 Комиссар ЕС Юрова призвала РФ немедленно освободить Сенцова

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом говорится в письме чешского политика, выдержки из которого были во вторник, 18 сентября, опубликованы порталом Politico

"Я прошу вас пересмотреть это дело из гуманитарных соображений и с учетом международных обязательств России в вопросах прав человека", - сказано в письме.

Одновременно Юрова призвала Москву допустить к Сенцову, пока он не освобожден, представителей украинских властей, включая омбудсмена. Кроме того, к режиссеру необходимо пропустить независимую команду врачей, которые должны убедиться в адекватном к нему отношении в соответствии с рекомендациями Европейского суда по правам человека, считает еврокомиссар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы должны искать все новые пути для возвращения Сенцова в Украину, - Денисова

Между тем Олег Сенцов вновь выдвинут на получение Нобелевской премии мира. 18 сентября Верховная рада Украины предложила кандидатуру режиссера, отбывающего наказание в России. За это решение проголосовали 245 украинских депутатов.

16 мая 2018 года адвокат Олега Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что он продолжает голодовку в российской колонии, почти не встает. "Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок,

После этого Л. Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой и председателю Совета развития гражданского общества и прав человека при президенте РФ Михаилу Федотову с просьбой обсудить любые условия обмена украинского режиссера для его спасения. Украинский омбудсмен подчеркнула, что ситуация с Сенцовым требует немедленного реагирования ввиду ухудшения состояния его здоровья из-за длительной голодовки.

В начале сентября 2018 года Сенцов передал своей соратнице из Крыма работу над своими незаконченными фильмами и сценариями.

18 сентября Верховная Рада обратилась к Норвежскому Нобелевскому комитету, предложив кандидатуру удерживаемого в России украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова на получение Нобелевской премии мира. За соответствующее постановление №9040 проголосовали 245 народных депутатов.