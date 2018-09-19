 Двое украинских воинов погибли, еще один получил ранения в ходе боевых действий на Донбассе. За сутки - 25 вражеских обстрелов, - ООС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС в Facebook.

По данным штаба, российские оккупанты 25 раз открывали огонь по позициям наших войск. Дважды - с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

Так, противник вел прицельный огонь из минометов калибром 120 и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Луганское, Пивденне, Пески, Новотроицкое, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Также сообщаеся, что мощному обстрелу из минометов 120- и 82-мм калибра подверглись позиции Объединенных сил на светлодарском направления в районе населенного пункта Луганское.

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Кроме того, по позициям защитников Крымского на луганском направлении оккупанты дважды открывали огонь из вооружения боевых машин пехоты БМП-1.

"В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил погибли, один получил легкие ранения", - сказано в сообщении.

По данным разведки, в течение суток трое оккупантов были уничтожены, еще пятеро ранены.

Вместе с тем в штабе отметили, что с начала текущих суток враг из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Троицкого на луганском направлении, Березового - на донецком и Лебединского на мариупольском направлениях.

Потерь среди украинских защитников нет.