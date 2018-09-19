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Все про:КНДР (491) соглашение (1056) Южная Корея (115)

 Северная Корея решила полностью демонтировать ракетный и ядерный полигоны

Пхеньян принял решение об окончательном демонтаже ракетного полигона "Тончханн", говорится в совместном заявлении итогам межкорейского саммита.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, заявление было подписано лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

В документе отмечается, что Северная Корея готова допустить на полигон иностранных наблюдателей для контроля.

КНДР планирует демонтировать ядерный реактор в Йонбене в соответствии с доверенностями с Соединенными Штатами, говорится в заявлении.

Демонтаж ядерного реактора в Йонбене предусмотрен договоренностями по денуклеаризации Корейского полуострова, достигнутыми на июньской встрече лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в Сингапуре.

По словам Мун Чжэ Ина, два корейских государства впервые договорились о конкретных шагах в области денуклеаризации, Северная Корея также согласилась устранить "все источники конфликтов" на Корейском полуострове. Стороны подтвердили готовность к активным усилиям по превращения Корейского полуострова в "свободную от ядерного оружия зону мира".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ким Чен Ын написал Трампу: просит о встрече

Соглашение, предусматривающее снижение напряженности и рисков военных столкновений, подписанное министрами обороны двух Корей, предусматривает ряд конкретных мер в этой области.

В частности, достигнута договоренность о создании в Желтом море буферной зоны, в которой не будут проводиться артиллерийские стрельбы и военно-морские учения.

В районе демаркационной линии, разграничивающей два государства, будет создана зона свободная он наземных военных учений и артиллерийских стрельб.

Для предотвращения столкновений воздушных судов документ предусматривает создание полетной зоны.

Стороны сократят количество пограничных постов.

Стороны достигли договоренностей по ряду вопросов двухсторонних отношений.

В частности, до конца 2018 года стороны договорились начать работы по соединению железных и автомобильных дорог на западе и востоке.

Лидеры КНДР и Южной Кореи договорились о формировании единой корейкой команды для участия в в Олимпийских играх и сотрудничестве в области совместного проведения Олимпиады 2032 года

Ким Чен Ын заявил, что для дальнейшего развития отношений между двумя государствами согласен посетить Сеул в ближайшее время.

Ранее представитель администрации президента Южной Кореи сообщил журналистам, что в повестку переговоров лидеров включены три главные темы: улучшение и развитие межкорейских отношений, продвижение переговоров по денуклеаризации между Северной Кореей и США, а также снижение уровня военной напряженности и предотвращение угрозы войны между Югом и Севером Корейского полуострова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин передал Ким Чен Ыну секретное послание

Мун Чжэ Ин перед отлетом в Пхеньян заявил: "Мой визит с Северную Корею будет иметь большое значение, если он сможет привести к возобновлению диалога Северная Корея-США".

Во вторник Ким Чен Ын поблагодарил Мун Чжэ Ина за усилия по налаживанию контактов с президентом США Дональдом Трампом и проведение первого северокорейско-американского саммита.

Ранее, как сообщалось, лидер КНДР направил Д.Трампу послание с предложением о проведении второй встречи.

Источник: https://censor.net.ua/n3086896
 
   
 Топ комментарии
 
Ну и слава Богу, хоть одна проблема в мире, возможно, решена.
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Осталось только Меморандум о признании границ и дружбе подписать.
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Я то думаю что его не слышно в последнее время (генералов с гранатометов не расстреливает, музыкантов тоже, ракет по Японии не запускает....) Ким видать наигрался в бога и заскучал, скучно ему сидеть безвылазно к корейском Мухосранске, максимум что может сделать - слетать отдохнуть в расейский Мухосранск
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да не слился, просто раньше хуйло финансировало и снабжало всем необходимым для ракетных игрушек этого дибила, но лафа закончилась в расее самой уже жрать нечего, поэтому всё порежется на металл и обменяется на рис.
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видно совсем жрать стало нечего.
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Осталось только Меморандум о признании границ и дружбе подписать.
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Ну посмотрим как это решение будет выполняться... Ким уже много чего обещал, но мало делал)
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Ну и слава Богу, хоть одна проблема в мире, возможно, решена.
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Объединяться и Ын станет президентом. Они будут голосовать, "за кого скажут".
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Как только Штаты разебали Садама Кадафи сразу обосрался и закрыл ядерную программу и выплатил огромные компенсации за сбитый самолет. Надо устроить миру показательную порку диктатора,чтобы и Иран,Венесуэла,Куба,парашка,с Белоруссией и Казахстаном слились в осадок.
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А ты посмотри как ливийцы жили приКаддафи и как сейчас.
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А ну просвяти нас недалеких - как жили тогда и сейчас?
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Жили бы лучше, не восстали против него.
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Там шпану со всего мира собирали для восстания. И не забывай, что без американских томагавков Каддафи бы не свергли. Большая часть населения все-таки его поддерживала.
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Всё же отсутствие диктатуры важней материального дискомфорта . К тому же этот дискомфорт временный и прямо связан с войной на свержение диктатуры . Північна Корея вирішила повністю демонтувати ракетний і ядерний полігони - Цензор.НЕТ 2076 .
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Та шо-то затянулся... Північна Корея вирішила повністю демонтувати ракетний і ядерний полігони - Цензор.НЕТ 7558 Материальный дискомфорт этот...
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Ну знаешь ли , быстро только кошки родятся . Человек например , тоже заболевает быстро но вот период выздоровления может длиться очень долго .

К сожалению ,так устроен мир ,, нетерпеливым в нём живётся плохо . .
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И после таких вот шагов, у нас, в Раде, кто-то всерьез полагает, что Сенцов может составить конкуренцию Трампу и/или Ину, в плане Нобелевской премии Мира? Не смешите остальной Мир! Но, похоже- поздно, уже рассмешили.
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Как бы Сенцов Гадей Сравченко не оказался, зачем спешат со всякими наградами и премиями?
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Да, Трамп красиво сыграл... Если, конечно, выиграл, то Трампу сразу нобелевскую премию мира.
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Это означает, что все "северокорейские" ядерные боеголовки и ракеты вывезены обратно в парашу "до лучших времён". Північна Корея вирішила повністю демонтувати ракетний і ядерний полігони - Цензор.НЕТ 9546
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Эти демонтирования будут продолжаться столько, сколько кацапы в течении года побеждали и выводили пушечное мясо из Сирии.
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Как пить дать, РИС ЗАКОНЧИЛСЯ! Нечем РАБОВ кормить!
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у раисянцев рабочие ракеты кончились Північна Корея вирішила повністю демонтувати ракетний і ядерний полігони - Цензор.НЕТ 8681 Північна Корея вирішила повністю демонтувати ракетний і ядерний полігони - Цензор.НЕТ 2143
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Северная Корея решила полностью демонтировать ракетный и ядерный полигоны

И слава Богу. Желаю КНДР достичь экономического уровня и уровня жизни населения, как в Южной Корее.
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Для этого там несколько поколений смениться должно.

Из кацапов (да и из нас тоже) вон за 20 лет нифига не получилось, хотя шанс им дали очень хороший.
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Вова Пусин, ты больсе не друг наса демократисеская Корея. У тебя кусать нету.
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Ну и слава Богу! Главное, чтобы не надурили.
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Лучше бы передали ЯО в Южную...а после объединения подумали к чему может привести Будапештский меморандум
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСеверная Корея решила полностью демонтировать ракетный и ядерный полигоны
 
 
 
 
 
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