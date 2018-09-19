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 Такое случается, - Трамп об уничтожении российского Ил-20 сирийской системой ПВО

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский военный самолет Ил-20, по всей вероятности, сбила Сирия и назвал инцидент "очень печальным"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом сообщает Reuters.

"Основываясь на анализе фактов, Сирия сбила российский самолет. И я понимаю, что около 14 человек были убиты, и это очень грустно, но такое случается", − отметил Трамп на пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой 18 сентября.

Он также подчеркнул, что США "проделали огромную работу в Сирии по уничтожению ИГИЛ и близки к завершению этой операции".

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Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над Средиземным морем в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. Там уточнили, что "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия".

Позже в российском военном ведомстве указали, что самолет был сбит системой ПВО Сирии. Прикрываясь Ил-20, израильские летчики подставили его под огонь комплекса С-200, сообщили в Минобороны РФ. Отмечалось, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 "не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км". Тем не менее они преднамеренно пошли на эту провокацию, сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, отметив, что Россия расценила действия Израиля как враждебные.

Позже Израиль назвал причиной катастрофы российского военного самолета Ил-20 беспорядочный огонь сирийских систем противовоздушной обороны (ПВО).

Источник: https://censor.net.ua/n3086892
 
   
 Топ комментарии
 
Усі коментарі від інших держав (офіційні) просто просякнуті насмішкою, щоб не сказати знущанням. Типу: ну, сталося, ну, буває, шо поробиш ... І ніхто ніфіга не співчуває. Клас.
І ніхто теж офіційно не винний. А шо ви хотіли ... І все це зовсім не приховується.
Фюрер може скреготати зубами, але факт залишається фактом.
Що далі ?
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Читал совсем другое изложение высказывания Трампа,мол это "не очень хорошая ситуация(!!!)".То есть ситуация хорошая,но не очень.
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А что Шайгу, он всю жизнь на оленях ездил .а тут самолёт. Он тяжёлый.
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Позже в российском военном ведомстве указали, что самолет был сбит системой ПВО Сирии. Прикрываясь Ил-20, израильские летчики подставили его под огонь комплекса С-200, сообщили в Минобороны РФИсточник: https://censor.net.ua/n3086892

Таке трапляється, - Трамп про знищення російського Іл-20 сирійською системою ППО - Цензор.НЕТ 1920
Кривизна воздуха???
Евреи - вы фошизды Таке трапляється, - Трамп про знищення російського Іл-20 сирійською системою ППО - Цензор.НЕТ 1920
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Через недельку - другую раша объявит, что нашла визитку Правого сектора и вина Украины!)))))
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Абломками этаго расейского гавнавоза удовлетворен!!!!
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Вопрос, что он там делал (в авиабою) оставим без внимания.
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Трампу надо лучше учиться у Раши. Надо так:
В районе действий израильской авиации российский самолет пердолет Ил-20 был сбит микрометеоритом. На обломках обнаружены следы соскочившего сверла и кувалды. Отверстия залеплены смесью говна и пластилина. Это все видел испанский диспетчер Карлсон, пролетавший неподалеку с русскоговоряшим мальчиком в трусиках.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТакое случается, - Трамп об уничтожении российского Ил-20 сирийской системой ПВО
 
 
 
 
 
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