на такие глобальные проблемы, - сказал Гройсман. - И мы говорим об альтернативе - совместном управлении украинской ГТС. Она надежна. Так мы все будем независимы".

Глава Правительства также подчеркнул, что анализ ситуации и совместные действия могут предотвратить угрозу российского монополизма.

"Мы слышим все ваши замечания, - сказала глава парламента Норвегии. - И мы поддерживаем мнение о том, что транзитная роль Украины должна сохраниться".

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Гройсман поблагодарил за такую ​​позицию и отметил, что Украина сейчас переживает процесс трансформации, реализует сразу несколько очень важных реформ - от образования и медицины до децентрализации и борьбы с коррупцией.

"Мы управляем этими процессами одновременно", - подчеркнул он.

В свою очередь Глава норвежского парламента заверила, что Норвегия готова быть полезной для Украины как в энергетических вопросах, так и вопросах реформ, которые сейчас происходят в Украине и очень важны, учитывая экономическое развитие страны.