EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Политика Украины, Общество
  678  11
Материалы по теме:
Все про:Евросоюз (12068) политзаключенные (1013) Сенцов (837) Юрова (2)

 Комиссар ЕС Юрова призвала РФ немедленно освободить Сенцова

Комиссар ЕС по вопросам юстиции Вера Юрова обратилась к российскому министру юстиции Александру Коновалову с призывом незамедлительно освободить украинского режиссера Олега Сенцова, продолжающего голодовку в российской колонии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом говорится в письме чешского политика, выдержки из которого были во вторник, 18 сентября, опубликованы порталом Politico

"Я прошу вас пересмотреть это дело из гуманитарных соображений и с учетом международных обязательств России в вопросах прав человека", - сказано в письме.

Одновременно Юрова призвала Москву допустить к Сенцову, пока он не освобожден, представителей украинских властей, включая омбудсмена. Кроме того, к режиссеру необходимо пропустить независимую команду врачей, которые должны убедиться в адекватном к нему отношении в соответствии с рекомендациями Европейского суда по правам человека, считает еврокомиссар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы должны искать все новые пути для возвращения Сенцова в Украину, - Денисова

Между тем Олег Сенцов вновь выдвинут на получение Нобелевской премии мира. 18 сентября Верховная рада Украины предложила кандидатуру режиссера, отбывающего наказание в России. За это решение проголосовали 245 украинских депутатов.

16 мая 2018 года адвокат Олега Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что он продолжает голодовку в российской колонии, почти не встает. "Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок,

После этого Л. Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой и председателю Совета развития гражданского общества и прав человека при президенте РФ Михаилу Федотову с просьбой обсудить любые условия обмена украинского режиссера для его спасения. Украинский омбудсмен подчеркнула, что ситуация с Сенцовым требует немедленного реагирования ввиду ухудшения состояния его здоровья из-за длительной голодовки.

В начале сентября 2018 года Сенцов передал своей соратнице из Крыма работу над своими незаконченными фильмами и сценариями.

18 сентября Верховная Рада обратилась к Норвежскому Нобелевскому комитету, предложив кандидатуру удерживаемого в России украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова на получение Нобелевской премии мира. За соответствующее постановление №9040 проголосовали 245 народных депутатов.

Источник: https://censor.net.ua/n3086893
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Мировое сообщество должно подумать своим мозгом, что если убийцу не изолировать, он продолжит убивать.
 показать весь комментарий
 
Для этого в гос-вах есть тюрьмы, суд. Чтобы нормальные люди могли жить спокойно.
 показать весь комментарий
 
проте моральна потвора ягланд схвалює дії путіна...
 показать весь комментарий
 
Ще забула глибоке занепокоєння висловити!
 показать весь комментарий
 
Где логика, блин...., идиот Луценко?

Комісар ЄС Юрова закликала РФ негайно звільнити Сенцова - Цензор.НЕТ 8568 Дмитро Корчинський тобто, не треба повертати Сенцова?
Він терорист, як стверджують партнери генерального прокурора.

Комісар ЄС Юрова закликала РФ негайно звільнити Сенцова - Цензор.НЕТ 8568 Дмитро Корчинський

35 хв. ·

Аргументи Генеральної прокуратури сильніші, адже розраховані на ідіотів.
Коли ми апелюємо до розуму, завжди програємо.
Ідіотів більшість, вони - сила.

Генпрокуратура України допомагає ФСБ ловити ворогів кремля і пишається цим.
Вона робить це всі чотири роки з початку війни, проте, полеміка щодо цього виникла тільки зараз.
Ми намагаємося переконати суспільство, що видавати будького московським терористам аморально.
Але генпрокуратура стверджує, що захищає українські національні інтереси, коли допомагає окупантам.
 показать весь комментарий
 
Хотів би нагадати "корчинському", що він співпрацював з кацапнею та допомагав у такій самій війні кацапії в Придністров'ї. Тому, якщо покласти на шальки терезів його та "луценка", то не відомо хто переважить. А ще ж "корчинський" був лектором в "ФСБ" в царині боротьби проти Майданів.
 показать весь комментарий
 
Що, kurwa, ви спочатку вигодували монстра, а тепер хочете, щоб він виконував ваші команди?
Чи це ляпнули для годиться?
 показать весь комментарий
 
Да уж. Одними призывами на рашку повлиять невозможно.
 показать весь комментарий
 
Давайте волка "призовём" не жрать овец?! Если вам нужны целые (и живые) овцы, тот нужно пристрелить волка, это знает любой фермер.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКомиссар ЕС Юрова призвала РФ немедленно освободить Сенцова
 
 
 
 
 
 вверх