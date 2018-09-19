 Сенат США одобрил оборонный бюджет, предусматривающий 250 млн долл. помощи Украине, - посольство

Данная смета на 50 млн долл. превышает бюджет 2018 года для соответствующих программ поддержки нашего государства, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу посольства Украины в Соединенных Штатах.

"Как, в частности, отмечается в законопроекте, 250 млн. долл. выделяются, в том числе, на проведение военных учений, предоставление военного оснащения, летальных видов вооружений и логистической поддержки, замены ранее предоставленных вооружений или военных товаров. Перечень видов помощи включает также разведывательную поддержку вооруженных и безопасности сил Украины", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что для вступления в силу согласованный проект "Закона об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2019 года" предстоит еще поддержать Палате представителей, после чего он будет передан на подпись Президенту США.

Напомним, в июле 2018 года Палата представителей Конгресса США приняла законопроект "Бюджет США на 2019 на нужды национальной обороны", в котором предусмотрена помощь Украине.