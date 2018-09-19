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 Лекарства по пяти программам государственных закупок едут в регионы, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В регионы отправлены лекарства, закупленные за государственные средства. В ближайшее время эти препараты будут доступны в больницах.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина, по программе "Дети, больные резистентной формой ювенильного ревматоидного артрита": Тоцилизумаб (80 мг / 4 мл) - 421 упаковка, Тоцилизумаб (200 мг / 10 мл) - 147 упаковок, по программе "Дети, больные муковисцидозом": Панкреатин (300 мг) - 838 300 капсул, Панкреатин (150 мг) - 23 356 упаковок; по программе "Онкогематологические больные": Ритуксимаб (100 мг / 10 мл) - 1012 упаковок, Ритуксимаб (500 мг / 50 мл) - 993 упаковки, Филграстим - 1478 упаковок; по программе "Больные с сердечно-сосудистыми и сосудисто-мозговыми заболеваниями": Эноксапарин натрия (10.000 анти-Ха МЕ / мл) - 10 000 флаконов; по программе "Дети с расстройствами психики и поведения из спектра аутизма": Леветирацитам - 446 упаковок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Информация о результатах клинических испытаний и побочных эффектах лекарств станет открытой, - Минздрав

Лекарства по пяти программам государственных закупок едут в регионы, - Минздрав 01
Лекарства по пяти программам государственных закупок едут в регионы, - Минздрав 02

Источник: https://censor.net.ua/n3086889
 
 
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я должен отчитываться перед каждым али бабаевичем?
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Запитання на моє запитання🤗 "Такі да", що запитання більше не потрібні.
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Прочитав які ліки везуть і думаю, що багато чого із них ми самі можемо виробляти. Але головне: мабуть нашу медицину знищили, якщо нема програми попередження і комплексного лікування таких важких захворювань. Спочатку корумпували медичну освіту, потім забрали мотивацію для праці лікарям та відкрили можливість для виїзду в інші країни. Маємо тепер те, що маємо.
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в мене кум на Борщагівці після інсульту, майже не рухаеться.
підвищений тиск, ліків не приймав,
бо не підсказав ніхто, та і не зміг би він іх купувати.
для чего я це написав? ...сам не знаю.
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Мені жаль вашого кума, але скажу правду: ліку проти інсульту недієві, але висмоктують з багатьох великі кошти. Я сам інсультом не хворів, але бачив подібне ідеяким допомагав відновлюватися після інсульту.
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проти інсульту мабуть і нема ліків,
е лікі які знижають тиск крові - інсульт то було вже слідсво підвищеного тиску.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЛекарства по пяти программам государственных закупок едут в регионы, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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