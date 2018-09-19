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Все про:КГГА (2078) Киев (16485) штрафы (692) экология (1012)

 За сжигание листьев нарушителей ждут штрафы от 340 до 1700 грн, - КГГА

Управление экологии и природных ресурсов КГГА напоминает, что сжигание листьев чрезвычайно вредным для здоровья людей и экологического состояния города и является прямым нарушением ряда норм действующего законодательства, влечет наложение административных штрафов от двадцати (340 грн) до восьмидесяти (1360 грн ) необлагаемых доходов граждан.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщили в Управлении.

"При сгорании одной тонны растительных остатков в воздух высвобождается около 9 кг микрочастиц дыма. Вместе с дымом в воздух высвобождаются пестициды и радионуклиды, накопленные растениями в течение года. Нередко вместе с листьями горит мусор, что вызывает еще мощнее загрязнения атмосферного воздуха. Сжигание листьев в Киеве запрещено Правилами благоустройства города. Поэтому мы призываем киевлян и соответствующие службы предотвращать сжигание листьев не только в парках и скверах, а и на придомовых территориях, ведь в тлеющих без доступа кислорода листьях выделяется бензопирен, что может вызвать у человека раковые заболевания", - отметил начальник Управления экологии и природных ресурсов Андрей Малеванный.

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Сжигание растительных остатков представляет существенную угрозу природе: с листьями сгорают зимующие полезные насекомые, разрушается почвенный покров, происходит обеднение почвы; уничтожаются семена и корни травянистых растений; повреждаются нижние части деревьев и кустов и верхние части их корней; в 2-4 раза возрастает промерзание почвы.

В соответствии со ст. 152 КУоАП, сжигание растительных остатков является прямым нарушением ряда правил в сфере благоустройства населенных пунктов и влекут за собой наложение штрафа на граждан от двадцати (340 грн) до восьмидесяти (1360 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц, граждан - субъектов предпринимательской деятельности - от пятидесяти (850 грн) до ста (1700 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан.

Источник: https://censor.net.ua/n3086898
 
   
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там не тільки поліцію) по цьому напрямку)) треба створювати,
і відповідно)) - плокулатулу! За сжигание листьев нарушителей ждут штрафы от 340 до 1700 грн, - КГГА - Цензор.НЕТ 7992
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Когда коту нех делать, он лижет ...
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всетаки))) наша влада найкраща!!! все знає, про все турбується!!!
"Сжигание растительных остатков представляет существенную угрозу природе: с листьями сгорают зимующие полезные насекомые, разрушается почвенный покров, происходит обеднение почвы; уничтожаются семена и корни травянистых растений; повреждаются нижние части деревьев и кустов и верхние части их корней; в 2-4 раза возрастает промерзание почвы Источник:https://censor.net.ua/n3086898"

За сжигание листьев нарушителей ждут штрафы от 340 до 1700 грн, - КГГА - Цензор.НЕТ 5793
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всетаки))) наша влада найкраща!!! все знає, про все турбується!!!
"Сжигание растительных остатков представляет существенную угрозу природе: с листьями сгорают зимующие полезные насекомые, разрушается почвенный покров, происходит обеднение почвы; уничтожаются семена и корни травянистых растений; повреждаются нижние части деревьев и кустов и верхние части их корней; в 2-4 раза возрастает промерзание почвы Источник:https://censor.net.ua/n3086898"

За сжигание листьев нарушителей ждут штрафы от 340 до 1700 грн, - КГГА - Цензор.НЕТ 5793
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возрастает промерзание почвы? так их и убирать значит низя? )
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не знаю), я не про це, листя прибирають чи ні, важливо, що це зкатано) з шкільного підручника, ітд)))
могли би просто написати - про заборону зпалювання листя в місті - все крапка! За спалювання листя на порушників чекають штрафи від 340 до 1700 грн, - КМДА - Цензор.НЕТ 277
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А комашок і всяких кузок і справді шкода. Особливо, коли якісь недоумки підпалюють цілий масив.
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Сжигать придурков вместе с листьями, когда уже совковое быдло перестанет сжигать листья?
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Срочно создать подразделение ментов по этому вопросу и штрафованию!
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там не тільки поліцію) по цьому напрямку)) треба створювати,
і відповідно)) - плокулатулу! За сжигание листьев нарушителей ждут штрафы от 340 до 1700 грн, - КГГА - Цензор.НЕТ 7992
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майже в кожному місті чи пгт є екологічна поліція яка ніколи не помічає що жгуть всяку химію. в 5 вони йдуть додому і в 6 всі починають сжигати пластик та інше. так і живуть. а потім в 30 років у людей раки по країні.
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Листья собрать, покрасить в зелёный цвет, и нитками привязать обратно на деревья.
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Т.е. за сжигание 30 литров бензина на 100 километро одним евроблобляхером и выбрасыванием этого дерьма в воздух перед мэрией ему ничего. А за уборку листьев штраф?
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во во за выхлопы после еды то же надо, это такой многолимонный рынок За спалювання листя на порушників чекають штрафи від 340 до 1700 грн, - КМДА - Цензор.НЕТ 973 ... и до сих пор бесплатный За спалювання листя на порушників чекають штрафи від 340 до 1700 грн, - КМДА - Цензор.НЕТ 6615
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такі так. треба ввести жорстки норми вихлопів щоб зменьшити епідемію ракових та інших захворювань.
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А убирать листья в парках - это вообще совдепия и распил бабла.
Листья греют корни деревьев зимой, весной не позволяют болоту сходить на дороги и становятся удобрением.
В нормальных странах листья не убирают.
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А что люди сжигают в твёрдотоплевных котлах ,которые так рекламирует правительство?У нас зимой такая вонь стоит по улице от них и главное что из трубы у каждого цвет дыма разный.Но сто процентов,куда тем бедным листьям до сотни тысяч этих котлов.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиЗа сжигание листьев нарушителей ждут штрафы от 340 до 1700 грн, - КГГА
 
 
 
 
 
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