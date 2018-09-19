 За сжигание листьев нарушителей ждут штрафы от 340 до 1700 грн, - КГГА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщили в Управлении.

"При сгорании одной тонны растительных остатков в воздух высвобождается около 9 кг микрочастиц дыма. Вместе с дымом в воздух высвобождаются пестициды и радионуклиды, накопленные растениями в течение года. Нередко вместе с листьями горит мусор, что вызывает еще мощнее загрязнения атмосферного воздуха. Сжигание листьев в Киеве запрещено Правилами благоустройства города. Поэтому мы призываем киевлян и соответствующие службы предотвращать сжигание листьев не только в парках и скверах, а и на придомовых территориях, ведь в тлеющих без доступа кислорода листьях выделяется бензопирен, что может вызвать у человека раковые заболевания", - отметил начальник Управления экологии и природных ресурсов Андрей Малеванный.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жители села Подгорцы пытаются остановить техногенную катастрофу

Сжигание растительных остатков представляет существенную угрозу природе: с листьями сгорают зимующие полезные насекомые, разрушается почвенный покров, происходит обеднение почвы; уничтожаются семена и корни травянистых растений; повреждаются нижние части деревьев и кустов и верхние части их корней; в 2-4 раза возрастает промерзание почвы.

В соответствии со ст. 152 КУоАП, сжигание растительных остатков является прямым нарушением ряда правил в сфере благоустройства населенных пунктов и влекут за собой наложение штрафа на граждан от двадцати (340 грн) до восьмидесяти (1360 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц, граждан - субъектов предпринимательской деятельности - от пятидесяти (850 грн) до ста (1700 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан.