 Лекарства по пяти программам государственных закупок едут в регионы, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина, по программе "Дети, больные резистентной формой ювенильного ревматоидного артрита": Тоцилизумаб (80 мг / 4 мл) - 421 упаковка, Тоцилизумаб (200 мг / 10 мл) - 147 упаковок, по программе "Дети, больные муковисцидозом": Панкреатин (300 мг) - 838 300 капсул, Панкреатин (150 мг) - 23 356 упаковок; по программе "Онкогематологические больные": Ритуксимаб (100 мг / 10 мл) - 1012 упаковок, Ритуксимаб (500 мг / 50 мл) - 993 упаковки, Филграстим - 1478 упаковок; по программе "Больные с сердечно-сосудистыми и сосудисто-мозговыми заболеваниями": Эноксапарин натрия (10.000 анти-Ха МЕ / мл) - 10 000 флаконов; по программе "Дети с расстройствами психики и поведения из спектра аутизма": Леветирацитам - 446 упаковок.
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підвищений тиск, ліків не приймав,
бо не підсказав ніхто, та і не зміг би він іх купувати.
для чего я це написав? ...сам не знаю.
е лікі які знижають тиск крові - інсульт то було вже слідсво підвищеного тиску.