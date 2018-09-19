 Такое случается, - Трамп об уничтожении российского Ил-20 сирийской системой ПВО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом сообщает Reuters.

"Основываясь на анализе фактов, Сирия сбила российский самолет. И я понимаю, что около 14 человек были убиты, и это очень грустно, но такое случается", − отметил Трамп на пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой 18 сентября.

Он также подчеркнул, что США "проделали огромную работу в Сирии по уничтожению ИГИЛ и близки к завершению этой операции".

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Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над Средиземным морем в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. Там уточнили, что "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия".

Позже в российском военном ведомстве указали, что самолет был сбит системой ПВО Сирии. Прикрываясь Ил-20, израильские летчики подставили его под огонь комплекса С-200, сообщили в Минобороны РФ. Отмечалось, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 "не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км". Тем не менее они преднамеренно пошли на эту провокацию, сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, отметив, что Россия расценила действия Израиля как враждебные.

Позже Израиль назвал причиной катастрофы российского военного самолета Ил-20 беспорядочный огонь сирийских систем противовоздушной обороны (ПВО).