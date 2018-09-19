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 Сенат США одобрил оборонный бюджет, предусматривающий 250 млн долл. помощи Украине, - посольство

Сенат США одобрил ранее согласованный с Палатой представителей проект "Закона об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2019 год", который предусматривает 250 млн долл. для помощи Украине.

Данная смета на 50 млн долл. превышает бюджет 2018 года для соответствующих программ поддержки нашего государства, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу посольства Украины в Соединенных Штатах.

"Как, в частности, отмечается в законопроекте, 250 млн. долл. выделяются, в том числе, на проведение военных учений, предоставление военного оснащения, летальных видов вооружений и логистической поддержки, замены ранее предоставленных вооружений или военных товаров. Перечень видов помощи включает также разведывательную поддержку вооруженных и безопасности сил Украины", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что для вступления в силу согласованный проект "Закона об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2019 года" предстоит еще поддержать Палате представителей, после чего он будет передан на подпись Президенту США.

Напомним, в июле 2018 года Палата представителей Конгресса США приняла законопроект "Бюджет США на 2019 на нужды национальной обороны", в котором предусмотрена помощь Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3086888
 
   
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"Как, в частности, отмечается в законопроекте, 250 млн. долл. выделяются, в том числе, на проведение военных учений, предоставление военного оснащения, летальных видов вооружений и логистической поддержки, замены ранее предоставленных вооружений или военных товаров. Перечень видов помощи включает также разведывательную поддержку вооруженных и безопасности сил Украины", - говорится в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/n3086888
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Колись у СРСР казали: бери три рублі і не відмовляй собі🤣
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То є дуже добре. Чим Більше модернової зброї для української армії тим краще. 👍😄
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСенат США одобрил оборонный бюджет, предусматривающий 250 млн долл. помощи Украине, - посольство
 
 
 
 
 
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