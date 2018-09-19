 Надеемся, что получим Томос в ближайшее время, поскольку уже начался необратимый процесс, - Филарет

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он сообщил во вторник, выступая в Посольстве Украины в США перед представителями украинской общины.

"Сейчас мы ожидаем от Вселенского Патриарха Томос об автокефалии Украинской Православной Церкви", - отметил Филарет.

Он пояснил, что это будет означать создание единой УПЦ.

"А то, что останется от Московского патриархата, будет иметь те же права, как и все украинские церкви, однако не будет называться Украинской церковью", - отметил он. Патриарх также подчеркнул, что автокефалия будет означать объединение всего общества и всего народа.

На просьбу уточнить, сколько времени могут занять процедурные вопросы, он отметил: "Надеемся, что получим Томос уже в ближайшее время, потому что начался уже необратимый процесс. Томос будет, а когда – это уже решит Вселенский Патриарх и обстоятельства".

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Он пояснил, что процедура предоставление Томоса происходит по-разному.

"Это может быть и очень быстро, а может и немного медленнее. Но это будет. Вселенский Патриарх уже направил экзархов – своих послов в Киев, которые уже встречались с церковным руководством, с президентом. Это свидетельствует о том, что сам процесс уже пошел", - отметил Филарет.

Когда Томос будет предоставлен, будет проведен Собор и объявлено о создании единой Украинской Православной Церкви, подытожил Филарет.

Объясняя цель визита в США, Патриарх отметил, что посещает Америку каждый год для встречи с прихожанами УПЦ. Кроме того, параллельно проходят его встречи с представителями Конгресса, администрации США и экспертного сообщества.

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"Хотим поблагодарить США за ту поддержку, которую они оказывают Украине в борьбе с российским агрессором и сепаратистами на востоке страны. Это и есть цель моего визита. Кроме того – проинформировать, что происходит в Украине", - отметил Патриарх Филарет.

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении Томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

В ответ на это 14 сентября Синод РПЦ прекратил молитвенное общение с Константинопольским патриархатом.